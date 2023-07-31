Годин завершил карьеру в 37 лет и не сдержал слез после прощального матча

Теги Интер Кальяри высшая лига Бразилия Вильярреал Атлетико серия А Италия Ла Лига высшая лига Аргентина Велес Сарсфилд Атлетико Минейро Сборная Уругвая по футболу Диего Годин Футбол

Уругвайский защитник Диего Годин завершил карьеру в возрасте 37 лет.

Вчера, 30 июля, Годин провел последний матч в карьере: его «Велес Сарсфилд» проиграл «Уракану» со счетом 0:1. Покидая поле после финального свистка, защитник не сдержал слез.

«Это слезы радости от карьеры, которая была полна успехов и поражений. Поражений было больше, чем успехов, но при этом было много жертв. Я всегда отдавал все силы ради партнеров по команде, ради моих клубов и моих близких. Всегда с уважением относился к партнерам и соперникам. Сейчас я думаю о своей семье, которая помогла мне оказаться здесь.

Я хотел уйти вот так – здоровым. Это может удивить, но я уже некоторое время думал об уходе из футбола. Теперь у меня другие приоритеты. Моя семья живет в Уругвае, недавно я стал папой. Хочу отдохнуть и получить удовольствие от других вещей, оставив хорошее впечатление своей игрой», – сказал Годин после матча.

Годин наиболее известен по выступлениям за «Атлетико» – у него 389 матчей, 27 голов и 14 результативных передач.

Диего стал чемпионом Испании в сезоне-2013/14, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Также он дважды выиграл с «Атлетико» Лигу Европы и трижды – Суперкубок Европы. «Атлетико» с ним в составе дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

В ходе карьеры он также выступал за «Вильярреал», «Кальяри», «Интер», «Велес Сарсфилд» и «Атлетико Минейро». За сборную Уругвая Годин провел 161 матч.

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40 комментариев

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Cruel Snake
13/14! с такими «Реалом» и «Барселоной» стать чемпионом Ла Лиги, непростая задача. Есть чем гордится
+67
0
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Не придумал...
Легенда Атлетико
+28
0
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Дэниэл Алис
Ответ Дэниэл Алис
легенда легендарного клуба
а чё Атлетико не топ клуб?Атлетико топ
+23
-1
+22
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TDB
Ответ Геннадий Тимченко
Я помню как в 31-м туре последнего чемпионства с Месси Барса играла с Атлетико и, фактически, результат этого матча предопределял: кто будет фаворитом в гонке за чемпионство. Судья тоже это понимал и решил начать сразу в первом тайме, выгнав с поля Диегу Косту и повесив на жёлтые ещё троих игроков Атлетико... Тут, кстати, преданный мεссионер пытался сказать, что это не последний тур чемпионата, да и Барса шла первой в таблице, поэтому это позорное судейство нельзя засчитывать как поддержку Барсы... Но даже школьник понимает, что очные встречи бывают в чемпионате два раза в сезон и далеко не всегда выпадают на последний тур🤣
Геннадий, это был 38 тур чемпионата Испании, матч состоялся 17 мая 2014 года и закончился со счетом 1:1, Атлетико забрал золотые медали ЛЛ. И судейство действительно тогда было такое себе.
+15
-1
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Snid
Министр обороны!!!
+9
-1
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Abdul Aziz
Ответ Геннадий Тимченко
Я помню как в 31-м туре последнего чемпионства с Месси Барса играла с Атлетико и, фактически, результат этого матча предопределял: кто будет фаворитом в гонке за чемпионство. Судья тоже это понимал и решил начать сразу в первом тайме, выгнав с поля Диегу Косту и повесив на жёлтые ещё троих игроков Атлетико... Тут, кстати, преданный мεссионер пытался сказать, что это не последний тур чемпионата, да и Барса шла первой в таблице, поэтому это позорное судейство нельзя засчитывать как поддержку Барсы... Но даже школьник понимает, что очные встречи бывают в чемпионате два раза в сезон и далеко не всегда выпадают на последний тур🤣
Шутишь что ли? Тогда засудили Барсу!!
+9
-3
+6
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obidnyi
Ответ Геннадий Тимченко
Я помню как в 31-м туре последнего чемпионства с Месси Барса играла с Атлетико и, фактически, результат этого матча предопределял: кто будет фаворитом в гонке за чемпионство. Судья тоже это понимал и решил начать сразу в первом тайме, выгнав с поля Диегу Косту и повесив на жёлтые ещё троих игроков Атлетико... Тут, кстати, преданный мεссионер пытался сказать, что это не последний тур чемпионата, да и Барса шла первой в таблице, поэтому это позорное судейство нельзя засчитывать как поддержку Барсы... Но даже школьник понимает, что очные встречи бывают в чемпионате два раза в сезон и далеко не всегда выпадают на последний тур🤣
а про чемпионство 13/14 нет невыдуманных историй? там тоже интересный последний тур был, кому тогда сильно помогли судьи???
+4
0
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Роман
Легенда уругвайского футбола
+4
0
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Murad Balta
Написали бы что в 2011 с Уругваем взял Копу , тоже достижение .
+3
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TDB
Ответ Геннадий Тимченко
Я о том, что Атлетико за последние годы часто был около вершины и его только одно чемпионство результат, в том числе, судейских усилий , предпринимаемых в пользу "грандов"
А я о том, что вы слишком сентиментальны и путаетесь в памяти. Диего Коста был заменен в первом тайме после мышечной травмы, его никто не удалял)
+3
0
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Родя Раскольников
Ответ Геннадий Тимченко
Я помню как в 31-м туре последнего чемпионства с Месси Барса играла с Атлетико и, фактически, результат этого матча предопределял: кто будет фаворитом в гонке за чемпионство. Судья тоже это понимал и решил начать сразу в первом тайме, выгнав с поля Диегу Косту и повесив на жёлтые ещё троих игроков Атлетико... Тут, кстати, преданный мεссионер пытался сказать, что это не последний тур чемпионата, да и Барса шла первой в таблице, поэтому это позорное судейство нельзя засчитывать как поддержку Барсы... Но даже школьник понимает, что очные встречи бывают в чемпионате два раза в сезон и далеко не всегда выпадают на последний тур🤣
Помню как в золотом матче 38 тура сезона 13/14 (кстати, том самом, в котором Годин забил как оказалось чемпионский мяч) судья не засчитал чистый гол Месси при счете 1:1, свистнув офсайд после отскока от игрока Атлетико.

Пример так себе, согласен, не чета удалению Косты при 7 очках (upd, было аж 8 очков) преимущества Барсы в таблице и календарю подвала Ла Лиги, но я постарался.
+3
0
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Берлин
Ответ TDB
Геннадий, это был 38 тур чемпионата Испании, матч состоялся 17 мая 2014 года и закончился со счетом 1:1, Атлетико забрал золотые медали ЛЛ. И судейство действительно тогда было такое себе.
это не та игра, где вроде как чистый гол Месси отменили и из-за этого Атлетико стал чемпионом?
+3
0
+3
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corazón blanco
Шикарный защитник, глыба и легенда Атлетико. Против него всегда было тяжело противостоять любому нападающему.
+3
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Uragan Boy
жизнь
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Итачи Учиха
Его связка с Мирандой, а потом с Хименесом была очень крутой. Никакие Пепе-Рамос и Пике-Маскерано рядом не стояли.
+1
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Берлин
Ответ TDB
Прошло почти 10 лет, я уже не помню деталей. Но то, что гол Барселоны забраковали, в памяти отложилось. Надо обзор матча глянуть, освежить
https://football.kulichki.net/trans/2011/5572.htm
кстати судил ту игру "легендарный" матео лаос 💩💩💩
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Игорь М.
На 4 чемпионата мира ездил, был одним из лидеров Атлетико, когда Ла Лига была лучшей лигой в мире.
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Spaten
Это была славная охота!
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TDB
Стабильная боевая единица в рядах Диего Симеоне. Хорошая была карьера, он мне еще с ЧМ2010 запомнился
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Родя Раскольников
Ответ TDB
А я о том, что вы слишком сентиментальны и путаетесь в памяти. Диего Коста был заменен в первом тайме после мышечной травмы, его никто не удалял)
Он говорит о матче 19 года, где Барса за несколько туров до конца лидировала в 8 очков над Атлетико, и пытается это преподнести как украденное у Атлетико чемпионство.

Матч 14 года он, логично, вспоминать не будет. Можно и так догадаться.
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KMR
Знатный костолом,как и многие уругвайцы
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LaffyTaffy
Стена! Любимый защитник, олицетворение того Атлетико.
🥲🥲🥲
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Abdul Aziz
Ответ Геннадий Тимченко
1. Матч был 6 апреля 2019 года, Атлетико шёл вторым. 2. В первой трети матча удалили Косту, а на карточки подвесили Диего Година (о завершении карьеры которого и новость) и Хосе Хименеса. 3. И да - это было последнее чемпионство при Месси - ведь в 2018 году клуб перестал платить Негрейра Так что я ничего не путаю☝️и это по вашему "засудили Барсу"❓🤣🤣
засудили, это когда не засчитали чистый гол Месси.
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TDB
Ответ Берлин
это не та игра, где вроде как чистый гол Месси отменили и из-за этого Атлетико стал чемпионом?
Прошло почти 10 лет, я уже не помню деталей. Но то, что гол Барселоны забраковали, в памяти отложилось. Надо обзор матча глянуть, освежить
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градус ненависти
Великий игрок, один из лучших защитников мира в десятые
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