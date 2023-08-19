Овечкин показал вещи из линейки одежды OVIGR8 на фото с женой: «Сделали для вас крутую коллекцию 💪»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ стиль Анастасия Шубская Хоккей

Александр Овечкин показал фото своей линейки одежды OVIGR8.

В названии использованы два прозвища Овечкина – Ови и The Great Eight (Великая восьмерка).

Капитан «Вашингтона» показал фото, на которых он вместе со своей женой Анастасией демонстрирует новую одежду.

Хоккеист запечатлен в футболке с надписью на английском языке: «I’m ok. Russian machine never breaks!» («Я в порядке. Русская машина никогда не ломается!»).

«Сделали для вас очень крутую коллекцию 💪 Под мужчин и девушек на любой вкус», – написал Овечкин в сториз. 

Фото: соцсеть Александра Овечкина. 

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22 комментария

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TravenS
Шляпа какая-то
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avcgloronalduMU
и это называют линией одежды?))
вот это дизайн)) а мысли то какие, Платон, Сократ аплодируют стоя
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Montenegro Serbian
Ответ avcgloronalduMU
и это называют линией одежды?)) вот это дизайн)) а мысли то какие, Платон, Сократ аплодируют стоя
Ну по одной майке наверное судить не стоит)
Но если это майка входит в состав КОЛЛЕКЦИИ, то дело обстоит так себе)

Обычно если ты делаешь именную линейку одежды бренда имени себя, то должна быть какая-то изюминка: в пошиве, дизайне, цветах и.т.д.
А это на вид просто обычная белая майка с надписью.
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Oleg Olegov
Ввглядит примерно также как и футболки типа Пивозавр, Самый вежливый из людей, Жена царя, Искандер санкций не боится.
+11
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Montenegro Serbian
Мне даже другое интересно: Ови и его менеджеры точно понимают в какую целевую аудиторию продаж метят?
Маловероятно что из России начнут сколько-нибудь массово покупать оригинальный мерч от Ови (дорого, да и ничего особенного).
А заокеанские фаны скорее ценят Овечкина за его вклад в НХЛ, игру за Вашингтон и в целом как игрока, но без привязки по национальному признаку. То бишь не факт что много людей найдётся желающих ходить с надписями на спине про РУССКУЮ машину.
Хз, если честно.
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Олег НН
я конечно обожаю Ови , но это говно а не одежда . такое на Алиэкспресс тысячами тонн продается . чего хочешь те к напишу. на спине. а для йозика специально напишут красная машина с серпом па жопе.
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Donotbother
Один из самых неказистых лого, которые мне встречались. Что это вообще? Богатырский шлем на восьмёрке? Или церковный купол?)) Лучше все это Александру оперативно обнулить, а дизайнеру дать хорошего пенделя.
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Loko
Ответ Montenegro Serbian
Ну по одной майке наверное судить не стоит) Но если это майка входит в состав КОЛЛЕКЦИИ, то дело обстоит так себе) Обычно если ты делаешь именную линейку одежды бренда имени себя, то должна быть какая-то изюминка: в пошиве, дизайне, цветах и.т.д. А это на вид просто обычная белая майка с надписью.
Эта одежда для секонд-хэнд.
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Рус Киссенжер
Ответ Montenegro Serbian
Мне даже другое интересно: Ови и его менеджеры точно понимают в какую целевую аудиторию продаж метят? Маловероятно что из России начнут сколько-нибудь массово покупать оригинальный мерч от Ови (дорого, да и ничего особенного). А заокеанские фаны скорее ценят Овечкина за его вклад в НХЛ, игру за Вашингтон и в целом как игрока, но без привязки по национальному признаку. То бишь не факт что много людей найдётся желающих ходить с надписями на спине про РУССКУЮ машину. Хз, если честно.
даже без хз понятно: в Америке не проканает рашен,а в России текст на английском. маркетологам двойка.
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Stanley_77
деревня-стайл
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Montenegro Serbian
Ответ Максим
Эксперты подтянулись ) сейчас нам расскажут, как нужно одежду делать и что Овечкин не шарит)
А у тебя на все сферы жизни которые ты комментируешь в инете есть база в виде профильного образования или опыт работы?
То есть если ты в чëм-то не эксперт, то не комментируешь, а если комментируешь то точно эксперт?)
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Рус Киссенжер
в каждом ларьке полипринта можно напечатать любую придуманную в хорошей мужской компании фразу, назвать линией одежды и пробовать продавать. ну, пусть пробует.
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Ratmir90
Честно сказать ожидал лучшего, терпеть не могу одежду исписанную. Ну и выглядит это не прикольно, может первый блин комом, потом будет лучше
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Rinat Zakirov
Белая футболка с красной надписью, за почти 6к. Да я за эти деньги возьму, какую нибудь хилфигеровскую, с куда более интересным дизайном.
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Александр Филиппов
закажу на всемайки.ру за 800₽ 😁
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Under
Ответ Montenegro Serbian
Мне даже другое интересно: Ови и его менеджеры точно понимают в какую целевую аудиторию продаж метят? Маловероятно что из России начнут сколько-нибудь массово покупать оригинальный мерч от Ови (дорого, да и ничего особенного). А заокеанские фаны скорее ценят Овечкина за его вклад в НХЛ, игру за Вашингтон и в целом как игрока, но без привязки по национальному признаку. То бишь не факт что много людей найдётся желающих ходить с надписями на спине про РУССКУЮ машину. Хз, если честно.
Компания Zasport была выбрана в качестве производителя коллекции Овечкина. Она получила право на ее продажу в своих магазинах.

видимо, будет продаваться по ценам остальных маек там же (понятия не имею, какие там цены)
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Roo91
Я то думал, там рыло путина и какая-нибудь надпись "Самый вежливый человек" или "Друзей не бросаю". А тут какая-то хрень.
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Montenegro Serbian
Ответ борецЗАнеСправедливость
Что за женщина такая страшная рядом с Овецкиным? Одежка то же ниочом:(
Понятно, что о вкусах не спорят, но по-моему про "страшную" ты лишка дал, чисто на хейте.
Вполне себе миловидная девушка.
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Donotbother
Ответ Максим
Эксперты подтянулись ) сейчас нам расскажут, как нужно одежду делать и что Овечкин не шарит)
А чё, все ништяк, да?) Это г-но предназначено не для тонких ценителей го-на, а для широкой публики. Вот она и даёт здесь обратную связь.
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AndreyKnecht
Там что-то про Весту на английском. Реклама, наверное.
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