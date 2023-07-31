Контракты Овечкина и Кузнецова – в тройке худших по эффективности среди форвардов «Вашингтона» по версии The Athletic
Контракты Александра Овечкина и Евгения Кузнецова названы одним из худших по эффективности.
The Athletic опубликовал рейтинг всех команд лиги по эффективности контрактов хоккеистов.
Первое место в списке заняла «Флорида», второе – «Каролина», третье – «Колорадо».
«Вашингтон» расположился на 25-м месте (10-е место было в таком же рейтинге в прошлом сезоне).
В тройку худших контрактов среди нападающих «Кэпиталс» вошли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Никлас Бэкстрем.
Контракт Овечкина с кэпхитом 9,5 миллиона долларов рассчитан еще три сезона. Прибавочная стоимость соглашения – «минус 8,8 млн», эффективность – 21%. Оценка контракта от The Athletic – «два с плюсом».
За ним следует контракт Евгения Кузнецова. Кэпхит форварда составляет 7,8 миллиона долларов в год, соглашение будет действовать еще два сезона. Прибавочная стоимость договора – «минус 9,4 млн», эффективность – 10%. Оценка контракта от The Athletic – «два».
Тройку нападающих «Вашингтона» замкнул Бэкстрем. Его контракт с кэпхитом 9,2 миллиона долларов рассчитан еще на два года. Прибавочная стоимость соглашения – «минус 13,1 млн», эффективность – 4%. Оценка контракта от The Athletic – «два с минусом».
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