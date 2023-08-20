У Месси 10 голов в 7 матчах за «Интер Майами». Он забивал во всех играх за клуб

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

У Лионеля Месси 10 голов в 7 матчах за «Интер Майами».

36-летний аргентинский форвард продлил свою голевую серию, забив «Нэшвиллу» (1:1, по пенальти – 10:9) в финале Кубка лиг. 

На 23-й минуте игрок нанес точный удар с линии штрафной площадки. 

Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0, в этой игре на его счету также голевая передача). Кроме того, он поражал ворота во встречах с «Шарлотт» (4:0), «Крус Асуль» (2:1) и «Филадельфией» (4:1). 

Лео забивал в каждом матче за новый клуб. На счету нападающего 11 (10+1) очков по системе «гол плюс пас» в 7 матчах, проведенных в рамках Кубка лиг.

В МЛС Месси пока еще не дебютировал.

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21 комментарий

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Отец Абду
Статистика Месси в финалах: 35 голов + 15 ассистов в 41 матчах
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Robert Oganyan
Приходит в худшую команду МЛС и забивает 10 мячей за 6.5 матчей, два раза отдав пенальти Мартинезу. Два раза забивает шикарные штрафные на последних минутах игры, забил самый дальний гол в своей карьере, забил прекраснейший гол в финале. Просто вау
+19
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Tbeka
GOAT
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Tseren031293
22 летний Лео- невероятно агрессивный атакующий игрок, с огромным количеством дриблинга, хорошей скоростью , множеством открываний и рывков.

24-27 летний Лео- супербомбардир, побивший все рекорды, 91 за год, 73 за сезон+ 32 передачи.
Самый сильный индивидуальный сезон в истории (скорее всего)

27-37 летний Лео- игрок доминирующий во всех компонентах игры ( продолжает брать золотые бутсы и признаётся лучшим ассистентом, лидирует по голам из-за пределов штрафной) со временем количество обводок становится меньше, а фантастических штрафных и нереальных передач все больше.
Игрок умеющий все и выигравший все !
+9
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<CRISTIANO>
За месяц стал легендой клуба.
+9
-3
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AF007
Лучший бомбардир в истории (без учета голов карликовым сборным)
Лучший ассистент в истории
Лучший плеймейкер в истории
Лучший дриблер в истории
Лучший исполнитель штрафных в истории (наряду с Пернамбукано)
Рекордсмен по ЗМ
Рекордсмен по ЗБ
Самый титулованный игрок в истории

Как же здорово, что все плюшки в итоге достались нормальному человеку, а не закомплексованному ботоксному огрызку
+11
-6
+5
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GuruFutbola
Не было сомнений, что Месси и сегодня затащит финал)
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Barca, Liverpool_forever
Голы - один краше другого. Ни одного замыкания в пустые и добивания прической.
Одни штрафные и дальние удары. А гол в финале - кульминация!
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-4
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<CRISTIANO>
Еще не играл в MLS, но в первом матче уже будет показывать титул болельщикам.
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rigobersong
И это в 36 лет!:)
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Мгер Цолакян
У меня такое ощущение, что Месси за Интер забил больше голов из-за пределов штрафной, чем один атлет из СА за последние несколько лет.
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Си Эм Панк
10 голов в 7 матчах доказывает то что он сюда приехал не доигрывать, а побеждать)
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Игорь Климов
У Лео Месси на этом турнире все голы на заглядение, бесспорно Лео Месси лучший футболист в истории, и это уже официально! 🐐🇦🇷
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Пирс Морган
Живая легенда
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Alejandro_27
Ещё два пеналя отдал, ну и Кубок сам не поднимал лично, этим всё сказано какой Лео в первую очередь человек.
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Ганнибал Лектер
Похоже на историю Золушки, с последней командой лиги завоевать титул).
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Football King
Получается он лучший бомбардир турнира??? Ведь никто 10 голов не забил в Кубке.
Как я понимаю он лучший бомбардир и лучший игрок турнира????
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Football King
Ответ Отец Абду
Статистика Месси в финалах: 35 голов + 15 ассистов в 41 матчах
У него это 48 финал, получается 35+15=50 в 48 матчах. А это между прочим рекорд, причём рекорд вечный. У ближайшего преследователя всего 24 результативных действий в финалах. Отставание космический.
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Дзмітрый Фарботка
6 из-за штрафной
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rigobersong
Ответ Football King
Получается он лучший бомбардир турнира??? Ведь никто 10 голов не забил в Кубке. Как я понимаю он лучший бомбардир и лучший игрок турнира????
Да!:)
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