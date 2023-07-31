Ольга Харлан: «Украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским – это факт. Должны меняться правила, потому что меняется мир»

Теги сборная России жен сборная Украины жен чемпионат мира Ольга Харлан Анна Смирнова Фехтование

Ольга Харлан заявила, что нужно «давить» на федерации для отмены обязательных рукопожатий.

В 1/32 финала ЧМ по фехтованию украинская саблистка победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.

Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.

«Это 100% прецедент, что случилось со мной, с моей федерацией и нашей страной, со спортсменами.

Сейчас я бы на месте наших национальных федераций, особенно в контактных видах спорта, более тщательно давила бы на международные федерации, которые допускают нейтральных спортсменов, как эта спортсменка. И она не одна такая. 

Надо, чтобы они давили, примером тенниса, примером фехтования – это возможно. Поэтому изменяйте это правило, чтобы не было таких случаев, как в фехтовании.

Потому что оно должно меняться, украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским [атлетам] – это факт. Поэтому, как я сказала, должны меняться правила, потому что меняется мир», – цитирует Харлан ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

25 комментариев

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DosSantosAveiro
Почему мир должен вращаться вокруг Украины? Не многовато ли на себя берут товарищи?
+31
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KozlikX
если раньше внимания приковывалось к ЛГБТ и блм , то сейчас к Украине, мир меняется
+14
-3
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Мыло "судейское"
вместо сала в голове желательно иметь мозги...
рукопожатия, равно как и сами спортивные состязания задуманы как примирительные мероприятия.

времена поганые: крыша едет по обеим сторонам фронта...
+15
-4
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Veld
она, кстати, и руку не пожала и на олимпиаду поехала. чистая победа
+7
0
+7
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ivanessense
Ответ DosSantosAveiro
Почему мир должен вращаться вокруг Украины? Не многовато ли на себя берут товарищи?
кому они товарищи?
+7
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goshforever
Земля вращается вокруг Х-мэнов. Кто бы сомневался
+6
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Как дела на заводе
А как мир меняется в Италии, в которой живёшь?))
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a.panicheff
да плевать всем на тебя, жительница страны попрошайки
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Bombur35
Ответ KozlikX
если раньше внимания приковывалось к ЛГБТ и блм , то сейчас к Украине, мир меняется
Только и те, и те - те ещё расы
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Витюша Н.
Зачем здесь эта грязь?
+2
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Витюша Н.
Ответ KozlikX
если раньше внимания приковывалось к ЛГБТ и блм , то сейчас к Украине, мир меняется
Это одно и то же )
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Как дела на заводе
Ответ ivanessense
кому они товарищи?
точно не гусю )))
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Гусеконь
Ответ Мыло "судейское"
вместо сала в голове желательно иметь мозги... рукопожатия, равно как и сами спортивные состязания задуманы как примирительные мероприятия. времена поганые: крыша едет по обеим сторонам фронта...
ну с нашей такой дичи нет
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zzzeeerrrooo
Ответ Мыло "судейское"
вместо сала в голове желательно иметь мозги... рукопожатия, равно как и сами спортивные состязания задуманы как примирительные мероприятия. времена поганые: крыша едет по обеим сторонам фронта...
Это проф спорт какое примирительное мероприятие?
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Alex Merino
Ответ DosSantosAveiro
Почему мир должен вращаться вокруг Украины? Не многовато ли на себя берут товарищи?
А Россия не многовато на себя берет, когда указывает другим странам в какие союзы им вступать? Почему в России думают что мир должен вращаться вокруг хотелок России? Не многовато ли на себя берут, товарищи?
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Жанна Калгина
Я думаю надо тоже объявить ,что русские и Беларусы не будут пожимать руки этим...
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And-Rover
Тебе никто ничего не должен и весь мир тебе вообще не должен. Какой-то ноунэйм открывает варежку и хочет чтоб исполняли её прихоти. Сидела бы и молчала что ли.
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Сан Икер
Зачем на российской платформе про нацистов что то писать ?
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Олег Жуков
Теперь ей только в политику. Ибо, как спортсменка она среднего уровня, а как человек полное д#рьм@. Поэтому быть ей депутатом рады.
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Dmona1
Отлично. Пусть на Олимпиаде во Франции все страны вспомнили, кто их бомбил, где были войны. Будет очень круто!!!
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Last avenger
до чего же опущенные персонажи
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Добрый_Ээх
как бы не пришлось переобуваться, когда мир изменится
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