«Милан» намерен подписать Азмуна. Сердара хотел вернуть «Зенит»
«Милан» нацелился на Сердара Азмуна.
Итальянский клуб попробует подписать 28-летнего нападающего «Байера».
«Милан» сильно заинтересован в Сердаре Азмуне. Но переговоры пока на ранней стадии, никаких договоренностей еще нет», – написал инсайдер Sky Флориан Плеттерберг, комментируя сообщение Bild о возможном переходе форварда в ломбардскую команду.
Ранее появлялась информация, согласно которой «Зенит» предложит Азмуну зарплату в размере около 3 миллионов евро в год. Иранец выступал за петербургскую команду в 2019-2021 годах.
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Неужели у них всё так плохо с линией атаки?
нахрен этого персонажа - пусть в Зенит возвращается.
РПЛ - это его максимальный уровень.