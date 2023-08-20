У Энрике в «ПСЖ» 2 ничьих в 2 матчах Лиги 1 – с «Лорьяном» и «Тулузой»

Теги ПСЖ Тулуза лига 1 Франция Лорьян Луис Энрике Футбол

У «ПСЖ» 2 ничьих в 2 матчах Лиги 1 при Луисе Энрике.

В субботу клуб из Парижа сыграл вничью с «Тулузой» (1:1) во 2-м туре чемпионата Франции. До этого была ничья с «Лорьяном» (0:0) в 1-м туре.

Сейчас «ПСЖ» занимает 8-е место в таблице, набрав 2 очка.

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52 комментария

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BZB
Передач-то хоть за 1000 перевалило?
+37
-1
+36
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GiovanniX
Ну так Луис Энрике привык, что каждый матч как на вылет. Подстраивался под дополнительное время и серию пенальти...а тут французский судья уже после 90 минут игры свистит. Не дело....
+27
-1
+26
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Mark Safa
Ответ Александр Денисов
Да это неважно, передач сколько? А подходов к воротам?
77% владения, это звездец 🤣
+25
-1
+24
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Леван Мкртчян
Ответ BZB
Передач-то хоть за 1000 перевалило?
Что за смешные цифры, или Вы про первые 25 минут спрашиваете?
+13
-2
+11
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U
Ответ che kaif
Пол состава новых. Надо сыграться. К 1.8 лч должны набрать обороты
согласен, на стабильные 1280 необостряющих пасов между защитниками за матч выйти должны.
+12
-1
+11
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Аморалинни
Всего 800 передач и 76 процентов владения
Спад в игре ватокатного...
+12
-2
+10
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U
Им бы с Тен Хагом сыграть тренировать бы лучше команды в каком-нибудь кубке Лукомского.
+15
-6
+9
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NikoVinkovic
Все думают, что Энрике - плохой копипастер Гвардиолы, а на деле он скорее лучший ученик Евсеева, так как футбол Энрике уж точно не в забивании голов заключается.
+6
0
+6
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Александр Денисов
Да это неважно, передач сколько?
А подходов к воротам?
+7
-3
+4
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Гекдениз Кардениз
Ответ BZB
Передач-то хоть за 1000 перевалило?
Тики Кака
+3
0
+3
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Блуждающий странник
Все те, кто гонят сейчас на Энрике переобуются стремительно когда ПСЖ начнет показывать вменяемый футбол. Изменения заметны уже сейчас. ПСЖ как минимум не пропустил ни одного мяча с игры, позволяет мало создавать моментов у своих ворот, а это основная проблема их последних двух лет. Две игры, а экспертам со спортс уже хватило информации построить долгосрочные выводы - физрук, ватокат. Жаль, что по мнению экспертов Сити никогда не выиграет ЛЧ пока играет вничью с Копенгагеном, а Аргентину записывали в фавориты... а они проиграли Саудовской Аравии и явно не выйдут из группы. Вся атака новая, избавляются от зависимости от Месси и Неймара. Рамуш впервые играет за пределами Португалии, но раз сыграл вничью с Лорьяном и Тулузой, то команда обречена
+6
-4
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Максим Ланухин
Ответ BZB
Передач-то хоть за 1000 перевалило?
К сожалению лишь 766 😢
+2
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Mark Safa
Ответ St.7
Комментарий удален пользователем
Асенсио и Рамуш это не Кокорин и Мамаев 🤓
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113k
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Ответ etozhelesha
Гении Избавиться от Неймара и Месси, и взять вместо них ноунеймов
зачем платить распиаренным днищам, которые только стату себе набивают, а титулы выигрывать не могут в европе.
КПД всему виной.
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Oleg
Ответ Экспертное мнение
Мдауж, избавиться от Месси и позвать Энрике с которым как раз отлично работал Месси - максимально бредовый ход)) Без Месси ПСЖ не смог взять чемпионат с Мбаппе и Неймаром. Но парижане вместо того чтобы благодарить Лео, что вернул статус чемпиона в ПСЖ, предпочитают черепашку который снова сольет чемп.
Шейхи Месси контракт положили на стол еще в ноябре. Лео не стал продливать, полностью решение Чемпиона Мира, поэтому и травили его лягушачьи сми, проплаченные Нассером.
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Roman Araslanov
Ответ che kaif
Пол состава новых. Надо сыграться. К 1.8 лч должны набрать обороты
Чтобы из неё вылететь)
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BHAf
Псж думаю еще форму наберет и заберет лигу 1. Все таки конкурентов нет,все слабые.
А вот в лч у меня большие сомнения
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Антон Фалафель
Ватокат в огне!
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U
Ответ Антон Фалафель
Ватокат в огне!
ватокат в вате.
+1
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che kaif
Ответ Roman Araslanov
Чтобы из неё вылететь)
Месси уже ушел в рофл лигу млс. А значит будет минимум 1.4
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Pelerin
Ответ Gosha Virobian
Главное не сейчас) февраль-март, в этот период топ команды должны выходить на уровень
Январские каникулы и летний перерыв же! )
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S. A.
Ответ BZB
Передач-то хоть за 1000 перевалило?
С Лорьяном перевалило
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Muhammad Juraev
Вот фанаты довольны!)
Освистали Месси и сейчас Руис и Витиня пачками моменты создают)
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aslvowk@mail.ru
Ответ Pelerin
Ахах... Энрике не при чëм))
Ну да, куда ему до Галтье))) лол
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Hi Hi
Ответ aslvowk@mail.ru
Вот посмотрим сейчас, чего стоит черепаха без Неймара и Месси. Кто матч смотрел? Он кроме пенальти что-нибудь показал?
он 30 минут ровно сыграл, то о чем?)
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