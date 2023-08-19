Федотов о пенальти в ворота ЦСКА: «Мяч нашел руку, не было игры рукой. Что делать игроку, если расстреливают с метра?»
Владимир Федотов эмоционально отреагировал на пенальти в игре с «Динамо».
Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос по окончании матча, состоявшегося в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги.
– Будете штрафовать Заболотного за игру рукой, приведшую к пенальти?
– Мяч нашел руку, не было игры рукой. Что в этой ситуации делать футболисту, если его расстреливают с метра?
Во вчерашней игре «Рубина» с 30 сантиметров мяч попал в руку – пенальти. Такой вот эпизод – и потеря трех очков, – сказал Федотов.
ЦСКА потерпел поражение со счетом 1:2. «Динамо» забило победный гол с пенальти на 83-й минуте. Одиннадцатиметровый удар был назначен, когда нападающий Антон Заболотный рукой заблокировал удар латераля Дмитрия Скопинцева.
Матч судила бригада Павла Кукуяна.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Если судья поставил - значит, пенальти были.
P.S. Чистая точка. Нечего клешнями махать.
9 авг 2020
https://www.sports.ru/football/1087783259.html