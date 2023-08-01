Победа «Спартака», Захаряна в «Лацио» не будет, с Мазепина сняли санкции, Роналду забил 1-й гол в сезоне и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. «Спартак» дома обыграл «Балтику» (2:1) в заключительном матче 2-го тура Мир РПЛ. Болельщиков калининградского клуба облили зеленкой у 5-звездочного отеля в Москве перед игрой, пострадали как минимум 10 человек.

«Краснодар» лидирует в таблице, «Спартак» – 2-й, «Локомотив» – 3-й, «Зенит» – 4-й.

2. Департамент судейства РФС заявил, что решение перебить пенальти «Ахмата» в ворота ЦСКА противоречит протоколу, но ВАР 3 раза сказал «стоп» судье Владиславу Безбородову перед ударом – он не услышал из-за проблем со связью в Грозном.

3. Кажется, Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Фонбет Кубка России, вопрос практически решен. Правда, депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал «бредом» эту информацию.

4. Суд Европейского союза приостановил санкции в отношении россиянина Никиты Мазепина, признав экс-гонщика «Формулы-1» «непричастным к событиям на Украине».

5. Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне – победный в матче против тунисского «Монастира» (4:1) в Кубке арабских чемпионов.

6. Глава МОК Томас Бах написал письмо украинке Ольге Харлан и сообщил о готовности предоставить саблистке дополнительную квоту на Олимпиаду-2024.

7. Трансфер Арсена Захаряна в «Лацио» из «Динамо» сорвался – у римлян нет места для игрока не из Евросоюза. «Спартак» готов заплатить 8 млн евро за защитника «Бохума» и сборной Сербии Машовича. «Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Вендела, «Фламенго» дает 18 млн за хавбека.

«Ливерпуль» продал Фабиньо саудовскому «Аль-Иттихаду» за 40 млн фунтов. «ПСЖ» согласовал с Дембеле контракт на 5 лет, Лапорта очень зол на парижан, каталонцы готовы объявить «войну» – клуб обратится в УЕФА и попросит проверить французов на соответствие ФФП. А сам «ПСЖ» может пожаловаться на «Реал» в ФИФА из-за переговоров с Мбаппе – «Мадрид» хочет купить форварда за 200+ млн евро в ближайшие 2 недели. Пока же «ПСЖ» не отдал Килиана «Барсе» в обмен на Дембеле, Гави, Рафинью. «Юве» готов обменять Влаховича на Лукаку, «Челси» придется доплатить 35 млн евро. «Аль-Хилаль» дает форварду «Наполи» Осимхену 1,17 млн евро в неделю.

8. Контракты Александра Овечкина и Евгения Кузнецова попали в тройку худших по эффективности среди форвардов «Вашингтона» по версии The Athletic.

9. Суд арестовал российские активы главы «Шахтера» Рината Ахметова по делу о финансировании украинской армии. Дани Алвеса могут посадить на 10 лет за изнасилование и обяжут выплатить жертве 150 000 евро, если признают виновным, суд увидел основания привлечь экс-игрока «Барсы» к ответственности.

10. Вашингтон (WTA). Дарья Касаткина обыграла Элизу Мертенс в первом круге. 

11. «МЮ» получит рекордные для АПЛ 900 млн фунтов по новому контракту с adidas до 2035 года.

12. Фигуристка Софья Акатьева возобновила тренировки после стрессового перелома стопы.

13. Бывший защитник сборной Уругвая и «Атлетико» Диего Годин завершил карьеру в 37 лет.

Цитаты дня:

Ольга Харлан: «Украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским – это факт. Должны меняться правила, потому что меняется мир»

Дмитрий Медведев об отказе Харлан пожать руку Смирновой: «Нарушать правила нельзя. В Средние века за это просто рубили голову, у нас четвертовали»

«Господа, спорт не ваша личная «делянка», не частная лавочка, к чему вы очевидно привыкли». Миронов – спортивным функционерам

«У нас Путин решает любой вопрос в спорте. Надо подождать». Тягачев о словах Миронова про выход из олимпийского движения

Мать Ирины Слуцкой о серебре дочери на Олимпиаде-2002: «Это политика. Я сразу сказала, что золота ей не дадут»

Маркос Майдана: «Ленин в Аргентине считается освободителем»

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8 комментариев

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a.sh.s.
что с Дембеле? не успел Псж его купить?
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Alexander Tryapyshko
Баха вертят как хотят
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Ali Bobo
что с Дембеле
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Вадим flanec
Ответ Фифа Алекс
кадырыч глушишок наставил наверное)))
Че за глушишки? Шишки в глубоком(дремучем) лесу?)))
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Фифа Алекс
кадырыч глушишок наставил наверное)))
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Vatikan
Мазепин "непричастен"! Ахахахахааах.
А все футбольные клубы, например, причастны?
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Bei Bender
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ a.sh.s.
что с Дембеле? не успел Псж его купить?
А он собирался
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