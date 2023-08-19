«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре Премьер-лиги.
Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
- Дата проведения
- 19 августа, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Интересно посмотреть в матче с сильным соперником на эволюцию Биссумы, гений Мэддисона и как адаптируется под более позиционный атакующий стиль капитан Сон
С другой стороны, поскольку при атаке Шпоры идут в 2-4-4, а условный Рояль далеко не тот парень, который отработает хорошо в обороне, Викарио без работы не останется
Страшно и интересно!