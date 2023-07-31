Контракты Овечкина и Кузнецова – в тройке худших по эффективности среди форвардов «Вашингтона» по версии The Athletic

Контракты Александра Овечкина и Евгения Кузнецова названы одним из худших по эффективности.

The Athletic опубликовал рейтинг всех команд лиги по эффективности контрактов хоккеистов.

Первое место в списке заняла « », второе – « », третье – « ».

« » расположился на 25-м месте (10-е место было в таком же рейтинге в прошлом сезоне).

В тройку худших контрактов среди нападающих «Кэпиталс» вошли , Евгений Кузнецов и Никлас Бэкстрем.

Контракт Овечкина с кэпхитом 9,5 миллиона долларов рассчитан еще три сезона. Прибавочная стоимость соглашения – «минус 8,8 млн», эффективность – 21%. Оценка контракта от The Athletic – «два с плюсом».

За ним следует контракт Евгения Кузнецова. Кэпхит форварда составляет 7,8 миллиона долларов в год, соглашение будет действовать еще два сезона. Прибавочная стоимость договора – «минус 9,4 млн», эффективность – 10%. Оценка контракта от The Athletic – «два».

Тройку нападающих «Вашингтона» замкнул Бэкстрем. Его контракт с кэпхитом 9,2 миллиона долларов рассчитан еще на два года. Прибавочная стоимость соглашения – «минус 13,1 млн», эффективность – 4%. Оценка контракта от The Athletic – «два с минусом».