Месси выиграл первый трофей с «Интер Майами» – Кубок лиг. Это 44-й титул в его карьере
Лионель Месси выиграл первый трофей в составе «Интер Майами».
Клуб МЛС стал победителем Кубка лиг, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).
36-летний аргентинский форвард забил с игры, а также реализовал первый удар в послематчевой серии.
Этот титул стал для Месси первым в США. В карьере – 44-м.
В составе «Барселоны» Месси 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.
В составе ПСЖ он 2 раза выигрывал чемпионат Франции и один раз – Суперкубок страны.
Со сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.
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Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Покорил Америку ✅
Покорил мир✅
Покорил ботекс✅
Покорил Инстаграм✅
Но
Игру Месси описывают не 1000+ прилагательных, а 1000+ голевых действий- больше половины из которых просто гениальны,
1) фантастические передачи, больше всех показывающие игровое мышление.
2) слаломные проходы
3) филигранные лонгшоты
4) фирменный тайминг, паузы, умение менять ритм игры.
5) характер чемпиона, то что говорят другие игроки, когда Месси бьют по ногам- он все равно продолжает движение, не симулирует.
Дважды голландцы и французы сравнивали счёт с 0:2, но Лео все равно выигрывал с арг. самые важные матчи в своей карьере.
Вот это делает его величайшим игроком, а достижения вторичны.
Хотя ЧМ+7 ЗМ это контрольный в голову!
35 голов и 15 ассистов только в ФИНАЛАХ, и это тоже абсолютный рекорд. Причём и по голам рекорд в финалах и по ассистам рекорд в финалах.
50 результативных действий в 48 финалах.
Он и по финалам тоже рекордсмен, короче человек рекорд.
Месси и Календер по 2 гола) Но вообще вратарь молодец, безусловно.