РФС: решение перебить пенальти «Ахмата» противоречит протоколу, но ВАР 3 раза сказал «стоп» судье Безбородову перед ударом – он не услышал из-за проблем со связью

Департамент судейства РФС изучил эпизод с 4-м пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА.

Во 2-м туре Мир «Ахмат» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 2:3. Все голы в этой встрече были забиты с пенальти, 4 из которых было назначено в 1-м тайме.

В добавленное время в 1-м тайме назначил пенальти и показал желтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на . Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, главный арбитр матча, пересмотрев видеоповтор эпизода, показал Гайичу красную карточку и позволил грозненцам перебить 11-метровый.

«В течение всего матча между ВАР-центром и судьями в поле наблюдались проблемы со связью, что существенно осложняло коммуникацию арбитров.

50:17 – на 51-й минуте судья назначает 11-метровый удар и выносит желтую карточку Милану Гайичу, который остановил игрока « » в штрафной, потянув его за футболку.

51:04 – ВАР, согласно протоколу, проверил момент и АРР (атакующую фазу игры), после чего подтвердил арбитру правильность назначения 11-метрового удара и определения футболиста, нарушившего правила.

51:16 – через 12 секунд после подтверждения корректности назначения 11-метрового удара ВАР четко 3 раза проговорил «стоп», чтобы остановить возобновление игры и проверить необходимость удаления .

Однако из-за проблем со связью бригада арбитров в поле не услышала ВАР, продолжив подготовку к выполнению 11-метрового удара: арбитр разрешил бьющему установить мяч на точке и предупредил игроков о недопустимости вбегания в штрафную площадь до удара.

51:27 – еще через 11 секунд ВАР правильно установил необходимость вынесения красной карточки игроку из-за лишения явной возможности забить гол.

51:35 – ВАР и АВАР увидели, что бьющий двигается в сторону мяча для пробития пенальти и сообщили бригаде арбитров в поле о необходимости остановить игру и вынести красную карточку Милану Гайичу.

51:35-51:36 – судья зафиксировал информацию из ВАР-комнаты и свистнул для остановки пробития пенальти, однако свисток прозвучал уже после того, как удар был нанесен и вратарь отразил удар.

После этого судья показал, что находится на связи с комнатой ВАР.

53:44 – затем посмотрел эпизод на мониторе у поля и изменил первоначальное решение, заменив желтую карточку на красную, и повторил пенальти.

Это решение противоречит протоколу ВАР, так как после выполнения 11-метрового удара (то есть возобновления игры) пересмотр ситуации не допускается», – говорится в ролике, опубликованном .

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти