Федотов о пенальти в ворота ЦСКА: «Мяч нашел руку, не было игры рукой. Что делать игроку, если расстреливают с метра?»

Владимир Федотов эмоционально отреагировал на пенальти в игре с «Динамо».

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос по окончании матча, состоявшегося в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги.

– Будете штрафовать Заболотного за игру рукой, приведшую к пенальти?

– Мяч нашел руку, не было игры рукой. Что в этой ситуации делать футболисту, если его расстреливают с метра?

Во вчерашней игре « » с 30 сантиметров мяч попал в руку – пенальти. Такой вот эпизод – и потеря трех очков, – сказал .

потерпел поражение со счетом 1:2. « » забило победный гол с пенальти на 83-й минуте. Одиннадцатиметровый удар был назначен, когда нападающий рукой заблокировал удар латераля Дмитрия Скопинцева.

Матч судила бригада Павла Кукуяна.

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