«Барса» из-за Дембеле обратится в УЕФА и попросит проверить «ПСЖ» на соответствие ФФП

«Барселона» готова объявить войну «ПСЖ» в случае ухода Усмана Дембеле.

Если «ПСЖ» активирует опцию выкупа вингера за 50 миллионов евро (с 1 августа его отступные увеличатся вдвое), то «Барселона» обратится в с требованием провести расследование относительно того, соблюдают ли парижане правила финансового фэйр-плей. «Барса» хочет, чтобы УЕФА выяснил, откуда «ПСЖ» берет деньги, пишет Mundo Deportivo.

Отмечается, что на письмо «ПСЖ» с просьбой разрешить вести переговоры с Дембеле « » ответила категорическим отказом, добавив, что игрок не продается.

Президент «Барселона» и директор клуба в субботу провели экстренную встречу с и заверили его в том, что он важнейшний игрок для проекта Хави. Вчера тренер общался с Дембеле на эту же тему и заверил его в том, что очень в него верит и считает ключевым игроком команды. Хави планирует бороться за Усмана до последнего.

В ответ на попытки «Барсы» сохранить игрока «ПСЖ» в два раза увеличил изначальное предложение по условиям личного контракта игрока.

Сейчас переход Дембеле в «ПСЖ» может сорваться только по решению самого игрока.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» согласовал с Дембеле контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных.

26-летний правый вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах минувшего сезона. Полную статистику игрока можно найти здесь.