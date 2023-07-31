Годин завершил карьеру в 37 лет и не сдержал слез после прощального матча

Уругвайский защитник Диего Годин завершил карьеру в возрасте 37 лет.

Вчера, 30 июля, Годин провел последний матч в карьере: его «Велес Сарсфилд» проиграл «Уракану» со счетом 0:1. Покидая поле после финального свистка, защитник не сдержал слез.

«Это слезы радости от карьеры, которая была полна успехов и поражений. Поражений было больше, чем успехов, но при этом было много жертв. Я всегда отдавал все силы ради партнеров по команде, ради моих клубов и моих близких. Всегда с уважением относился к партнерам и соперникам. Сейчас я думаю о своей семье, которая помогла мне оказаться здесь.

Я хотел уйти вот так – здоровым. Это может удивить, но я уже некоторое время думал об уходе из футбола. Теперь у меня другие приоритеты. Моя семья живет в Уругвае, недавно я стал папой. Хочу отдохнуть и получить удовольствие от других вещей, оставив хорошее впечатление своей игрой», – сказал Годин после матча.

Годин наиболее известен по выступлениям за «Атлетико» – у него 389 матчей, 27 голов и 14 результативных передач.

стал чемпионом в сезоне-2013/14, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Также он дважды выиграл с «Атлетико» Лигу Европы и трижды – Суперкубок Европы. «Атлетико» с ним в составе дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

В ходе карьеры он также выступал за « », « », « », «Велес Сарсфилд» и «Атлетико Минейро». За сборную Уругвая Годин провел 161 матч.