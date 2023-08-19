Пеп Гвардиола: «Меня убили бы, если б «Сити» тратил столько же, сколько «Челси» в последние два окна»
Пеп Гвардиола заявил, что его убили бы за траты, свойственные «Челси».
По словам главного тренера «Манчестер Сити», он не смог бы давать интервью в том случае, если бы его клуб покупал игроков за те же суммы, какие расходуют «синие» на трансферном рынке.
«Я бы не смог сидеть здесь, если бы мы потратили столько же [денег], сколько «Челси» потратил за последние два трансферных окна, – вы бы меня убили. Вы убьете меня, это точно. На нас было бы направлено настолько пристальное внимание, какое вы представить себе не можете.
Говорят, «Манчестер Сити» и Пеп Гвардиола только и покупают игроков, – я не знал, что у меня в кармане так много денег, чтобы купить всех игроков, которые у меня есть.
Нам приходится наблюдать, что происходит на рынке, смотреть, что мы можем сделать, и выплачивать суммы, которые мы считаем справедливыми», – сказал каталонец.
Расходы «Челси» на трансферы при нынешнем владельце клуба Тодде Боули превысили миллиард долларов.
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Теперь смотрим на трансферы Челси в последний год: Фофана 80, Кукурелья 70, Стерлинг 56, Кулибали 40, Энцо 121, Мудрик 70 (с бонусами 100), Бадиашиль 40, Мадуэке 35, Гюсто 30, Кайседо 116 (с бонусами 133), Лавиа 60, Нкунку 60, Дисаси 45, Джексон 37. И это нет Чуквуэмеки, Санчеса, Казадеи и прочих покупок за менее 30 миллионов
Это всё за один год. Плюс ещё при Роме трёхногого бельгийского биста купили за 115. Единичные трансферы Сити – просто цветочки.
Так из-за Челси, Ливерпуль потерял Лавию которого вёл больше месяца. Арсенал потерял Мудрика. Они разогрели рынок в последний год, поэтому всем не нравится эта ситуация. Надеюсь их фишка с контрактами схлопнется и игроки у которых во 8 лет контракт, будут доить этот клуб по полной
Кайседо= 115 миллионов фунтов
У меня всё
Холланд за 65
Кыш обратно в Чукотку😂😂
А не когда ты покупаешь за сумашедшие деньги игроков +завышенную зп предлагаешь
Пеп - тренер, который потратил больше всех денег на трансферы, в истории футбола…
Только за защитников Ман Сити, Пеп потратил больше денег, чем многие клубы за всю историю 😁