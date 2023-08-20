«Иди ты, ###, знаешь куда?» Дзюба, дисквалифицированный условно за инцидент с журналистом, остался недоволен комментариями на «Матч ТВ» про «вымученный» гол «Локомотива»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия телевидение Краснодар Антон Миранчук Михаил Моссаковский соцсети Матч ТВ брань Футбол

Артем Дзюба резко высказался о работе комментатора «Матч ТВ».

Форвард «Локомотива», пропускавший игру с «Краснодаром» (1:1), выложил в Instagram ролик, в котором комментирует гол Антона Миранчука в добавленное время.

«Тяжелейший мяч. Мяч, на который «Локомотив» даже не наиграл – мяч, который «Локомотив» вымучил!» – сказал в ходе репортажа Михаил Моссаковский.

«Иди ты, ### (блин), знаешь куда? Вымучил...» – прокомментировал эти слова Дзюба.

Напомним, что 16 августа нападающий был дисквалифицирован на две игры условно за то, что сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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100 комментариев

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Йети
Поплыл Артемка
+158
-6
+152
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alpinist
рецидивчик
+101
-2
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Мукунку хороший
Ответ Йети
Поплыл Артемка
Он всегда на плаву.. такое не тонет)
+93
-5
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Peter Parker
Постойте, не может такого быть. Должно быть Моссаковский специально бегал за ним по парковкам и тыкал телефоном в лицо пока Артем уводил со стадиона жену, детей и родственников.
+38
-2
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Леван Мкртчян
Ответ alpinist
рецидивчик
Дзюба счиает что это дубль, а не рецедивчик.
Поэтому даже немного гордится
+36
-1
+35
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ZEbroiD
Н - необучаемый
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-2
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justburn
Его ещё защищали после инцидента на парковке.
+31
-3
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hulk&boloto
Ну что, локомотивщики, которые восхваляли этого персонажа? Выйдет и покажет?
+21
-2
+19
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AlKRD
Ну так нельзя ###
+16
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justburn
Кретин
+15
-1
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Сергей Васильев
Похоже, надо окончательно сосредоточиться на невероятно смешном шоу в ютубе
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justburn
Ответ ZEbroiD
Н - необучаемый
ДЕ - очень необучаемый
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Кирилл Демченко
какой мрак. объективно локо уже второй матч подряд просто чудом уходит от поражения , после таких матчей я бы на месте Артема вообще молча сидел . хоть его и не было, но и с ним ситуация не сильно лучше была .
+9
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Тухель
Надо почитать его контракт, если за нарушения дисциплины клуб не может лишать его зарплаты или штрафовать. Это РЖД там многие договора через жопу написаны. То Дзюба самый умный, будет спокойно материться и получать деньги, а бегают и играют пусть всякие трудоголики.
+8
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Spaten
Если Дзюба не идёт на парковку, парковка сама идёт к Дзюбе))
+7
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Pelerin
Ответ alpinist
рецидивчик
Надо регламент курить. Если в кодексе КДК прописаны соц. сети и этот кодекс как-то может повлиять на условку... Т.к. в правилах футбола упоминаний соц. сетей я не видел)
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Ansu Fati
Ответ Йети
Поплыл Артемка
Сказал как будто до этого он строго был здравомыслящим уравновешенным адекватом и сейчас только начались казусы))
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Chuha-Motibg
Он просто не хочет играть, вот и собирает дисквалификацию
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Roman Araslanov
Ну а что можно ожидать от человека, у которого в голове опилки?
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Mixos Demid
Что-то психует пешеход!
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Вячеслав Тотров
Дзюба хочет к Слуцкому вновь позориться непотребщиной и футбол, очевидно,ему в этом мешает.
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Balt
А что такого в том что сказал комментатор? У Дзюбы что, критические дни? Что с головой? Его ведь так и Локо отправит в том же направлении если себя контролировать не начнёт.
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Dima Lopatin
Куда ###(блин)?
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Тиджани Бабангида
Глупо нарывается
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Lanw1
Какой же д3генерат)
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