Пирс Морган: «Однажды фанаты «МЮ» очнутся от коллективной комы и поймут, что Роналду был прав насчет тен Хага – он пустышка»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Тоттенхэм Аль-Наср Эр-Рияд Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган вновь упомянул Криштиану Роналду и раскритиковал Эрика тен Хага.

В субботу «Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:2) во 2-м туре АПЛ.

«В какой-то момент фанаты «Манчестер Юнайтед» очнутся от своей коллективной иллюзорной комы и поймут, что Роналду был прав насчет тен Хага. Это мужик – пустышка.

В прошлый раз, когда «шпоры» дважды забили «Юнайтед», один из игроков «МЮ» забил блестящий хет-трик, обыграв их в одиночку (речь о матче 12 марта 2022 года, когда Роналду забил 3 гола, а «МЮ» выиграл 3:2 – Sports.ru).

Но его посчитали «проблемой» и выставили, оставив Эрика Тен Хага, которого больше не в чем обвинить», – написал журналист в твиттере.

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89 комментариев

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QWertY
Однажды криштибои очнутся от коллективной комы и поймут, что все адекватные люди были правы на счет Кришти. В прошлом сезоне Аль Наср был на первом месте, а сейчас на последнем.
+125
-41
+84
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Отец Абду
Вот и заявился любимый персонаж персофанов Криша:)

Но его не видно, когда Аль Наср проигрывает...
+48
-11
+37
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Jeremy Fraser
Может и так, но вместе с этим и Тен Хаг был полностью прав насчет Роналду и поступил верно
+42
-11
+31
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Блуждающий странник
Он сделал вывод по Тен Хагу за два матча. За эти же два матча Роналду в СА стоит на вылет. По его же логике он должен отказаться от любви к Рону на данный момент. Матч не смотрел не буду делать выводы, но по игре с Вулверхэмптоном там Каземиро был плох и команда физически не готова. То есть я к тому, что МЮ наберет форму и люди начнут переобуваться. Тен Хаг очевидно хороший специалист, МЮ сложное место для работы это уже пора уяснить многим, а не гнобить каждого тренера за отсутствие результата как у Пепа
+36
-12
+24
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Любезный Коссутий
Ответ Мукунку хороший
Он конечно не пустышка.. но вялый.. МЮ нужен тренер строитель.. он же деспот и тиран.. и адекватное руководство.. а не братья Апулаз))
пока Глейзеры рулят - никто не поможет
+11
-3
+8
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кто-то
Шиза у мужика
+14
-7
+7
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NastyNay
А почему с Роналду МЮ был на 6 месте, а без него на 3
?
+7
0
+7
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dpv
Самое забавное что каким бы Пирс мерзким не был он делает это специально и у него отлично получается. Мы же Ведемся на все это говно.
+8
-2
+6
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Мукунку хороший
Он конечно не пустышка.. но вялый.. МЮ нужен тренер строитель.. он же деспот и тиран.. и адекватное руководство.. а не братья Апулаз))
+8
-2
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dpv
Ответ Denisque78
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Когда пот с мошонки вытирал о лицо соперника или когда у мальчика телефон разбивал?
+7
-2
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Mark Safa
Ответ Balt
После каждого поражения он будет это повторять, клоун?
Поражения Аль-насра? Вряд ли 🤓🤣
+8
-4
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Блуждающий странник
Ответ хавбек+
по двум матчам с Севильей
Севилья против Сити выглядела лучше чем играет Ньюкасл сейчас. И выглядела в целом лучше чем любая команда мира в прошлом сезоне. По играм с Севильей это вторая команда в мире по игре, жаль, что по такой выборке делать выводы нельзя
+3
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Катя Бурова
а теперь по фактам. МЮ ничего важного не добился после ухода Фергюсона, меняли тренеров, покупали кучу игроков за дорого. Даже не дело в Криштиано, он прекрасный игрок и это всём понятно. Смысл в том, что клуб - это единый механизм, и дела в верхушке влияют и на то, что на поле. Смена владельцев у Челси тому пример. Так что неудачи МЮ могут быть связаны и с ошибками управленцев.
+2
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Пирс Морган
Ответ Denisque78
Комментарий скрыт
Не смог доказать, что это он забил гол волосами, а не Бруну
+11
-9
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Ман Сити
Нет. Им 7-0 суют, а они считают Каземиро, Мартинеса и 7хага не провалом. Непонятно что может изменить мнение слепых, 10-0?
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Андрюха с района
Понятно, что Хаг физрук)
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Ophiomorph
Я не знаю с кого больше смеятся: с Пирса Моргана за его высказывания или с дурачков в комментариях, которые принимают каждое его слово за чистую монету и которые вообще не в теме, что Морган знатный тролль и любитель набросить на вентилятор.
+2
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Александр Кот
тут он прав,не смотря на то,что это сложно признать!(
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Великий Додда
Ответ Блуждающий странник
Он сделал вывод по Тен Хагу за два матча. За эти же два матча Роналду в СА стоит на вылет. По его же логике он должен отказаться от любви к Рону на данный момент. Матч не смотрел не буду делать выводы, но по игре с Вулверхэмптоном там Каземиро был плох и команда физически не готова. То есть я к тому, что МЮ наберет форму и люди начнут переобуваться. Тен Хаг очевидно хороший специалист, МЮ сложное место для работы это уже пора уяснить многим, а не гнобить каждого тренера за отсутствие результата как у Пепа
Пирс никаких выводов не делает. Он просто нагоняет трафик себе в соц сетях. Пирс вполне умышленно провоцирует публику, а публика пытается его переубедить. Пытаясь его переубедить ты играешь в его игру.
+2
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Balt
После каждого поражения он будет это повторять, клоун?
+11
-9
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Joey Ramone
Кто бы сомневался что этот крякнет.
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зак
Ответ Ман Сити
Нет. Им 7-0 суют, а они считают Каземиро, Мартинеса и 7хага не провалом. Непонятно что может изменить мнение слепых, 10-0?
а причём тут Каземиро? у него 5 ЛЧ у Сити никогда такого не будет..
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Aleksey Dolmatov
Ответ Ромарио Влас
Прооблемы в МЮ назревали. Попкорн уже тут.))
Назревали? Да они и не девались никуда)) Каждый новый тренер маскировал старые проблемы, и с уходом добавлял новые. Свалит Тен Хаг через пару лет - его преемник будет ломать голову над тем, кому слить бесполезного Антони, посредственного Мартинеза и конфликтного Онану
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Александр Никитин
Ответ NastyNay
А почему с Роналду МЮ был на 6 месте, а без него на 3 ?
Вау. а почему с семь хагу дали уже почти 500 млн на трансферы а Сульшеру нет?
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хавбек+
Ответ Блуждающий странник
Севилья против Сити выглядела лучше чем играет Ньюкасл сейчас. И выглядела в целом лучше чем любая команда мира в прошлом сезоне. По играм с Севильей это вторая команда в мире по игре, жаль, что по такой выборке делать выводы нельзя
голландца форсили как адепта атакующего футбола, на данный момент имеем Уле II жаждущего ошибки соперника
+3
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