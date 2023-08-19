«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре Премьер-лиги.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

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