«Аль-Хилаль» предложил Осимхену 1,17 млн евро в неделю

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Sky Sports Виктор Осимхен деньги Футбол

«Аль-Хилаль» обсуждает возможный трансфер с Виктором Осимхеном.

Как утверждает Sky Sports, саудовцы предложили нападающему «Наполи» зарплату в размере 1 млн фунтов (почти 1,17 млн евро) в неделю.

Итальянскому клубу готовы заплатить 140 млн евро, но тот не собирается даже рассматривать варианты до 150 млн.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» планирует сделать «Наполи» новое предложение.

Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев

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FilinMD
Ответ de-fussball
в Европе хоть кто-нибудь останется?
Кузяев
+131
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Ебздрогыч
Ну поехали (в рублях внушительнее смотрится):
6 144 840 000 рублей в год;
512 070 000 рублей в месяц;
118 170 000 рублей в неделю;
16 881 429 рублей в день;
703 393 рубля в час;
11 723 рубля в минуту;
195 рублей в секунду.

Любимая рубрика: чтобы купить Сутормина, Осимхену придется попотеть более 4 минут. Мбаппе, если бы перешел к саудам, смог бы покупать Лёху каждые 22 секунды.
+56
-2
+54
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de-fussball
в Европе хоть кто-нибудь останется?
+36
-2
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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а посуточно или за час почему не посчитали?
+6
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Николай Иванов.
Да так бы и написали что 50 млн евро в год.
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Max Zhomkov
миллион в неделю... Евросеть Евросеть цены просто...
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Dolard
Витя, проси два.
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Marina_Greta
Ответ de-fussball
в Европе хоть кто-нибудь останется?
Захарян скоро приедет.
+9
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Николай Иванов.
Продадут скорее всего за 150 млн, не выдержат давление и желание самого Осимхена.
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Николай Иванов.
Да так бы и написали что 50 млн евро в год.
60 млн евро в год или 52 млн фунтов в год
+3
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mad butcher
Такое ощущение, что Саудиты что-то знают.

Миллион в неделю, сто миллионов туда, двести сюда......
Скупают всех пачками. Деньги в принципе не считают.
Контракты, наверное, в долларах )))))

И тут через пару месяцев в США лютый дефолт. Бакс катастрофически дешевеет.
"Звезды футбола" играют за еду......

Ничего так сценарий ))))))
+3
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FilinMD
Ответ Stereophonics89
лютый дефолт в США прогнозируется с 70-х годов большей частью на просторах СССР но если даже что-то подобное произойдет, то за еду будут играть и в СА, и в Европе и в Англии (грубо говоря)
Вы видимо в Америке не были совсем
Подкованные люди там вполне себе обеспокоены уже давно - если условный снгшный человек им скажет «да фигня все, вы же Америка!», оптимизма у них не прибавится (тк основательное решение проблемы просто оттягивается) - проверено не раз лично))
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Stereophonics89
Ответ mad butcher
Такое ощущение, что Саудиты что-то знают. Миллион в неделю, сто миллионов туда, двести сюда...... Скупают всех пачками. Деньги в принципе не считают. Контракты, наверное, в долларах ))))) И тут через пару месяцев в США лютый дефолт. Бакс катастрофически дешевеет. "Звезды футбола" играют за еду...... Ничего так сценарий ))))))
лютый дефолт в США прогнозируется с 70-х годов
большей частью на просторах СССР

но если даже что-то подобное произойдет, то за еду будут играть и в СА, и в Европе и в Англии (грубо говоря)
+2
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fellx
Ответ Евгений Шазиев
а посуточно или за час почему не посчитали?
Ежемесячные
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Креветки с лимоном
Ответ Ноу криминалити
Не зря наш президент говорит о многополярном мире, вот что он имел ввиду
Наш Президент. Сколько всего в этом комменте.
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Andrew Kolevatykh
Ответ de-fussball
в Европе хоть кто-нибудь останется?
Да и ладно. Если их лига станет прям крутой, то можно будет ее смотреть. И не стоит забывать, что в общем-то из общей массы туда переходят единицы. Европейским клубам деньги и разгруженые зарплатные ведомости, возможности новых трансферов.
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Arman FCSM
Остановите, Вите надо выйти
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AlbertDav
Борьба с бедностью в африканских странах, иначе сложно аргументировать такие цифры
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Василий Васильевич
Эти сумасшедшие арабы угроза для всего европейского футбола
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Николай Иванов
1,17х52=60,84 эти арабы совсем с ума посходили
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Odin Odin
Охренеть....
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