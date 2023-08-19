ЦСКА получит около 7 млн евро за Карраскаля от «Динамо»
«Динамо» заплатит ЦСКА около 7 млн евро за Хорхе Карраскаля.
Сделка по переходу 25-летнего полузащитника близка к завершению. По информации инсайдера Ивана Карпова, сумма трансфера Хорхе Карраскаля составит около 7 миллионов евро.
«Несмотря на большое количество предложений, Хорхе влюблен в Москву, поэтому предпочел остаться в РФ. Хотя в Бразилии ему предлагали зарплату около 2 миллионов евро за сезон («Атлетико Паранэнсе» и «Васко да Гама»). Было годное предложение из ПАОК, прямо сейчас есть крутые офферы из Мексики от «Тихуаны» и «Америки». Но «Динамо» оказалось настойчивей в своем желании заполучить этого игрока», – описал ситуацию журналист.
В прошлом сезоне Хорхе Карраскаль провел 26 матчей в Мир РПЛ и набрал 8 (6+2) очков по системе «гол плюс пас». Подробную статистику 25-летнего колумбийца можно посмотреть здесь.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Понятное дело, что не «чемпионы 3 туров», но все впереди еще )
Это какойто другой Карраскаль был?
В Грозном с судейским произволом выиграли, Локо разгромили и не заметили, помучались с Сочи, но все равно выиграли.
Только с Уралом произошла осечка, но тот же самый Спартак там проиграл.
Причем, ЦСКА играет с недоукомплектованным составом, в то время как тот же Спартак вбухал огромные деньги на усиление и обыграл на данный момент только двух новичков сезона и Оренбург )
Да да да, а разговоры от болельщиков про чемпионство после 3 туров были взяты из ничего )
Причем, Краснодар с таким же количеством очков на тот момент вы не рассматривали в качестве конкурентов - я лично спорил с болельщиками Спартака по этому поводу )
Куча молодежи на подходе.
Состав нужно набирать, но катастрофы сейчас нет
ахметов - краснодар
дзагоев - рубин
фернандес - зенит
медина - спартак
карраскаль - динамо
...
набабкин, щенников, акинфеев - факел?
кони, берите кокору у фиалок чтоли...