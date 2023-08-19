ЦСКА получит около 7 млн евро за Карраскаля от «Динамо»

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«Динамо» заплатит ЦСКА около 7 млн евро за Хорхе Карраскаля.

Сделка по переходу 25-летнего полузащитника близка к завершению. По информации инсайдера Ивана Карпова, сумма трансфера Хорхе Карраскаля составит около 7 миллионов евро.

«Несмотря на большое количество предложений, Хорхе влюблен в Москву, поэтому предпочел остаться в РФ. Хотя в Бразилии ему предлагали зарплату около 2 миллионов евро за сезон («Атлетико Паранэнсе» и «Васко да Гама»). Было годное предложение из ПАОК, прямо сейчас есть крутые офферы из Мексики от «Тихуаны» и «Америки». Но «Динамо» оказалось настойчивей в своем желании заполучить этого игрока», – описал ситуацию журналист.

В прошлом сезоне Хорхе Карраскаль провел 26 матчей в Мир РПЛ и набрал 8 (6+2) очков по системе «гол плюс пас». Подробную статистику 25-летнего колумбийца можно посмотреть здесь.

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58 комментариев

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titov-and-trubach
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Середняк - действующий обладатель кубка с серебряными медалями. А кто тогда остальные?
+56
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.ru
теперь осталось только Ермакова в Торпедо пристроить...
+23
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кишинёвец
Черт побери, начните покупать
+21
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Кирилл
Ответ Марсель Хабибуллин
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Забавно считать ЦСКА «тонущим кораблем», когда в прошлом сезоне были второе место и кубок, а этот сезон только начался и ЦСКА неплохо идет )

Понятное дело, что не «чемпионы 3 туров», но все впереди еще )
+12
0
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Deni Magician
Динамики усилились!
+11
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Mark Safa
Ответ Deni Magician
Динамики усилились!
Осталось понят когда ЦСКА начнет усиливаться🤷🏽‍♂️
+8
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lebedst
Ответ Deni Magician
Динамики усилились!
очень непонятный игрок, где бы не был, так нигде и не заиграл, хотя талантливый, безусловно
+6
0
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Zieppi
Ответ .ru
теперь осталось только Ермакова в Торпедо пристроить...
Да погодите вы с Торпедо. Мы еще в Локомотив и Краснодар никого не отпустили! В Локо, к примеру, с цз проблемы, а у нас их еще много.
+6
0
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Гера16
Хорошие деньги. Раз с Федотовым не сложилось, лучше сейчас продать. Потом столько уже не дадут. Вопрос когда усиление будет???
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Daren Gill
Ответ titov-and-trubach
Середняк - действующий обладатель кубка с серебряными медалями. А кто тогда остальные?
А остальные, чемпионы по XG, чемпионы страны без учета Зенита и игр с ним, и еще куча альтернативных чемпионств
+3
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Severfan
говорят, Давила приедет к матчу с Оренбургом, так что чуть спокойнее. жалко конечно, Карраскаль всё равно крутой игрок, для Динамо это однозначно хороший трансфер будет
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verhowen
Не сглазить бы черт побери, кажется пошли трансферы у Динамо. Удачи Динамо. Будем надеяться что они с Личкой поладят. И Карраскаль, станет одним из лидеров Динамо.
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mvpaq
Не удивлюсь, если Карраскаль будет лучшим в Динамо, ведь футбол Лички ему больше подходит
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Daren Gill
Ответ Марсель Хабибуллин
Сейчас бы вспоминать прошлый сезон, который к текущему никакого отношения уже не имеет) "Чемпионами 3 туров" спартаковцы себя не называли, так что твой глупый троллинг не по адресу) это скорее в адрес подобных тебе должно адресоваться)
Сам клуб нет, за то болельщики да. Тот же Глеб Чернявский который в своем подкасте еще с того года награждает Спартак.
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trav
Ответ Max Kochetkov
Как будто Карраскаль играл при Федотове
В прошлом сезоне Хорхе Карраскаль провел 26 матчей в Мир РПЛ и набрал 8 (6+2) очков
Это какойто другой Карраскаль был?
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Max Kochetkov
Ответ кишинёвец
Черт побери, начните покупать
Как будто Карраскаль играл при Федотове
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Кирилл
Ответ Марсель Хабибуллин
Сейчас бы вспоминать прошлый сезон, который к текущему никакого отношения уже не имеет) "Чемпионами 3 туров" спартаковцы себя не называли, так что твой глупый троллинг не по адресу) это скорее в адрес подобных тебе должно адресоваться)
А где в этом сезоне ЦСКА тонет ?)
В Грозном с судейским произволом выиграли, Локо разгромили и не заметили, помучались с Сочи, но все равно выиграли.
Только с Уралом произошла осечка, но тот же самый Спартак там проиграл.
Причем, ЦСКА играет с недоукомплектованным составом, в то время как тот же Спартак вбухал огромные деньги на усиление и обыграл на данный момент только двух новичков сезона и Оренбург )

Да да да, а разговоры от болельщиков про чемпионство после 3 туров были взяты из ничего )
Причем, Краснодар с таким же количеством очков на тот момент вы не рассматривали в качестве конкурентов - я лично спорил с болельщиками Спартака по этому поводу )
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lebedst
ну с учетом того, что с внутреннего рынка деньги дойдут быстро, вполне неплохо. Валентиныч все равно на него не рассчитывал
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Daren Gill
Ответ Manchot
Что Медина, что Карраскаль ушли из-за конфликтов с Федотовым. По мне так лучше было бы убрать тренера - таких специалистов сейчас хоть во второй лиге можно десяток набрать, а вот игроков уровня Хесуса и Хорхе сейчас в России играют единицы.
Ну, а почему сразу не из медиа лиги взять тренера? Раз решают игроки, а не тренер. И ты про это проекту из Парижа расскажи как игроки топ уровня решают
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MarkAntoniy
Это все, конечно, хорошо, 7 лямов не помешают, но пора бы уже что-то начинать тратить... Пока не поздно. А так сделка норм, 7 лямов за игрока, который полсезона просидел на лавке, это норм. ЦВПБ!
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Dynamite
Смущает его характер очень сильно. Но Личка гораздо более коммуникабельный, чем Федотов, будем надеяться, что найдёт к нему подход, игрок-то действительно классный, ну и огромный плюс, что этого трансфера точно не придётся ждать 2 месяца, как Чавеса.
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Данил Попов
ЦСКА игроков на стартовый состав наберёт то?
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m.scaline
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Так у них сейчас в атаке кроме Чалова никого почти нет. Дивеев сломан, Акинфеев стареет, в полузащите разве что Мендес, Здьелар и Обляков. Разве что Федотов норм тренер
Дивеев сломан, да подчинится. Акинфеев стареет, наонаграду лучшему вратарю всё ещё забирает, а за его спиной голодный Помазун в Урале. В полузащите забыл Кучаева и Мухина.
Куча молодежи на подходе.
Состав нужно набирать, но катастрофы сейчас нет
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за ЦСКА 2002
Это очень даже хорошо что мы его продаём. Но по-человечески жалко Динамо,они с ним горя хапнут.Скорее всего один сезон поиграет, а дальше будет дурака валять...
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Doctor Moreau
тикнизян и марадишвили - локо
ахметов - краснодар
дзагоев - рубин
фернандес - зенит
медина - спартак
карраскаль - динамо
...
набабкин, щенников, акинфеев - факел?

кони, берите кокору у фиалок чтоли...
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