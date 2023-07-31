Лапорта очень зол на «ПСЖ» из-за Дембеле. «Барса» готова объявить парижанам «войну»

Жоан Лапорта недоволен поведением «ПСЖ», который близок к трансферу Усмана Дембеле.

По информации Cope, президент «Барселоны» очень злится на «ПСЖ» за намерение подписать вингера. Лапорта пытался убедить Дембеле остаться, но не смог. Теперь каталонцы планируют объявить парижанам «войну», сообщает Елена Кондис. Что под этим подразумевается, не уточняется.

Сегодня « » предпримет последнюю попытку удержать – запланировал встречу с игроком, чтобы напомнить, как он важен для команды. Несмотря на это, в «Барселоне» настроены пессимистично и считают, что Дембеле, скорее всего, покинет клуб.

Ранее стало известно, что « » согласовал с Дембеле контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных. Сейчас все зависит от скорости действий «ПСЖ» – с 1 августа отступные вингера «Барселоны» увеличатся вдвое.

26-летний правый вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах минувшего сезона. Полную статистику игрока можно найти здесь.