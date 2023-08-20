У Месси 10 голов в 7 матчах за «Интер Майами». Он забивал во всех играх за клуб

У Лионеля Месси 10 голов в 7 матчах за «Интер Майами».

36-летний аргентинский форвард продлил свою голевую серию, забив «Нэшвиллу» (1:1, по пенальти – 10:9) в финале Кубка лиг.

На 23-й минуте игрок нанес точный удар с линии штрафной площадки.

Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0, в этой игре на его счету также голевая передача). Кроме того, он поражал ворота во встречах с «Шарлотт» (4:0), «Крус Асуль» (2:1) и «Филадельфией» (4:1).

Лео забивал в каждом матче за новый клуб. На счету нападающего 11 (10+1) очков по системе «гол плюс пас» в 7 матчах, проведенных в рамках Кубка лиг.

В МЛС Месси пока еще не дебютировал.