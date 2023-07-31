«Барса» из-за Дембеле обратится в УЕФА и попросит проверить «ПСЖ» на соответствие ФФП

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига УЕФА возможные трансферы Жоан Лапорта Матеу Алемани финансовый фэйр-плей Усман Дембеле Футбол

«Барселона» готова объявить войну «ПСЖ» в случае ухода Усмана Дембеле.

Если «ПСЖ» активирует опцию выкупа вингера за 50 миллионов евро (с 1 августа его отступные увеличатся вдвое), то «Барселона» обратится в УЕФА с требованием провести расследование относительно того, соблюдают ли парижане правила финансового фэйр-плей. «Барса» хочет, чтобы УЕФА выяснил, откуда «ПСЖ» берет деньги, пишет Mundo Deportivo.

Отмечается, что на письмо «ПСЖ» с просьбой разрешить вести переговоры с Дембеле «Барселона» ответила категорическим отказом, добавив, что игрок не продается.

Президент «Барселона» Жоан Лапорта и директор клуба Матеу Алемани в субботу провели экстренную встречу с Усманом и заверили его в том, что он важнейшний игрок для проекта Хави. Вчера тренер общался с Дембеле на эту же тему и заверил его в том, что очень в него верит и считает ключевым игроком команды. Хави планирует бороться за Усмана до последнего.

В ответ на попытки «Барсы» сохранить игрока «ПСЖ» в два раза увеличил изначальное предложение по условиям личного контракта игрока.

Сейчас переход Дембеле в «ПСЖ» может сорваться только по решению самого игрока. 

Ранее стало известно, что «ПСЖ» согласовал с Дембеле контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных.

26-летний правый вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах минувшего сезона. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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86 комментариев

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Parce
«Чтоб ПСЖ нарушал ффп, да вы что, нет конечно же» - УЕФА
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IlyaRChik
Рычаги Лапорты переходят на новый уровень
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Иван Иванов
Шутка шутками. Но учитывая массовый приход свободных агентов на большую ЗП (Асенсио, Шкриньяр и т.п.), большие траты на трансферы (Угарте 60 млн, Дембеле 50 млн + ещё пару трансферов) и отсутствие крупных трансферов на выход, тут явно имеются признаки нарушения ФФП. Посмотрим как теперь выкрутиться Чеферин.
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Руслан Абакаров
Ответ dr. cage
>Ты Барселона > ведёшь бездарно свои финансы > из-за этого приходится умолять Дембеле снизить зп на 40% > когда на рынке подобные игроки стоят 100+ млн, а у Дембеле истекает контракт, продлеваешь его на условиях игрока, где прописано, что до 31-го июля 2023 года клаусула 50 млн, причём половина отходит игроку и его агенту. Иначе он уходит бесплатно.. > сильно удивляешься, когда через год внезапно он хочет уехать на родину в приличный клуб, где зп увеличится минимум в 1.5 раза и где он будет главной звездой > тем временем осознаешь, что от 25 млн от трансфера, по правилам ФФП можете потратить только 10-12 млн.. > Бежишь жаловаться... > ррряяяя, УЕФА паиагите, нас гроьят.. ПСЖ нечестно делает.. Откуда столько денег в них, аааа > короче бомбишь > ПСЖ тем временем принимая 200 млн от Реала за Мбаппе, удивлённо разводит руками - "а что случилось?" > с покер фейсом начинаешь рассказывать, что Абде даже лучше Усмана справится на фланге.. И вообще, больше чем клуб и виска ля барка
ПСЖ разве принял уже 200 млн? Кого они вообще продали за приличные деньги, чтобы совершать каждый год такие трансферы ? При этом увеличивая зарплаты на 300%, у них фонд заработной платы составляет 110% от всех доходов клуба, когда разрешено не больше 75% и для тебя это все норм ?
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JURAVLI
Жоан, если любишь, отпусти

Дембеле не тот актив, за который стоит так цепляться
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Кашшай Чакырович
Ответ ДедаДома.нет
Шестерки ) боже храни Барселону в сегунде!!!!!
Мю потратил 1 миллиард 200 миллионов и выиграл кубок лиги и лигу Европы ,как тебе такое 600 миллионов потратить, чтобы выиграть кубок лиги ?))) Мю нужно срочно обращаться к шаманам Погба ))))
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Ман Сити 3 требл
После того как ПСЖ купил сразу Неймара за 220 млн и Мбаппе за 180 млн ФФП можно закрывать, это просто фарс, накажите македонские Работнички как всегда 👎 ...
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Ришад Хайруллин
Ответ dr. cage
>Ты Барселона > ведёшь бездарно свои финансы > из-за этого приходится умолять Дембеле снизить зп на 40% > когда на рынке подобные игроки стоят 100+ млн, а у Дембеле истекает контракт, продлеваешь его на условиях игрока, где прописано, что до 31-го июля 2023 года клаусула 50 млн, причём половина отходит игроку и его агенту. Иначе он уходит бесплатно.. > сильно удивляешься, когда через год внезапно он хочет уехать на родину в приличный клуб, где зп увеличится минимум в 1.5 раза и где он будет главной звездой > тем временем осознаешь, что от 25 млн от трансфера, по правилам ФФП можете потратить только 10-12 млн.. > Бежишь жаловаться... > ррряяяя, УЕФА паиагите, нас гроьят.. ПСЖ нечестно делает.. Откуда столько денег в них, аааа > короче бомбишь > ПСЖ тем временем принимая 200 млн от Реала за Мбаппе, удивлённо разводит руками - "а что случилось?" > с покер фейсом начинаешь рассказывать, что Абде даже лучше Усмана справится на фланге.. И вообще, больше чем клуб и виска ля барка
ну да Псж чистый клуб же, ффп не нарушают подумаешь что их владелец сидит в уефа
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Aymammet Baylyyew
Дембеле сегодня не продается
А завтра конечно и скидочку сделаем
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Стаут
Ответ DolJun
а самое главное - местным кулес опять переобуваться)
Да уж, бедняги последние полгода восхищались тут этим хрусталем, говорили что он лучший атакующий игрок на поле. Ждём теперь как быстро он превратится в тупого бегунка.
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PokaNeBatya
ПСЖ прям триггер для испанских грандов
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Мурад Гамзаев
Только это и остаётся делать. Сами намудрили с контрактом и отступными ради того, чтоб остался, теперь удивляются
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Плакса Джон ушел налево
Проверят нарушает ли ПСЖ фейр-плэй, в ходе проверки выкинут Барсу из еврокубков
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Aymammet Baylyyew
Ответ che kaif
Неймар. Хави Симонс. Месси. Дембеле.> тут у любого бы крышу снесло от таких унижений
Месси был свободным не надо ставит его в месте с ними он некогда бы так не поступил с родным клубом
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Atash Yoldashow
Нужно проверить саму УЕФА
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Адепт Суперлиги
В УЕФА поржут и выпишут ещё штрафных очков Ювентусу)
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Гусеконь
как будто какой-то топ клуб фейрплей соблюдает.
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Тухель
Может кто то научится соблюдать условия контрактов. ПСЖ делает все по закону, а Барселона как обычно несет хрень не подкрепленную ничем.
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Chelovek30
не ПСЖ взбесил скорее, а Дембеле. Интересоваться игроками это норма, а вот если бы Усман дал бы понять этим денежным мешкам, что он останется в Барсе, то сейчас всего этого бы не было
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Владислав Романов
Как постоянный клиент и обладатель золотой карты лазарета мог наделать столько шума?
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Ман Сити 3 требл
ПСЖ никто не накажет никогда, они друзья с Чефериным ...
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Гамаль Хайдаров
Ответ Кашшай Чакырович
Мю потратил 1 миллиард 200 миллионов и выиграл кубок лиги и лигу Европы ,как тебе такое 600 миллионов потратить, чтобы выиграть кубок лиги ?))) Мю нужно срочно обращаться к шаманам Погба ))))
да, мне тоже смешно как фан МЮ пытается нас затролить, хотя их клуб ничего важного не выигрывал оочень долго, у меня племянник уже родиться и пару классов в школе закончить успел, пока они тратят каждый год 300 лямов на трансферы и пытаются вернуть АПЛ
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corazón blanco
Как бы это борьба не обернулась против самой же Барселоны, ведь всем известно, что Чеферин на короткой ноге находится с президентом Парижа.
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Ришад Хайруллин
Ответ DolJun
а самое главное - местным кулес опять переобуваться)
ты в этом мастер, то Кунде или Рафинья топ а потом уже днари
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dr. cage
Ответ Вячеслав Новиков
Нужно дотянуть до 1 августа и сплавить хрусталя за 100, это будет успехом, взять Бернарду и Френседу
Найди дурака, который заплатит за Дембеле 100 млн))
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