Пирс Морган: «Однажды фанаты «МЮ» очнутся от коллективной комы и поймут, что Роналду был прав насчет тен Хага – он пустышка»

Пирс Морган вновь упомянул Криштиану Роналду и раскритиковал Эрика тен Хага.

В субботу «Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:2) во 2-м туре АПЛ.

«В какой-то момент фанаты «Манчестер Юнайтед» очнутся от своей коллективной иллюзорной комы и поймут, что Роналду был прав насчет тен Хага. Это мужик – пустышка.

В прошлый раз, когда «шпоры» дважды забили «Юнайтед», один из игроков «МЮ» забил блестящий хет-трик, обыграв их в одиночку (речь о матче 12 марта 2022 года, когда Роналду забил 3 гола, а «МЮ» выиграл 3:2 – Sports.ru).

Но его посчитали «проблемой» и выставили, оставив Эрика Тен Хага, которого больше не в чем обвинить», – написал журналист в твиттере.

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