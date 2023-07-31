Дмитрий Медведев об отказе Харлан пожать руку Смирновой: «Нарушать правила нельзя. В Средние века за это просто рубили голову, у нас четвертовали»

Дмитрий Медведев высказался об отказе украинки пожать руку россиянке на ЧМ по фехтованию.

В 1/32 финала ЧМ украинская саблистка победила россиянку , но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.

Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.

«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию.

Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так😜», – написал бывший президент России в телеграм-канале.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе