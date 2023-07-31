Лапорта очень зол на «ПСЖ» из-за Дембеле. «Барса» готова объявить парижанам «войну»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Усман Дембеле Футбол

Жоан Лапорта недоволен поведением «ПСЖ», который близок к трансферу Усмана Дембеле.

По информации Cope, президент «Барселоны» очень злится на «ПСЖ» за намерение подписать вингера. Лапорта пытался убедить Дембеле остаться, но не смог. Теперь каталонцы планируют объявить парижанам «войну», сообщает Елена Кондис. Что под этим подразумевается, не уточняется.

Сегодня «Барселона» предпримет последнюю попытку удержать Усмана – Хави запланировал встречу с игроком, чтобы напомнить, как он важен для команды. Несмотря на это, в «Барселоне» настроены пессимистично и считают, что Дембеле, скорее всего, покинет клуб.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» согласовал с Дембеле контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных. Сейчас все зависит от скорости действий «ПСЖ» – с 1 августа отступные вингера «Барселоны» увеличатся вдвое.

26-летний правый вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах минувшего сезона. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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83 комментария

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Иван Иванов
будем честны, в нынешних реалиях Барселона не способна объявлять войны никому. особенно арабскому мешку
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Однажды в Космосе
какой бы не был состав у псж ,лигу чемпионов им не видать
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Ришад Хайруллин
Ответ Moscwow
А когда выдернули Неймара, что и стало началом конца Барсы, в клубе еще не поняли, что ПСГ им не друзья? Но паломники катаро-аргентинского американца даже успели поболеть за парижан
даже сюда приплести Месси, у тебя видать комплексы перед ним
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Акира_1
Ответ Gündoğan
Это бизнес, ничего личного
Да в Барселоне же сами прошлым летом вели заулисные переговоры с Куанде и Рафиньей, чтоб увести их, а теперь недовольны действиями ПСЖ, которые ничего не нарушают даже. )
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Tyrion
К сожалению, безмозглый Дембеле так и не поумнел. Казалось, Хави его образумил, но увы. Как приходил подающим надежды, так им и остался
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Роман Цуркану
Нефиг такие отступные прописывать!!! Мы сами виноваты!
+9
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Gündoğan
Это бизнес, ничего личного
+9
-4
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Однажды в Космосе
Ответ Moscwow
А когда выдернули Неймара, что и стало началом конца Барсы, в клубе еще не поняли, что ПСГ им не друзья? Но паломники катаро-аргентинского американца даже успели поболеть за парижан
Барселона действующий чемпион ,если что
+9
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Simbad
Ответ WESTERN-
Затянуть переговоры до завтра а потом продать за 100. При всем уважении к Дембеле от 100 отказываться нельзя
Какие переговоры? ПСЖ активирует клуасулу, то есть отступные и все, Барселона здесь сторонний наблюдатель. Если честно, как болельщик Барселоны, я в шоке, что Лапорта прописал отступные всего 50 млн, за Феррана в прошлом году отдали 55 млн. Лапорта в данном случае может объявлять войну только себе.
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Бене Гессерит
Ответ Роман Цуркану
Нефиг такие отступные прописывать!!! Мы сами виноваты!
Лично ты виноват, ромка
+5
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Однажды в Космосе
Ответ Buharoid
У тебя дислексия или просто задержка в развитии?
не надо оправдываться перед мной!
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WESTERN-
Затянуть переговоры до завтра а потом продать за 100. При всем уважении к Дембеле от 100 отказываться нельзя
+4
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S. A.
А чё он злится? ПСЖ что, не имеет права подписывать игроков, которых хочет, или это ПСЖ прописал смехотворные отступные? Да пусть хоть сгорит от злости

И да, Барселона в нынешних реалиях может объявить войну максимум Жироне, не с ПСЖ ей воевать
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Гагик Зазьян
какая разница где он на больничке лежать будет
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Uragan Boy
Ответ Большой Ко
Разве не Энрике говорил, что ПСЖ не будет переманивать игроков у Барсы?
он говорил про воспитанников Барселоны
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Однажды в Космосе
Ответ Moscwow
Лига Европы и рычаги, если что
да ты правь реал ждёт именно это
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Overkiller
То есть после истории с Вератти и выкупом Неймара Барса с ПСЖ прямо неразлучными друзьями стали?
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Роман Князефф
Сами виноваты. .. почему не внесли в контракт классические отступные в лярд евро? ?
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Aymammet Baylyyew
Ответ Гагик Зазьян
какая разница где он на больничке лежать будет
Хорошо сказал 👏
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Uragan Boy
Ответ Акира_1
И что сделает Барселона? Лишит ПСЖ подписки на Спортифай 😄
ти опять
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Uragan Boy
Ответ ddddan 2
потому что тебя из твоего аула родители выгнали
фу.как можно родителей задевать???
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Однажды в Космосе
мчк матрить почему нервнишають??)))))
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2vdhrvmmzf
Ответ Simbad
Какие переговоры? ПСЖ активирует клуасулу, то есть отступные и все, Барселона здесь сторонний наблюдатель. Если честно, как болельщик Барселоны, я в шоке, что Лапорта прописал отступные всего 50 млн, за Феррана в прошлом году отдали 55 млн. Лапорта в данном случае может объявлять войну только себе.
Учитывая что в противном случае Дембеле уходил бы свободным агентом у него уже не было выбора и пришлось согласиться на их условия. Получить 25 млн и достаточно качественный прошлый сезон всяко лучше оказалось чем просто отпустить свободным год назад
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Tydeus
Ответ Tyrion
К сожалению, безмозглый Дембеле так и не поумнел. Казалось, Хави его образумил, но увы. Как приходил подающим надежды, так им и остался
Не поумнел тот, кто подписывал с ним контракт с отступными в 50 млн., где половина отходит игроку. Вот какую замену ему можно подписать на 25 млн.?
А тут обычная история – предложили кучу денег, как обычно, и всё
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encaro_one
Зачем такие отступные поставили, учитывая, что в Испании рисуют по несколько сотен миллионов даже на ненужное.
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