ЦСКА получит около 7 млн евро за Карраскаля от «Динамо»

«Динамо» заплатит ЦСКА около 7 млн евро за Хорхе Карраскаля.

Сделка по переходу 25-летнего полузащитника близка к завершению. По информации инсайдера Ивана Карпова, сумма трансфера составит около 7 миллионов евро.

«Несмотря на большое количество предложений, Хорхе влюблен в Москву, поэтому предпочел остаться в РФ. Хотя в Бразилии ему предлагали зарплату около 2 миллионов евро за сезон («Атлетико Паранэнсе» и « »). Было годное предложение из , прямо сейчас есть крутые офферы из Мексики от «Тихуаны» и «Америки». Но «Динамо» оказалось настойчивей в своем желании заполучить этого игрока», – описал ситуацию журналист.

В прошлом сезоне Хорхе Карраскаль провел 26 матчей в Мир и набрал 8 (6+2) очков по системе «гол плюс пас». Подробную статистику 25-летнего колумбийца можно посмотреть здесь.

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