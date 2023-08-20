Месси выиграл первый трофей с «Интер Майами» – Кубок лиг. Это 44-й титул в его карьере

Лионель Месси выиграл первый трофей в составе «Интер Майами».

Клуб МЛС стал победителем Кубка лиг, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).

36-летний аргентинский форвард забил с игры, а также реализовал первый удар в послематчевой серии.

Этот титул стал для первым в США. В карьере – 44-м.

В составе «Барселоны» Месси 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе он 2 раза выигрывал чемпионат Франции и один раз – Суперкубок страны.

Со сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

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