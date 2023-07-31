Дмитрий Медведев об отказе Харлан пожать руку Смирновой: «Нарушать правила нельзя. В Средние века за это просто рубили голову, у нас четвертовали»

Теги Дмитрий Медведев сборная России жен сборная Украины жен Ольга Харлан Политика соцсети Анна Смирнова Фехтование

Дмитрий Медведев высказался об отказе украинки пожать руку россиянке на ЧМ по фехтованию.

В 1/32 финала ЧМ украинская саблистка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.

Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.

«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию.

Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так😜», – написал бывший президент России Дмитрий Медведев в телеграм-канале. 

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

82 комментария

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Дмитрий
У этого уже терминальная стадия. Все взорвать, всех на атомы разложить, отрубить, закидать и закопать. Использованные глушаковы все такие злые
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Digger86
Димон, не ссыкотно, что в средние века ворам руки отрубали?
+58
-2
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Мурад Гамзаев
Я хз ваще че с ним случилось. Фляга свистит
+46
-3
+43
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Batt Monner
А слабо написать в телеге про другое нарушение правил, что нельзя отторгать территории от чужой страны?
+27
-3
+24
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Madcomposer
Димон, не отвлекайся, надо беспилотники пустыми бутылками сбивать!
+20
-1
+19
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Данил
Да чтож с Медведевым-то случилось? Такой пусик был лет 15 назад, а сейчас агрессор кабинетный аж обои слазят. Кто его так надраконил?
+20
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Илья Савчук
Ответ Мурад Гамзаев
Я хз ваще че с ним случилось. Фляга свистит
ну из премьеров уволили, сына из США депортировали вот и понесло. Думает, что таким образом вернется на полит. арену!
+14
-1
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Ебздрогыч
Дмитрий Алкогольевич делится экспертным мнением!
+12
0
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Илья Савчук
Только понедельник, а он уже Финляндию оккупирует...
+11
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Volodymyr Pokropyvnyi
Ответ VMX1389
Притом это официальное лицо!! Представляете какую пищу для Западной и Украинской пропаганды даёт этот человек,иногда мне кажется, что он, что Влэд работают на Западную пропаганду, и их националистов
"Притом это официальное лицо!!" – ну то есть по остальным официальным лицам вообще вопросов нет?! Все нормальные как на подбор :) Как по мне, то он не особо выделяется. Просто какие-то обидки детские обычно публикует.
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Геннадий Тимченко
Решение о дисквалификации Харлан было принято после того, как тренер российской фехтовальщицы анны смирновой алексей тихомиров передал свой телефон для переговоров руководителю техдиректората Чемпионата мира Дитеру Ламмеру (Dieter Lammer).

Именно после этого разговора с неизвестным лицом Ламмер принял решение о дисквалификации Ольги Харлан за отказ пожать руку сопернице.

Как развивались события:

1. Ольга Харлан окончила бой, не стала жать руку россиянке и выставила саблю для удара по сабле (что было разрешено на время пандемии и было отменено за день до поединка, без сообщения федерациям, без оповещения на сайте).

2. анна смирнова отказалась от такого приветствия. Рефери присудил победу Харлан и разрешил ей уйти с дорожки.
Однако российская делегация подняла шум, а смирнова покидать дорожку отказалась.

3. На дорожку пришел Ламмер, которому тренер россиянки тихомиров (Aleksei Tikhomirov - «нейтральный тренер») подал свой телефон. Ламмер общался с кем-то и возвратил сотовый тренеру смирновой. Ушел и принял решение о дисквалификации.

При этом, такое решение должно приниматься коллегиально Техническим директоратом, но времени на обсуждение с коллегами Ламмер, как видно, не тратил.
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+8
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Всё знаю
Это он ещё половцев и печенегов не вспомнил, там вообще кошмар творился.
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Dmitry Koway
пусть почитает, а потом вовану передаст, что с ворами и убийцами раньше делали, историк блин
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Максим 1986
Ответ Данил
Да чтож с Медведевым-то случилось? Такой пусик был лет 15 назад, а сейчас агрессор кабинетный аж обои слазят. Кто его так надраконил?
в него вживили нейросеть "Жириновский"
+7
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haymaker
Ответ Digger86
Димон, не ссыкотно, что в средние века ворам руки отрубали?
Вот потому и бухает
+7
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Beloded2007
"Спирт - вне политики", - добавил Медведев.
+7
-1
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Ostap Benderr
Кротовуху забористую завезли!
+5
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mclaren-honda
Ответ Мурад Гамзаев
Я хз ваще че с ним случилось. Фляга свистит
Соловьёва насмотрелся наверное
+4
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0:4 на спотифай камп ноу
Я совершенно не верю что это слова он придумывает сам и говорит по своему велению сердца, такой удобный подгузник говорит и думает лишь то что ему прикажут
+4
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Magzzz
Зачем спортс вообще это публикует?
+2
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Batt Monner
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нальзя-нельзя! Спонсировать майданы тоже нельзя,свергать легитимных президентов.Ну как нельзя, если на украине, то можно, а если в Нигере где-нибудь, то нельзя-нельзя.
Уотсабаутизм, как же это жалко. Научитесь отвечать за свои поступки, может тогда и сможете получить хотя бы толику величия
+4
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Кирковский Александр
Ответ Данил
Да чтож с Медведевым-то случилось? Такой пусик был лет 15 назад, а сейчас агрессор кабинетный аж обои слазят. Кто его так надраконил?
Косит под дурачка. Иначе он представлял бы потенциальную угрозу сами-знаете-кому (как одна из немного политических сил бывших у власти и даже кого то там консолидировавших) и быстро бы познакомился с новичком.
+2
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Алексей Виноградов
Ответ Digger86
Димон, не ссыкотно, что в средние века ворам руки отрубали?
он бы давно уже самоваром был. ;-)
+3
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Ебздрогыч
Блин, а ведь это чудо президентом было! Как будто в другой жизни
+2
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Дмитрий Иванов
ты там был?
Дмитрий, разделяете мнение своего тёзки❓🥃🤔 Есть видео, погуглите
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