«Аль-Хилаль» предложил Осимхену 1,17 млн евро в неделю

«Аль-Хилаль» обсуждает возможный трансфер с Виктором Осимхеном.

Как утверждает , саудовцы предложили нападающему « » зарплату в размере 1 млн фунтов (почти 1,17 млн евро) в неделю.

Итальянскому клубу готовы заплатить 140 млн евро, но тот не собирается даже рассматривать варианты до 150 млн.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» планирует сделать «Наполи» новое предложение.

Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.