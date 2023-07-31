РФС: решение перебить пенальти «Ахмата» противоречит протоколу, но ВАР 3 раза сказал «стоп» судье Безбородову перед ударом – он не услышал из-за проблем со связью

Теги ЦСКА премьер-лига Россия РФС судьи Ахмат Владислав Безбородов видеоповторы Иван Олейников Милан Гайич Футбол

Департамент судейства РФС изучил эпизод с 4-м пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА.

Во 2-м туре Мир РПЛ «Ахмат» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 2:3. Все голы в этой встрече были забиты с пенальти, 4 из которых было назначено в 1-м тайме.

В добавленное время в 1-м тайме Владислав Безбородов назначил пенальти и показал желтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, главный арбитр матча, пересмотрев видеоповтор эпизода, показал Гайичу красную карточку и позволил грозненцам перебить 11-метровый.

«В течение всего матча между ВАР-центром и судьями в поле наблюдались проблемы со связью, что существенно осложняло коммуникацию арбитров.

50:17 – на 51-й минуте судья назначает 11-метровый удар и выносит желтую карточку Милану Гайичу, который остановил игрока «Ахмата» в штрафной, потянув его за футболку.

51:04 – ВАР, согласно протоколу, проверил момент и АРР (атакующую фазу игры), после чего подтвердил арбитру правильность назначения 11-метрового удара и определения футболиста, нарушившего правила.

51:16 – через 12 секунд после подтверждения корректности назначения 11-метрового удара ВАР четко 3 раза проговорил «стоп», чтобы остановить возобновление игры и проверить необходимость удаления Милана Гайича.

Однако из-за проблем со связью бригада арбитров в поле не услышала ВАР, продолжив подготовку к выполнению 11-метрового удара: арбитр разрешил бьющему установить мяч на точке и предупредил игроков о недопустимости вбегания в штрафную площадь до удара.

51:27 – еще через 11 секунд ВАР правильно установил необходимость вынесения красной карточки игроку ЦСКА из-за лишения явной возможности забить гол.

51:35 – ВАР и АВАР увидели, что бьющий двигается в сторону мяча для пробития пенальти и сообщили бригаде арбитров в поле о необходимости остановить игру и вынести красную карточку Милану Гайичу.

51:35-51:36 – судья зафиксировал информацию из ВАР-комнаты и свистнул для остановки пробития пенальти, однако свисток прозвучал уже после того, как удар был нанесен и вратарь отразил удар.

После этого судья показал, что находится на связи с комнатой ВАР.

53:44 – затем посмотрел эпизод на мониторе у поля и изменил первоначальное решение, заменив желтую карточку на красную, и повторил пенальти.

Это решение противоречит протоколу ВАР, так как после выполнения 11-метрового удара (то есть возобновления игры) пересмотр ситуации не допускается», – говорится в ролике, опубликованном РФС.

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

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78 комментариев

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Zlodimir
В общем в этой бдсм вакханалии в Грозном судьи на ВАР забыли «СТОП слово»😜😂
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server1ucker
Кто бы что не говорил, но мне кажется, что разговоры о купленном судье лишние. Как же они его так купили, что он аж три пенальти в ворота Терека поставил? Он просто профнепригодный, вот и всё
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Денис Поляков
Цирк! Сами знаете какой.
+20
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+16
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Nekrasof
Лига клоунов
+16
-2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Zlodimir
В общем в этой бдсм вакханалии в Грозном судьи на ВАР забыли «СТОП слово»😜😂
Просто в Грозном работает только один микрофон и он не у судейской бригады🤓
+8
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+7
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YouTube Subscribes
Получается, судья легко может положить на ВАР сказав что ничего не слышно, помехи были?
+7
0
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OneLad
кручу - верчу, запутать хочу. следите за руками, не верте глазами. что у вас за ушами, оп, это лапша от РФС
+6
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Koulmann
>>однако свисток прозвучал уже после того, как удар был нанесен и вратарь отразил удар.

И какого тогда судья пошел смотреть ВАР и менять решение?
Момент заигран, все согласно правилам и духу игры.

А ваши проблемы со связью - это ваши проблемы. Еще один показатель убогости уровня организации РПЛ.
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Артём Амирджанян
Красную отменят?
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kulik13
Судья виноват, но он и не виноват.)))
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Новый тренер ФК Спартак
Аааа ну ладно тогда
+8
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RBChannel
Могут отмазываться как угодно.
‼️Решение на поле принимает ТОЛЬКО(!!!!!!))главный арбитр. ‼️ На мнение вар он может наплевать. И вообще не обращать внимание на то. что ему там говорят в наушник.
+3
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Оригинальный Ник
Ответ Zlodimir
В общем в этой бдсм вакханалии в Грозном судьи на ВАР забыли «СТОП слово»😜😂
Они не забыли и сказали, но Безбородову так сильно нравилось, что он не смог остановиться
+2
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HRYNDEL
Хватит отмазывать идиота, который весь матч смотрел телевизор, а не судил!!!
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YouTube Subscribes
Помехи помехуют
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Семен Забоев
Титры. Ждём следующую серию.
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dmitriymakarov69@gmail.com
Ответ Nekrasof
Лига клоунов
Впрочем, как и вся страна (арена цирка) !
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Светлана Агейкина
Ответ Дерзкий пеликан
Интересный момент: в аналогичной ситуации в матче Факел - Локомотив, за игру рукой игрока Локо, пенальти поставлен не был. А вот в такой же ситуации, в ворота Ахмата поставили пенальти. Но московские девочки всё равно плачат. Парадокс. Вас тянут всеми способами, а вы ноете.
Один не поставили? А тут три поставили нам - это тянут.
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андрэ
Галя у нас отмена!!!!
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Mr. 0
Санкции арбитру будут какие-то?
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Юрий Тюмин
Отмазывают ..продажные все
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Каган ЦСКА
Ну и пёс С ним... Пока конь на джигите!)
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xn7w5zby8v
Классно ведь! Теперь судья тоже если чё сможет сказать, что не было связи с варом вот я и принял то или иное решение в пользу той или иной команды.
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xn7w5zby8v
Классно ведь! Теперь судья тоже если чё сможет сказать, что не было связи с варом вот я и принял то или иное решение в пользу той или иной команды.
+1
0
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KillFish
Классика, пошли отмазки. Думаю, скоро увидим очередным ляпы этого «судьи». Пусть еще объяснят, по какой причине разрешили менять исполнителя пенальти
+3
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