У Месси 10 голов в 7 матчах за «Интер Майами». Он забивал во всех играх за клуб
У Лионеля Месси 10 голов в 7 матчах за «Интер Майами».
36-летний аргентинский форвард продлил свою голевую серию, забив «Нэшвиллу» (1:1, по пенальти – 10:9) в финале Кубка лиг.
На 23-й минуте игрок нанес точный удар с линии штрафной площадки.
Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0, в этой игре на его счету также голевая передача). Кроме того, он поражал ворота во встречах с «Шарлотт» (4:0), «Крус Асуль» (2:1) и «Филадельфией» (4:1).
Лео забивал в каждом матче за новый клуб. На счету нападающего 11 (10+1) очков по системе «гол плюс пас» в 7 матчах, проведенных в рамках Кубка лиг.
В МЛС Месси пока еще не дебютировал.
24-27 летний Лео- супербомбардир, побивший все рекорды, 91 за год, 73 за сезон+ 32 передачи.
Самый сильный индивидуальный сезон в истории (скорее всего)
27-37 летний Лео- игрок доминирующий во всех компонентах игры ( продолжает брать золотые бутсы и признаётся лучшим ассистентом, лидирует по голам из-за пределов штрафной) со временем количество обводок становится меньше, а фантастических штрафных и нереальных передач все больше.
Игрок умеющий все и выигравший все !
Лучший ассистент в истории
Лучший плеймейкер в истории
Лучший дриблер в истории
Лучший исполнитель штрафных в истории (наряду с Пернамбукано)
Рекордсмен по ЗМ
Рекордсмен по ЗБ
Самый титулованный игрок в истории
Как же здорово, что все плюшки в итоге достались нормальному человеку, а не закомплексованному ботоксному огрызку
Одни штрафные и дальние удары. А гол в финале - кульминация!
Как я понимаю он лучший бомбардир и лучший игрок турнира????