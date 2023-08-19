«Милан» намерен подписать Азмуна. Сердара хотел вернуть «Зенит»

Теги Зенит Байер Милан премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Сердар Азмун Футбол

«Милан» нацелился на Сердара Азмуна.

Итальянский клуб попробует подписать 28-летнего нападающего «Байера».

«Милан» сильно заинтересован в Сердаре Азмуне. Но переговоры пока на ранней стадии, никаких договоренностей еще нет», – написал инсайдер Sky Флориан Плеттерберг, комментируя сообщение Bild о возможном переходе форварда в ломбардскую команду.

Ранее появлялась информация, согласно которой «Зенит» предложит Азмуну зарплату в размере около 3 миллионов евро в год. Иранец выступал за петербургскую команду в 2019-2021 годах.

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42 комментария

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San9
За былые заслуги что ли? Он 1.5 года на скамейке сидит. Что-то мне кажется, скорее это своеобразное давление на Зенит со стороны немцев.
+38
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Константин Эсперов
Ответ San9
За былые заслуги что ли? Он 1.5 года на скамейке сидит. Что-то мне кажется, скорее это своеобразное давление на Зенит со стороны немцев.
Это Италия , они даже Кокорина могут подписать . Не для перепродажи же клуб работает .
+28
-3
+25
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furiking
Ответ Ваня Терпеливый
Дзюба или Серия А - вот в чем вопрос
Дзюба не играет в Зените
+16
-2
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Очки Дани Алвеса
Даже не знаю, что иранцу выбрать!
Бодаться с Факелом на говнополяне или ездить в Турин к Юве
+14
-6
+8
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Игорь Измайлов
у Милана нет места для игроков не из ЕС...вопрос закрыт
+7
-1
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Antonio Gaudi
Милан не последний клуб серии А, зачем им немолодой человек, который не смог закрепиться в основе Байера ?
Неужели у них всё так плохо с линией атаки?
+6
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Андрей Балабаев
Ответ Antonio Gaudi
Милан не последний клуб серии А, зачем им немолодой человек, который не смог закрепиться в основе Байера ? Неужели у них всё так плохо с линией атаки?
Они по статусу великий клуб, но по нынешним реалиям подписывать топов не могут. Или ветераны, или молодняк. Ну и просто достаточно средние футболисты. Вот Тонали не хотел уходить, а всё равно продали
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Кирилл.С-Пб
Это его хитрожопый агент воду мутит
+3
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Marsel Bannerpilot
началась работа агентов чтобы комиссионные выбить
+2
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EGIN
пусть валит, в Зените он не нужен
+2
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ZarvuR2020
Ответ San9
За былые заслуги что ли? Он 1.5 года на скамейке сидит. Что-то мне кажется, скорее это своеобразное давление на Зенит со стороны немцев.
Так про Зенит уже опровергли в самом клубе. Сми делают вид, что не было
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Антон Фалафель
Ну зачем этот кочевник??? Помните о Виталике Кутузове!
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Любезный Коссутий
нет, только не это 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
нахрен этого персонажа - пусть в Зенит возвращается.
РПЛ - это его максимальный уровень.
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Зверёк
Как фан Милана буду рад если его заберут за небольшую сумму.Неплохой нап Сердар несмотря на неудачный вояж в Байере
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Пикачу82
Ответ Очки Дани Алвеса
Даже не знаю, что иранцу выбрать! Бодаться с Факелом на говнополяне или ездить в Турин к Юве
На говнополяне к Дзюбе ближе...
+1
-1
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Андрей Балабаев
Ответ Павел Светчиков
Не не могут, а не хотят
Что-то очень долго не хотят.Уже больше 10 лет. А наоборот продают лидеров. Можно от ухода Силвы и Златана в ПСЖ отсчитывать
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Андрей Балабаев
Ответ Сергей Галынский
Обычное давление,чтоб стрясти больше денег с Газпрома.
Не получится. Азмун почти без практики 1,5 года, много травм, да и не молодеет. Думаю максимум который Зенит готов за него заплатить это лямов 5, да и то не факт
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Спартак Уокер
Статистика в Европе у Азмуна слабая незнаю зачем он Милану
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Князь из Питера
А МС, не проявляет к нему интерес?
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Павел Светчиков
Ответ Андрей Балабаев
Что-то очень долго не хотят.Уже больше 10 лет. А наоборот продают лидеров. Можно от ухода Силвы и Златана в ПСЖ отсчитывать
Так может по тому, что Кардинале прямо заявил, что Милан будет перепродавать игроков? Это же не означает, что денег нет. Политика такая. А что касаемо Берлускони, после продажи Ибры и Силвы Милан тратил огромные деньги на посредственных игроков, и после Берлускони дело было. Но это уже совсем другая история
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Андрей Балабаев
Ответ Павел Светчиков
Так может по тому, что Кардинале прямо заявил, что Милан будет перепродавать игроков? Это же не означает, что денег нет. Политика такая. А что касаемо Берлускони, после продажи Ибры и Силвы Милан тратил огромные деньги на посредственных игроков, и после Берлускони дело было. Но это уже совсем другая история
Так я не против такой политики. Мы просто привыкли к статусу Милана, клубу на 2 месте по победам в ЛЧ после Реала. А сейчас делает то что десятилетия делают Порту, Бенфика, Аякс, ПСВ. Не думаю что их фанам такое нравится
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Алексей Гусев
Ответ Очки Дани Алвеса
Даже не знаю, что иранцу выбрать! Бодаться с Факелом на говнополяне или ездить в Турин к Юве
вот про говнополяны не стоит...
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Игорь Новиков
Милану точно не нужен. Ну разве что совсем за копейки.
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Игорь Колеганов
Место Ибры пусто не бывает🤣🤣🤣
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Алексей Гусев
Ответ Игорь Измайлов
у Милана нет места для игроков не из ЕС...вопрос закрыт
Чукву, а кто еще?
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