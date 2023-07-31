Контракты Овечкина и Кузнецова – в тройке худших по эффективности среди форвардов «Вашингтона» по версии The Athletic

Теги рейтинги Каролина Вашингтон Флорида Колорадо Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Евгений Кузнецов деньги Хоккей

Контракты Александра Овечкина и Евгения Кузнецова названы одним из худших по эффективности.

The Athletic опубликовал рейтинг всех команд лиги по эффективности контрактов хоккеистов.

Первое место в списке заняла «Флорида», второе – «Каролина», третье – «Колорадо».

«Вашингтон» расположился на 25-м месте (10-е место было в таком же рейтинге в прошлом сезоне).

В тройку худших контрактов среди нападающих «Кэпиталс» вошли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Никлас Бэкстрем.

Контракт Овечкина с кэпхитом 9,5 миллиона долларов рассчитан еще три сезона. Прибавочная стоимость соглашения – «минус 8,8 млн», эффективность – 21%. Оценка контракта от The Athletic – «два с плюсом».

За ним следует контракт Евгения Кузнецова. Кэпхит форварда составляет 7,8 миллиона долларов в год, соглашение будет действовать еще два сезона. Прибавочная стоимость договора – «минус 9,4 млн», эффективность – 10%. Оценка контракта от The Athletic – «два».

Тройку нападающих «Вашингтона» замкнул Бэкстрем. Его контракт с кэпхитом 9,2 миллиона долларов рассчитан еще на два года. Прибавочная стоимость соглашения – «минус 13,1 млн», эффективность – 4%. Оценка контракта от The Athletic – «два с минусом».

9 комментариев

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k.vlad
Что за наброс?))Ну Кузя ладно, но он не так плох), а Овечкин.., просто икона НХЛ, к нему никакая статистика уже не прилипнет!. Овечкин - это Овечкин!
+10
-4
+6
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Kolyamba39
Ответ k.vlad
Что за наброс?))Ну Кузя ладно, но он не так плох), а Овечкин.., просто икона НХЛ, к нему никакая статистика уже не прилипнет!. Овечкин - это Овечкин!
да там свитерами контракт отбился уже)) атлетик частенько чего то ерунду стал нести(
+7
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Maxximus
Они свои контракты уже отработали, чего нельзя пока сказать про нынешнего некствана
+5
-2
+3
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Jeff Lebowski
А Джонни "Номинант на Норриса" Карлсон где?
+3
0
+3
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Пинающий Достоинства
Опять происки запада
+3
-3
0
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Ебздрогыч
Очень странный анализ. Я даже беру за скобки то, что значит Овечкин для Вашингтона, и сколько внимания и денег он приносит команде. Он и по игре забивает и отдает немало
+2
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Марат Люсьеныч
ну да ну да, самый популярный хоккеист планеты с худшим контрактом) при том, что свои 40-50 шайб кладет
+1
-1
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