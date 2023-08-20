У Энрике в «ПСЖ» 2 ничьих в 2 матчах Лиги 1 – с «Лорьяном» и «Тулузой»
У «ПСЖ» 2 ничьих в 2 матчах Лиги 1 при Луисе Энрике.
В субботу клуб из Парижа сыграл вничью с «Тулузой» (1:1) во 2-м туре чемпионата Франции. До этого была ничья с «Лорьяном» (0:0) в 1-м туре.
Сейчас «ПСЖ» занимает 8-е место в таблице, набрав 2 очка.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Спад в игре ватокатного...
А подходов к воротам?
КПД всему виной.
А вот в лч у меня большие сомнения
Освистали Месси и сейчас Руис и Витиня пачками моменты создают)