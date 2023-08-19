Пеп Гвардиола: «Меня убили бы, если б «Сити» тратил столько же, сколько «Челси» в последние два окна»

Пеп Гвардиола заявил, что его убили бы за траты, свойственные «Челси».

По словам главного тренера « », он не смог бы давать интервью в том случае, если бы его клуб покупал игроков за те же суммы, какие расходуют «синие» на трансферном рынке.

«Я бы не смог сидеть здесь, если бы мы потратили столько же [денег], сколько «Челси» потратил за последние два трансферных окна, – вы бы меня убили. Вы убьете меня, это точно. На нас было бы направлено настолько пристальное внимание, какое вы представить себе не можете.

Говорят, «Манчестер Сити» и только и покупают игроков, – я не знал, что у меня в кармане так много денег, чтобы купить всех игроков, которые у меня есть.

Нам приходится наблюдать, что происходит на рынке, смотреть, что мы можем сделать, и выплачивать суммы, которые мы считаем справедливыми», – сказал каталонец.

Расходы « » на трансферы при нынешнем владельце клуба превысили миллиард долларов.

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