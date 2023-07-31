РФС: решение перебить пенальти «Ахмата» противоречит протоколу, но ВАР 3 раза сказал «стоп» судье Безбородову перед ударом – он не услышал из-за проблем со связью
Департамент судейства РФС изучил эпизод с 4-м пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА.
Во 2-м туре Мир РПЛ «Ахмат» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 2:3. Все голы в этой встрече были забиты с пенальти, 4 из которых было назначено в 1-м тайме.
В добавленное время в 1-м тайме Владислав Безбородов назначил пенальти и показал желтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, главный арбитр матча, пересмотрев видеоповтор эпизода, показал Гайичу красную карточку и позволил грозненцам перебить 11-метровый.
«В течение всего матча между ВАР-центром и судьями в поле наблюдались проблемы со связью, что существенно осложняло коммуникацию арбитров.
50:17 – на 51-й минуте судья назначает 11-метровый удар и выносит желтую карточку Милану Гайичу, который остановил игрока «Ахмата» в штрафной, потянув его за футболку.
51:04 – ВАР, согласно протоколу, проверил момент и АРР (атакующую фазу игры), после чего подтвердил арбитру правильность назначения 11-метрового удара и определения футболиста, нарушившего правила.
51:16 – через 12 секунд после подтверждения корректности назначения 11-метрового удара ВАР четко 3 раза проговорил «стоп», чтобы остановить возобновление игры и проверить необходимость удаления Милана Гайича.
Однако из-за проблем со связью бригада арбитров в поле не услышала ВАР, продолжив подготовку к выполнению 11-метрового удара: арбитр разрешил бьющему установить мяч на точке и предупредил игроков о недопустимости вбегания в штрафную площадь до удара.
51:27 – еще через 11 секунд ВАР правильно установил необходимость вынесения красной карточки игроку ЦСКА из-за лишения явной возможности забить гол.
51:35 – ВАР и АВАР увидели, что бьющий двигается в сторону мяча для пробития пенальти и сообщили бригаде арбитров в поле о необходимости остановить игру и вынести красную карточку Милану Гайичу.
51:35-51:36 – судья зафиксировал информацию из ВАР-комнаты и свистнул для остановки пробития пенальти, однако свисток прозвучал уже после того, как удар был нанесен и вратарь отразил удар.
После этого судья показал, что находится на связи с комнатой ВАР.
53:44 – затем посмотрел эпизод на мониторе у поля и изменил первоначальное решение, заменив желтую карточку на красную, и повторил пенальти.
Это решение противоречит протоколу ВАР, так как после выполнения 11-метрового удара (то есть возобновления игры) пересмотр ситуации не допускается», – говорится в ролике, опубликованном РФС.
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И какого тогда судья пошел смотреть ВАР и менять решение?
Момент заигран, все согласно правилам и духу игры.
А ваши проблемы со связью - это ваши проблемы. Еще один показатель убогости уровня организации РПЛ.
‼️Решение на поле принимает ТОЛЬКО(!!!!!!))главный арбитр. ‼️ На мнение вар он может наплевать. И вообще не обращать внимание на то. что ему там говорят в наушник.