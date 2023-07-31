Дмитрий Медведев об отказе Харлан пожать руку Смирновой: «Нарушать правила нельзя. В Средние века за это просто рубили голову, у нас четвертовали»
Дмитрий Медведев высказался об отказе украинки пожать руку россиянке на ЧМ по фехтованию.
В 1/32 финала ЧМ украинская саблистка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.
Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.
«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию.
Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так😜», – написал бывший президент России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе
Именно после этого разговора с неизвестным лицом Ламмер принял решение о дисквалификации Ольги Харлан за отказ пожать руку сопернице.
Как развивались события:
1. Ольга Харлан окончила бой, не стала жать руку россиянке и выставила саблю для удара по сабле (что было разрешено на время пандемии и было отменено за день до поединка, без сообщения федерациям, без оповещения на сайте).
2. анна смирнова отказалась от такого приветствия. Рефери присудил победу Харлан и разрешил ей уйти с дорожки.
Однако российская делегация подняла шум, а смирнова покидать дорожку отказалась.
3. На дорожку пришел Ламмер, которому тренер россиянки тихомиров (Aleksei Tikhomirov - «нейтральный тренер») подал свой телефон. Ламмер общался с кем-то и возвратил сотовый тренеру смирновой. Ушел и принял решение о дисквалификации.
При этом, такое решение должно приниматься коллегиально Техническим директоратом, но времени на обсуждение с коллегами Ламмер, как видно, не тратил.