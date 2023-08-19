Овечкин показал вещи из линейки одежды OVIGR8 на фото с женой: «Сделали для вас крутую коллекцию 💪»
Александр Овечкин показал фото своей линейки одежды OVIGR8.
В названии использованы два прозвища Овечкина – Ови и The Great Eight (Великая восьмерка).
Капитан «Вашингтона» показал фото, на которых он вместе со своей женой Анастасией демонстрирует новую одежду.
Хоккеист запечатлен в футболке с надписью на английском языке: «I’m ok. Russian machine never breaks!» («Я в порядке. Русская машина никогда не ломается!»).
«Сделали для вас очень крутую коллекцию 💪 Под мужчин и девушек на любой вкус», – написал Овечкин в сториз.
Фото: соцсеть Александра Овечкина.
вот это дизайн)) а мысли то какие, Платон, Сократ аплодируют стоя
Но если это майка входит в состав КОЛЛЕКЦИИ, то дело обстоит так себе)
Обычно если ты делаешь именную линейку одежды бренда имени себя, то должна быть какая-то изюминка: в пошиве, дизайне, цветах и.т.д.
А это на вид просто обычная белая майка с надписью.
Маловероятно что из России начнут сколько-нибудь массово покупать оригинальный мерч от Ови (дорого, да и ничего особенного).
А заокеанские фаны скорее ценят Овечкина за его вклад в НХЛ, игру за Вашингтон и в целом как игрока, но без привязки по национальному признаку. То бишь не факт что много людей найдётся желающих ходить с надписями на спине про РУССКУЮ машину.
Хз, если честно.
То есть если ты в чëм-то не эксперт, то не комментируешь, а если комментируешь то точно эксперт?)
видимо, будет продаваться по ценам остальных маек там же (понятия не имею, какие там цены)
Вполне себе миловидная девушка.