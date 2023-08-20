«Челси» отдал Зиеша «Галатасараю» в аренду с правом бесплатно его подписать в 2024-м

Теги Челси Галатасарай высшая лига Турция трансферы Хаким Зиеш деньги Футбол

Хаким Зиеш перешел в «Галатасарай».

«Челси» отдал полузащитника в бесплатную аренду. При этом турецкий клуб имеет право без какой-либо компенсации оставить марокканца у себя на постоянной основе.

За ближайший сезон Зиеш получит 3 587 500 евро. Если он останется в клубе на постоянной основе, то за сезон-2024/25 заработает 2 850 000 и еще столько же в случае использования опции продления на сезон-2025/26.

Со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: galatasaray.org

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14 комментариев

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Трент Резнор
Удачи. Охренеть у Галатасарая состав.
+26
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+26
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CFCheadhunter
Баба с возу - кобыле легче
+13
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+13
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Катя Бурова
не уровень АПЛ и Челси, его потерю мы не заметим
+11
-4
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rigobersong
Полмиллиарда долгов, лира падает со скоростью света, а Галатасарай подписывает топовый состав, какой-то сюр:))
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Абай Ахметкалиев
Ответ glock17
не прошёл медосмотр в СА
Если верить инсайдам, он провалил медосмотр и из-за этого его будущую зп хотели срезать на 40%, и Хаким отказался, но это всё равно было бы намного больше, чем он получит в Турции.
Возможно, что он ещё рассчитывает поиграть в еврокубках, тогда выбор Турции оправдан.
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Сергей Кайзер
Наконец-то.
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St.7
Комментарий удален пользователем
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Михаил Лубянский
Ну это его уровень и есть сейчас
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Anton Kortenko
это так грустно на фоне золотых гор СА
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Катя Бурова
Ответ Rocco777
Турция хочет на уровне с Саудитами быть? неплохие игроки в топ 3х клубах Стамбула.
там как правило всегда хорошие игроки есть, только как правило масштабных результатов нет
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Rocco777
Ответ Катя Бурова
там как правило всегда хорошие игроки есть, только как правило масштабных результатов нет
согласен. но этот сезон очень много звезд собралось именно в Галатасарае. Думаю если повезет с группой в ЛЧ могут выйти из группы. А может быть и ЛЕ выиграть как в 2000 году
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glock17
Ответ St.7
Комментарий удален пользователем
не прошёл медосмотр в СА
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