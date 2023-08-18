Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. В первый соревновательный день разыграют 4 комплекта наград

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19 августа на ЧМ по легкой атлетике в Будапеште разыграют 4 комплекта медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

19 августа

Мужчины

Спортивная ходьба, 20 км

Начало – 9:50

Фавориты: Тосикадзу Яманиси (Япония), Коки Икеда (Япония), Массимо Стано (Италия), Чжан Цзюнь (Китай), Персеус Карлстрем (Швеция), Кайо Бонфим (Бразилия), Альваро Мартин (Испания), Давид Уртадо (Эквадор), Деклан Тингей (Австралия).

Толкание ядра

Квалификация – 11:30, финал – 21:37

Фавориты: Райан Краузер (США), Джо Ковач (США), Томас Уолш (Новая Зеландия), Дарлан Романи (Бразилия), Зейн Вейр (Италия), Джако Гилл (Новая Зеландия), Пэйтон Оттердаль (США), Филип Михалевич (Хорватия).

Женщины

10 000 м

Начало – 21:55

Фаворитки: Сифан Хассан (Нидерланды), Летесенбет Гидей (Эфиопия), Гудаф Цегай (Эфиопия), Лемлем Хайлу (Эфиопия), Эйгаеху Тайе (Эфиопия), Алисия Монсон (США), Каролин Чепкоеч (Казахстан).

Смешанная эстафета

4х400 м

Начало – 22:49

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

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