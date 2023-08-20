У Энрике в «ПСЖ» 2 ничьих в 2 матчах Лиги 1 – с «Лорьяном» и «Тулузой»

У «ПСЖ» 2 ничьих в 2 матчах Лиги 1 при Луисе Энрике.

В субботу клуб из Парижа сыграл вничью с «Тулузой» (1:1) во 2-м туре чемпионата Франции. До этого была ничья с « » (0:0) в 1-м туре.

Сейчас « » занимает 8-е место в таблице, набрав 2 очка.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?