«Челси» отдал Зиеша «Галатасараю» в аренду с правом бесплатно его подписать в 2024-м

Хаким Зиеш перешел в «Галатасарай».

« » отдал полузащитника в бесплатную аренду. При этом турецкий клуб имеет право без какой-либо компенсации оставить марокканца у себя на постоянной основе.

За ближайший сезон Зиеш получит 3 587 500 евро. Если он останется в клубе на постоянной основе, то за сезон-2024/25 заработает 2 850 000 и еще столько же в случае использования опции продления на сезон-2025/26.

Со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: galatasaray.org

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