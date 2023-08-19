«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм онлайны Футбол

«Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре Премьер-лиги.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
19 августа, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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5 комментариев

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therealgreenman
Победы Манчестеру…
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Чёрный тюльпан
Если относительно игры с "волками" ничего не изменится, то вероятно огребём от Тоттенхэма сегодня.
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Shadow1882
Не знаю, каким надо безумцем быть, чтобы поставить здесь на результат. ТБ 3.5 гораздо вероятнее
Интересно посмотреть в матче с сильным соперником на эволюцию Биссумы, гений Мэддисона и как адаптируется под более позиционный атакующий стиль капитан Сон
С другой стороны, поскольку при атаке Шпоры идут в 2-4-4, а условный Рояль далеко не тот парень, который отработает хорошо в обороне, Викарио без работы не останется
Страшно и интересно!
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