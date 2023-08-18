Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. В первый соревновательный день разыграют 4 комплекта наград
19 августа на ЧМ по легкой атлетике в Будапеште разыграют 4 комплекта медалей.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023
Будапешт, Венгрия
19 августа
Мужчины
Спортивная ходьба, 20 км
Начало – 9:50
Фавориты: Тосикадзу Яманиси (Япония), Коки Икеда (Япония), Массимо Стано (Италия), Чжан Цзюнь (Китай), Персеус Карлстрем (Швеция), Кайо Бонфим (Бразилия), Альваро Мартин (Испания), Давид Уртадо (Эквадор), Деклан Тингей (Австралия).
Толкание ядра
Квалификация – 11:30, финал – 21:37
Фавориты: Райан Краузер (США), Джо Ковач (США), Томас Уолш (Новая Зеландия), Дарлан Романи (Бразилия), Зейн Вейр (Италия), Джако Гилл (Новая Зеландия), Пэйтон Оттердаль (США), Филип Михалевич (Хорватия).
Женщины
10 000 м
Начало – 21:55
Фаворитки: Сифан Хассан (Нидерланды), Летесенбет Гидей (Эфиопия), Гудаф Цегай (Эфиопия), Лемлем Хайлу (Эфиопия), Эйгаеху Тайе (Эфиопия), Алисия Монсон (США), Каролин Чепкоеч (Казахстан).
Смешанная эстафета
4х400 м
Начало – 22:49
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
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