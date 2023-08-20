Месси выиграл первый трофей с «Интер Майами» – Кубок лиг. Это 44-й титул в его карьере

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси выиграл первый трофей в составе «Интер Майами».

Клуб МЛС стал победителем Кубка лиг, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9). 

36-летний аргентинский форвард забил с игры, а также реализовал первый удар в послематчевой серии. 

Этот титул стал для Месси первым в США. В карьере – 44-м. 

В составе «Барселоны» Месси 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе ПСЖ он 2 раза выигрывал чемпионат Франции и один раз – Суперкубок страны. 

Со сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

Роналду выиграл первый трофей с «Аль-Насром» – Кубок арабских чемпионов. Это 33-й титул в его карьере

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Van Damme
Выиграл, с самой слабой командой млс, забил красивый гол, стал лучшим игроком турнира, лучшим снайпером, отдавая пенальти партнерам, самый титулованный спортсмен мира, отдал кубок и повязку партнеру по команде поднять кубок над головой…
+52
-2
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KOS14
Пока Роналду топит клубы, Месси их подымает со дна
+50
-7
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Легенда и самый настоящий человечище!:)) После такого матча, не бегал с идиотской лыбой, не шакалил игрока матча, а отдал повязку Американцу!:))
+43
-3
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Покорил Европу ✅
Покорил Америку ✅
Покорил мир✅
+35
-2
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UnforgivenX2
Ответ Максим Новиков
Комментарий скрыт
когда Месси пришёл, Интер был худшим в лиге, а когда Крис пришёл, Аль-Наср шёл на первом месте
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ Отец Абду
Покорил Европу ✅ Покорил Америку ✅ Покорил мир✅
Покорил пустыню✅
Покорил ботекс✅
Покорил Инстаграм✅
+30
-5
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Robert Oganyan
У меня после ЧМ и так сердце слабое, этот матч решил меня добить? Сейв Календаря на последней минуте и нереализованный выход 1 на 1 на последних секундах нападающим Интера. А затем еще и пенки до 10 голов.
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.Barsa
Абсолютно голливудская история - пришёл в команду с последнего места, забивал в каждом матче, выиграл кубок! 🎥
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tseren031293
Самый титулованный игрок в истории (командные+личные трофеи)
Но
Игру Месси описывают не 1000+ прилагательных, а 1000+ голевых действий- больше половины из которых просто гениальны,
1) фантастические передачи, больше всех показывающие игровое мышление.
2) слаломные проходы
3) филигранные лонгшоты
4) фирменный тайминг, паузы, умение менять ритм игры.
5) характер чемпиона, то что говорят другие игроки, когда Месси бьют по ногам- он все равно продолжает движение, не симулирует.
Дважды голландцы и французы сравнивали счёт с 0:2, но Лео все равно выигрывал с арг. самые важные матчи в своей карьере.
Вот это делает его величайшим игроком, а достижения вторичны.
Хотя ЧМ+7 ЗМ это контрольный в голову!
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Van Damme
Пропадает в главных матчах, ничего не выиграл со сборной, ничего не выиграл без хави-иньесты, не может нигде выигрывать кроме барсы, не может адаптироваться, не лидер… о боги… как Земля этих людей носит. Бедная планета
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Ответ rigobersong
Легенда и самый настоящий человечище!:)) После такого матча, не бегал с идиотской лыбой, не шакалил игрока матча, а отдал повязку Американцу!:))
Да, на контрасте с меньшинством, Лёня выглядит просто человеком с большой буквы.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gustavo Tiburzi
Самый титулованный футболист в истории!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Football King
44 трофей, это абсолютный рекорд в истории.
35 голов и 15 ассистов только в ФИНАЛАХ, и это тоже абсолютный рекорд. Причём и по голам рекорд в финалах и по ассистам рекорд в финалах.
50 результативных действий в 48 финалах.
Он и по финалам тоже рекордсмен, короче человек рекорд.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Отец Абду
Покорил Европу ✅ Покорил Америку ✅ Покорил мир✅
Эффект Лео Месси! 🐐🇦🇷
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barca, Liverpool_forever
Гений! Опять забил гол, которы я буду пересматривать 500 раз. Никто так не может, голы Месси это отдельный вид искусства. Надеюсь будет играть еще минимум 5 лет.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Шарий
Месси прям Титан в мире футбола!!! ЗМ безусловно его в этом году !!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Капитанище. Настоящий лидер на поле и вне футбольного поля.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Лео забил шедевральный гол в ворота Нэшвилла в этом матче, лучший бомбардир и MVP этого турнира! Месси - G. O. A. T. 🐐🇦🇷🏆
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zr4tjw2ykh
GOAT
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Faruk Akramov
лучший в истории
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С дивана виднее
Какая же тяжёлая была игра, а потом и серия пенальти! Поздравления всем, кто ждал этой победы)
Месси и Календер по 2 гола) Но вообще вратарь молодец, безусловно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NomerSports
Пришёл , увидел , победил . GOAT.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Величайший
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
StillInTheGame
всё постоянно меняется, но фраза "Месси завоевал очередной трофей.." звучит снова и снова
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alejandro_27
Как говорится где Лео то там победы/ титулы, принял последнею команду MLS, Лео нет слов описать, все знают величайший на все времена, крутой матч при полных ревущих трибунах, сомневаюсь что такое есть в пустыне саудовской.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий