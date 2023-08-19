«Милан» намерен подписать Азмуна. Сердара хотел вернуть «Зенит»

«Милан» нацелился на Сердара Азмуна.

Итальянский клуб попробует подписать 28-летнего нападающего « ».

«Милан» сильно заинтересован в . Но переговоры пока на ранней стадии, никаких договоренностей еще нет», – написал инсайдер Sky Флориан Плеттерберг, комментируя сообщение Bild о возможном переходе форварда в ломбардскую команду.

Ранее появлялась информация, согласно которой «Зенит» предложит Азмуну зарплату в размере около 3 миллионов евро в год. Иранец выступал за петербургскую команду в 2019-2021 годах.

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