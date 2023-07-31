«Аль-Хилаль» предложил Осимхену 1,17 млн евро в неделю
«Аль-Хилаль» обсуждает возможный трансфер с Виктором Осимхеном.
Как утверждает Sky Sports, саудовцы предложили нападающему «Наполи» зарплату в размере 1 млн фунтов (почти 1,17 млн евро) в неделю.
Итальянскому клубу готовы заплатить 140 млн евро, но тот не собирается даже рассматривать варианты до 150 млн.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» планирует сделать «Наполи» новое предложение.
Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
6 144 840 000 рублей в год;
512 070 000 рублей в месяц;
118 170 000 рублей в неделю;
16 881 429 рублей в день;
703 393 рубля в час;
11 723 рубля в минуту;
195 рублей в секунду.
Любимая рубрика: чтобы купить Сутормина, Осимхену придется попотеть более 4 минут. Мбаппе, если бы перешел к саудам, смог бы покупать Лёху каждые 22 секунды.
Миллион в неделю, сто миллионов туда, двести сюда......
Скупают всех пачками. Деньги в принципе не считают.
Контракты, наверное, в долларах )))))
И тут через пару месяцев в США лютый дефолт. Бакс катастрофически дешевеет.
"Звезды футбола" играют за еду......
Ничего так сценарий ))))))
Подкованные люди там вполне себе обеспокоены уже давно - если условный снгшный человек им скажет «да фигня все, вы же Америка!», оптимизма у них не прибавится (тк основательное решение проблемы просто оттягивается) - проверено не раз лично))
большей частью на просторах СССР
но если даже что-то подобное произойдет, то за еду будут играть и в СА, и в Европе и в Англии (грубо говоря)