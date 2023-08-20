«Иди ты, ###, знаешь куда?» Дзюба, дисквалифицированный условно за инцидент с журналистом, остался недоволен комментариями на «Матч ТВ» про «вымученный» гол «Локомотива»

Артем Дзюба резко высказался о работе комментатора «Матч ТВ».

Форвард « », пропускавший игру с « » (1:1), выложил в Instagram ролик, в котором комментирует гол Антона Миранчука в добавленное время.

«Тяжелейший мяч. Мяч, на который «Локомотив» даже не наиграл – мяч, который «Локомотив» вымучил!» – сказал в ходе репортажа .

«Иди ты, ### (блин), знаешь куда? Вымучил...» – прокомментировал эти слова .

Напомним, что 16 августа нападающий был дисквалифицирован на две игры условно за то, что сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

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