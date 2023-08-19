Федотов о пенальти в ворота ЦСКА: «Мяч нашел руку, не было игры рукой. Что делать игроку, если расстреливают с метра?»

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Владимир Федотов Антон Заболотный Дмитрий Скопинцев Матч ТВ Павел Кукуян Футбол

Владимир Федотов эмоционально отреагировал на пенальти в игре с «Динамо».

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос по окончании матча, состоявшегося в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги.

– Будете штрафовать Заболотного за игру рукой, приведшую к пенальти?

– Мяч нашел руку, не было игры рукой. Что в этой ситуации делать футболисту, если его расстреливают с метра?

Во вчерашней игре «Рубина» с 30 сантиметров мяч попал в руку – пенальти. Такой вот эпизод – и потеря трех очков, – сказал Федотов.

ЦСКА потерпел поражение со счетом 1:2. «Динамо» забило победный гол с пенальти на 83-й минуте. Одиннадцатиметровый удар был назначен, когда нападающий Антон Заболотный рукой заблокировал удар латераля Дмитрия Скопинцева.

Матч судила бригада Павла Кукуяна.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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87 комментариев

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Иван Павлов
Не ставить волейбольный блок, например. Даже сам Заболотный не спорил с этим пенальти, настолько там всё железно было.
+110
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+106
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Андер Эррера
Пенальти 100% по всем правилам
+89
-6
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Кузбасс
Федотов после Спартак - Сочи:
Если судья поставил - значит, пенальти были.
P.S. Чистая точка. Нечего клешнями махать.
+55
-9
+46
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Anton Solovyev
Ну понятно, Заболтный святой и безгрешный, когда летишь в штрафной по удар мозги то надо включать, что рука может быть. Он там как мельница летел.
+42
-3
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Бенисио Дель Пьеро
Тренер «Сочи» Федотов после матча со «Спартаком»: «Если судья поставил пенальти, значит, он был»
9 авг 2020
https://www.sports.ru/football/1087783259.html
+42
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Toppec09
Ответ Андер Эррера
Пенальти 100% по всем правилам
Боже , да читайте вы новость. Кто говорит про правомерность??? Его спросили про штраф зе, он ответил почему не будет штрафовать. Кто говорит что пенальти не по правилам??
+32
-7
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Andrey Sinitsyn
Что делать игроку? Может не задирать руку в небо, нет?) Даже Заболотный сразу все понял. Очень не хороший знак, когда тренер в такой ситуации на судей валит.
+19
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dedushka
Ответ Anton Solovyev
Ну понятно, Заболтный святой и безгрешный, когда летишь в штрафной по удар мозги то надо включать, что рука может быть. Он там как мельница летел.
скорей как надувной человечек на заправке
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валя_стакан
Физручок еще на судей кивает)) Почему Рошу вашего не удалили???
+14
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Tun
Этот Федотов поплыл, несите нового
+9
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доктор Ливси
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Тренер «Сочи» Федотов после матча со «Спартаком»: «Если судья поставил пенальти, значит, он был» 9 авг 2020 https://www.sports.ru/football/1087783259.html
Это другое
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ZA CSKA
Пенальти там 100 % ,и не чего тут спорить ,нужно свои моменты реализовывать
+6
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Toppec09
Ответ Ярик01
Пенальти ставят за игру рукой, у Заболотного игра рукой, проблема что на бытовом уровне, в том числе здесь Федотов, понимают это лишь как намеренное действие, когда в правилах намеренность не нужна
Ещё раз. Для особенных. Он говорит, что не будет штрафовать зе, потому что мяч попал в руку. Он не говорит, что не было пенальти, или ещё что-то. Он поясняет почему не будет штрафовать. Все
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валя_стакан
Ответ Кирилл
Вы прочитали только заголовок или и саму новость ? Федотов НИГДЕ не говорит что пенальти неправильно поставили и что судья был не прав. Более того, он привел в пример такой же момент в другом матче.
читал: – Мяч нашел руку, не было игры рукой.
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Toppec09
Ответ Ярик01
Понимаю, что особенного муж в глаза долбит, но прочитай, он утверждает что не было игры рукой
Ясненько, понятненько. Удачи по жизни, она тебе пригодится
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Самозанятый
Пенальти нелепый, но совершенно бесспорный.
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Орыс-орыс онбаган
Федотов никогда обьективностью не отличался
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Вячеслав Тотров
это такой вид пенальти,что когда его назначают в твою пользу,то ты говоришь ,что он не вызывает сомнений, а когда он против тебя,то ты всегда хочешь выдумать какую-то отговорку
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psa.1207
Такое вот неумение играть вторые таймы — и потеря кучи очков. За год при Федотове ЦСКА слил уже хренову гору матчей во втором тайме. Хороший тренер должен был бы сделать выводы.
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ДМ-1чемпион
Федотов начинает искать причины поражения на стороне, это плохой знак! Пеналь 100%! Он падая выставлял руки в стороны. И до него было метра 5. Так что левый отмаз.
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Андрей Александров
Федотов в своем амплуа, очень неприятный человек.
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Supreme Allah
Раз судья поставил , значит пенальти был. (с)
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Andrejs
От автора - "Раз судья поставил пенальти, значит он был" (С)
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Mr.Hahn
Прессухи Федотова после поражений можно не смотреть. Там сценарий стандартный: «Мы были лучше, доминировали, должны были забивать 19 голов ещё в первые девять минут, нас прибил судья».
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bestsalut
О какой потере трех очков речь? После пенальти потеряли одно очко
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