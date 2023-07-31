Ольга Харлан: «Украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским – это факт. Должны меняться правила, потому что меняется мир»

Ольга Харлан заявила, что нужно «давить» на федерации для отмены обязательных рукопожатий.

В 1/32 финала ЧМ по фехтованию украинская саблистка победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.

Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.

«Это 100% прецедент, что случилось со мной, с моей федерацией и нашей страной, со спортсменами.

Сейчас я бы на месте наших национальных федераций, особенно в контактных видах спорта, более тщательно давила бы на международные федерации, которые допускают нейтральных спортсменов, как эта спортсменка. И она не одна такая.

Надо, чтобы они давили, примером тенниса, примером фехтования – это возможно. Поэтому изменяйте это правило, чтобы не было таких случаев, как в фехтовании.

Потому что оно должно меняться, украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским [атлетам] – это факт. Поэтому, как я сказала, должны меняться правила, потому что меняется мир», – цитирует Харлан ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе