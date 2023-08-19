Пеп Гвардиола: «Меня убили бы, если б «Сити» тратил столько же, сколько «Челси» в последние два окна»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Тодд Боули Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что его убили бы за траты, свойственные «Челси».

По словам главного тренера «Манчестер Сити», он не смог бы давать интервью в том случае, если бы его клуб покупал игроков за те же суммы, какие расходуют «синие» на трансферном рынке.

«Я бы не смог сидеть здесь, если бы мы потратили столько же [денег], сколько «Челси» потратил за последние два трансферных окна, – вы бы меня убили. Вы убьете меня, это точно. На нас было бы направлено настолько пристальное внимание, какое вы представить себе не можете.

Говорят, «Манчестер Сити» и Пеп Гвардиола только и покупают игроков, – я не знал, что у меня в кармане так много денег, чтобы купить всех игроков, которые у меня есть.

Нам приходится наблюдать, что происходит на рынке, смотреть, что мы можем сделать, и выплачивать суммы, которые мы считаем справедливыми», – сказал каталонец.

Расходы «Челси» на трансферы при нынешнем владельце клуба Тодде Боули превысили миллиард долларов.

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121 комментарий

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xbfy7wncvc
Ответ Кирилл Ткач
То есть Грилиш за 120, Гвардиол за 90, Пакета за 110 - это не убийственно? 🤡🤡🤡
Пакета за 110? Вы живете в альтернативной реальности? Вы уже интересы к свершенным трансферам приплетаете?😂😂
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+89
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Кирилл Ткач
То есть Грилиш за 120, Гвардиол за 90, Пакета за 110 - это не убийственно? 🤡🤡🤡
+150
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+55
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S. A.
Ответ Кирилл Ткач
То есть Грилиш за 120, Гвардиол за 90, Пакета за 110 - это не убийственно? 🤡🤡🤡
Алкаш это единственный игрок, за которого Сити заплатил более ста. Гвардиол пока единственное крупное приобретение этим летом. Пакета вообще не перейдёт, тем более, Сити не собирался столько платить.

Теперь смотрим на трансферы Челси в последний год: Фофана 80, Кукурелья 70, Стерлинг 56, Кулибали 40, Энцо 121, Мудрик 70 (с бонусами 100), Бадиашиль 40, Мадуэке 35, Гюсто 30, Кайседо 116 (с бонусами 133), Лавиа 60, Нкунку 60, Дисаси 45, Джексон 37. И это нет Чуквуэмеки, Санчеса, Казадеи и прочих покупок за менее 30 миллионов

Это всё за один год. Плюс ещё при Роме трёхногого бельгийского биста купили за 115. Единичные трансферы Сити – просто цветочки.
+65
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The Best
Ладно ещё Клопп,его можно понять ведь владельцы Ливерпуля те ещё жлобы но от Гвардиолы такого не ожидал.Сити сам в своё время тратил сумасшедшие бабки,конечно 600 млн в одно ТО как Челси они не тратили но всё же.Не понимаю почему многие считают чужие деньги,кто и сколько тратит это не должно волновать другие клубы......в особенности тех кто раньше сам тратил очень много.
+51
-11
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Кашшай Чакырович
Ответ Кирилл Ткач
То есть Грилиш за 120, Гвардиол за 90, Пакета за 110 - это не убийственно? 🤡🤡🤡
Траты Гвардиолы за 7 лет 1 миллиард 200 траты Челси за одно то 1 миллиард 200 это одно и то же по твоему ,включай уже мозги ,траты Челси с момента введения ффп 3 млрд это больше всех в мире с худшим балансом ,например за 7 лет Гвардиолы Мю ,Челси и Ливерпуль на троих потратили 4 миллиарда и выиграли 11 титулов ,Гвардиола потратив 1 миллиард 200 выиграл 15 титулов ,разделить тебе траты на титулы или сам справишься ?
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Ко-ко-джамбо
многие уже не помнят как МС и ПСЖ хейтили, когда туда пришли бабки и они взрывали рынок, этот хейт длился несколько лет. обе команды форсировали свое развитие тупо скупая игроков пачками и не считаясь с тратами
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0:4 на спотифай камп ноу
Лысый популист. Рекордсмен по тратам на трансферы. Это все равно что алкоголик, обвиняет остальных в том что они много бухают, особенно в последние 2 года.
+34
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CriminalJoint62
Ответ Кирилл Ткач
То есть Грилиш за 120, Гвардиол за 90, Пакета за 110 - это не убийственно? 🤡🤡🤡
Пакета уже приобрели? Пеп не брал игроков по 160 миллионов за два трансферных окна, с мизерным опытом игры на высшем уровне
+13
-4
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xbfy7wncvc
Ответ The Best
Ладно ещё Клопп,его можно понять ведь владельцы Ливерпуля те ещё жлобы но от Гвардиолы такого не ожидал.Сити сам в своё время тратил сумасшедшие бабки,конечно 600 млн в одно ТО как Челси они не тратили но всё же.Не понимаю почему многие считают чужие деньги,кто и сколько тратит это не должно волновать другие клубы......в особенности тех кто раньше сам тратил очень много.
«Не понимаю почему многие считают чужие деньги»
Так из-за Челси, Ливерпуль потерял Лавию которого вёл больше месяца. Арсенал потерял Мудрика. Они разогрели рынок в последний год, поэтому всем не нравится эта ситуация. Надеюсь их фишка с контрактами схлопнется и игроки у которых во 8 лет контракт, будут доить этот клуб по полной
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xbfy7wncvc
Ответ DolJun
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Де Брюйне= 70 миллионов фунтов был куплен
Кайседо= 115 миллионов фунтов
У меня всё
+9
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Пирс Морган
Ну а кто говорил, что у Челси есть какой-то план, если они Мудриков покупают за 100 миллионов
+17
-13
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Alexander Nikitin
В свои первые два сезона (а Боулинг столько владеет Челси) команда Манчестер Сити потратила на трансферы более 1,2 млрд. евро. При этом цены тогда были ниже (!). Так что говоря о Челси Пеп немного передёргивает, а то и побаивается финансовой конкуренции.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Кирилл Ткач
То есть Грилиш за 120, Гвардиол за 90, Пакета за 110 - это не убийственно? 🤡🤡🤡
Пакета не купили и не купят, из за его разбирательств со ставками. Гвардиол один из лучших молодых защитников в мире, а Грилиш в этом сезоне до конца адаптировался к системе, и помог команде взять требл. Кроме трансфера Грилиша, какие ещё дорогие трансферы Сити ты знаешь? Может тебе напомнить сколько всего Челси на трансферы потратил? Можете тебе напомнить, что почти все купленные игроки стали частью системы Гвардиолы?Я уже не говорю, о том, что Сити, в отличии от Челси, при меньших тратах, не играл в Лиге Европы, и не занимал 12 место в апл.Таких дорогих трансферов, как Кайседо и Энзо Фернандес у Сити никогда не было. Кайседо - это вообще трансферный рекорд Апл. Может еще сказать, что этот трансферный рекорд побил игрок, у которого 1 хороший сезон в апл к 21 году, в то время, как Гвардиол в Лецпциге уже 3 года основной, и показывает топ уровень. Еще он основной игрок сборной Хорватии. Заверните себе этих Кайседо и Лавий, которых покупают за оверпрайс, и которые проваливаются, сидят на банке, а потом уходят в другой клуб, как это было с Лукаку, Вернером, Зиешем и так далее.
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ман сити фейк
Ответ №7
Просто везло с трансферами , сейчас без Гюндогана, Де Брюйне ,Мареза посмотрим на Сити , уверен что до конца этого трансферного окна больше 100 потратит , а потом и зимой еще миним сотку
вы же потратили 170 только в это то
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JENNINGS
Ответ А. Мостовой
сказал человек потративший 2 миллиарда на защитников ради одной Судейской ЛЧ
Утреннее субботнее похмелье?
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xbfy7wncvc
Ответ DolJun
грилиш за 110 был куплен, маунт пришел бесплатно. у меня все
Лукаку за 110
Холланд за 65
Кыш обратно в Чукотку😂😂
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art57
дык и распродали почти всю команду, какой-то одноглазый взгляд
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Dmitriy Racheev
Пеп... фу таким быть. Лысый лицемер
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llolishe
Ответ romavor
Лысый все о своем величии печется
Настоящее величие это когда ты из игроков из Сандерландов и Халлов создаешь игроков мирового уровня
А не когда ты покупаешь за сумашедшие деньги игроков +завышенную зп предлагаешь
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Evgen_Hazard
В историческом контексте Челси Абрамовича и Боули действительно много потратили, через чур. Но есть нюансы: 2 ЛЧ, Суперкубок Европы, ЛЕ в том числе и прочие титулы. Сити взял ЛЧ спустя сколько лет инвестиций?
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Vladimir Zinkov
Ответ The Best
Ладно ещё Клопп,его можно понять ведь владельцы Ливерпуля те ещё жлобы но от Гвардиолы такого не ожидал.Сити сам в своё время тратил сумасшедшие бабки,конечно 600 млн в одно ТО как Челси они не тратили но всё же.Не понимаю почему многие считают чужие деньги,кто и сколько тратит это не должно волновать другие клубы......в особенности тех кто раньше сам тратил очень много.
Пеп иными словами говорит, что за потраченный лярд с таким приобретениями, его бы прибили.
+4
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Эрнандес Эрнандес
Почему представители Каталонии такие лицемерные люди?

Пеп - тренер, который потратил больше всех денег на трансферы, в истории футбола…

Только за защитников Ман Сити, Пеп потратил больше денег, чем многие клубы за всю историю 😁
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Артур Азимов
Я помню времена, когда ваш клуб покупал всякий шлак в защиту по цене от 50 млн, переплачивая за них по 10-15 млн.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Кирилл Ткач
То есть Грилиш за 120, Гвардиол за 90, Пакета за 110 - это не убийственно? 🤡🤡🤡
Точечно и качественно вместо тупых покупок Челси времен Боули
+4
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Gündoğan
Ответ №7
Просто везло с трансферами , сейчас без Гюндогана, Де Брюйне ,Мареза посмотрим на Сити , уверен что до конца этого трансферного окна больше 100 потратит , а потом и зимой еще миним сотку
Сити в принципе зимой не делает трансферы, если не ошибаюсь последний трансфер был Лапорта 5 лет назад
+3
-1
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