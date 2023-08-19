Овечкин показал вещи из линейки одежды OVIGR8 на фото с женой: «Сделали для вас крутую коллекцию 💪»

Александр Овечкин показал фото своей линейки одежды OVIGR8.

В названии использованы два прозвища – Ови и The Great Eight (Великая восьмерка).

Капитан « » показал фото, на которых он вместе со своей женой Анастасией демонстрирует новую одежду.

Хоккеист запечатлен в футболке с надписью на английском языке: «I’m ok. Russian machine never breaks!» («Я в порядке. Русская машина никогда не ломается!»).

«Сделали для вас очень крутую коллекцию 💪 Под мужчин и девушек на любой вкус», – написал Овечкин в сториз.

Фото: соцсеть Александра Овечкина.