«ПСЖ» согласовал с Дембеле контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле деньги Фабрицио Романо Футбол

Усман Дембеле согласился перейти в «ПСЖ» из «Барселоны».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, футболист дал согласие на переход. «ПСЖ» устно согласовал с агентом француза 5-летний контракт.

Кроме того, парижане направили «Барселоне» формальное письмо с сообщением о готовности активировать отступные в 50 миллионов евро. «ПСЖ» старается сделать все, чтобы успеть закрыть сделку. Все зависит от времени – с 1 августа отступные вингера «Барселоны» увеличатся вдвое.

Ранее стало известно, что Дембеле не устроил предложенный «Барселоной» контракт сроком до 2027 года. Его агенты потребовали плюс 6-7 млн евро к зарплате и бонусы.

26-летний правый вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах минувшего сезона. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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38 комментариев

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Donald Subanov
Усман Дембеле, безусловно, обладает большим талантом, но в течение 5 лет он отметился только промахом на энфилде и частыми травмами в самые важные отрезки сезона.

Я считаю его трансфер худшим в истории клуба, положивший начало развала.

можно спорить о Коутиньо. Но у него в отличии от француза никогда не было проблем с дисциплиной.

Рафинья, конечно как футболист менее одарен, однако он компенсирует это своим трудолюбием и страстью к футболке Барсы. Еще и редко получает травмы

Усман хотя бы мог уйти более достойно, подождав до 1 июля, чтобы отблагодарить клуб за доверие, которое ему оказывали в течение этих пяти лет и десятки миллионы евро заплаченных за время в лазарете. Вместо этого пошел на поводу жадному агенту.

Не буду желать ему удачи в Париже, только не в этом клубе. можете закидать меня тапками.

P.s. Особая благодарность ему за финал ЧМ от болельщика Аргентины и поклонника Лео )
+32
-11
+21
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Lionel Andres Messi 10
Кто-нибудь, сломайте факс.
+9
-1
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Marcus-light
Вместо него покупали Рафинью, но Дембеле легко выиграл эту конкуренцию. Так что довольно глупо рассуждать, что уход Дембеле - благо для Барселоны. Однако 50 млн евро, с учётом зарплаты Дембеле, вполне хорошая новость для Барселоны, как раз хотели кого-то купить, а денег не было
+7
0
+7
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Daniel
Ответ Donald Subanov
Усман Дембеле, безусловно, обладает большим талантом, но в течение 5 лет он отметился только промахом на энфилде и частыми травмами в самые важные отрезки сезона. Я считаю его трансфер худшим в истории клуба, положивший начало развала. можно спорить о Коутиньо. Но у него в отличии от француза никогда не было проблем с дисциплиной. Рафинья, конечно как футболист менее одарен, однако он компенсирует это своим трудолюбием и страстью к футболке Барсы. Еще и редко получает травмы Усман хотя бы мог уйти более достойно, подождав до 1 июля, чтобы отблагодарить клуб за доверие, которое ему оказывали в течение этих пяти лет и десятки миллионы евро заплаченных за время в лазарете. Вместо этого пошел на поводу жадному агенту. Не буду желать ему удачи в Париже, только не в этом клубе. можете закидать меня тапками. P.s. Особая благодарность ему за финал ЧМ от болельщика Аргентины и поклонника Лео )
Как можно его сравнивать с Коутиньо? Отсутствие проблем с дисциплиной никак не делает период Коутиньо в Барселоне более успешным. У Деста и Тринькао тоже с дисциплиной не было никаких проблем не было.

А так у Дембеле за Барселону 6 сезонов, 3 чемпионства, в 2 из которых довольно приличный вклад. По статистике больше чем 25+35
У Коутиньо и близко нет таких цифр, а заплатили за него больше
+7
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Владимир Самсонов
Ответ Donald Subanov
Усман Дембеле, безусловно, обладает большим талантом, но в течение 5 лет он отметился только промахом на энфилде и частыми травмами в самые важные отрезки сезона. Я считаю его трансфер худшим в истории клуба, положивший начало развала. можно спорить о Коутиньо. Но у него в отличии от француза никогда не было проблем с дисциплиной. Рафинья, конечно как футболист менее одарен, однако он компенсирует это своим трудолюбием и страстью к футболке Барсы. Еще и редко получает травмы Усман хотя бы мог уйти более достойно, подождав до 1 июля, чтобы отблагодарить клуб за доверие, которое ему оказывали в течение этих пяти лет и десятки миллионы евро заплаченных за время в лазарете. Вместо этого пошел на поводу жадному агенту. Не буду желать ему удачи в Париже, только не в этом клубе. можете закидать меня тапками. P.s. Особая благодарность ему за финал ЧМ от болельщика Аргентины и поклонника Лео )
Трансфер Коутинью хуже - от него вообще никакой пользы.
+7
-1
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Однажды в Космосе
Ответ QWertY
Я наооборот угораю. А вот занервничал походу ты)
приготовьте валидол ,скоро будет обратная информация
+7
-1
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Однажды в Космосе
берегите себя
+4
0
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Очевидное невероятное
Ответ QWertY
Ору😂 Великий ПСЖ во второй раз обставляет Бчк)
от чего нервничаешь?
+7
-3
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Daniel
Тут под многими новостями радовались, что типа избавляются от хрусталя. Но когда Дембеле здоров (а это 25/21/30 игр только в лиге последние сезоны, то есть не так мало как принято считать), то его уровень - очень высокий
Явно выше чем на 50 миллионов
И найти вингера хотя бы примерно уровня Дембеле за 50 миллионов будет оч сложно
+4
0
+4
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Cruel Snake
Может всё таки подождать 1 августа
+3
0
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FC.Barcelona
До завтра отключите факс в офисе. Завтра уже со 100 млн. можно начать переговоры
+3
0
+3
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Вячеслав Новиков
Нужно дотянуть до 1 августа, и продавать его, пусть уже валит наконец-то, можно попробовать Бернарду взять это тогда будет шикарно, он в разы лучше хрусталя
+2
0
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Donald Subanov
Усман Дембеле, безусловно, обладает большим талантом, но в течение 5 лет он отметился только промахом на энфилде и частыми травмами в самые важные отрезки сезона. Я считаю его трансфер худшим в истории клуба, положивший начало развала. можно спорить о Коутиньо. Но у него в отличии от француза никогда не было проблем с дисциплиной. Рафинья, конечно как футболист менее одарен, однако он компенсирует это своим трудолюбием и страстью к футболке Барсы. Еще и редко получает травмы Усман хотя бы мог уйти более достойно, подождав до 1 июля, чтобы отблагодарить клуб за доверие, которое ему оказывали в течение этих пяти лет и десятки миллионы евро заплаченных за время в лазарете. Вместо этого пошел на поводу жадному агенту. Не буду желать ему удачи в Париже, только не в этом клубе. можете закидать меня тапками. P.s. Особая благодарность ему за финал ЧМ от болельщика Аргентины и поклонника Лео )
К вопросу о дисциплине: Коутиньо, доживая последние дни в Барселоне, однажды отказался разминаться, когда тренер попросил об этом с целью выпустить на второй тайм.
И не стоит забывать, каким образом бразилец вынуждал Ливерпуль его продать – имитировал травму спины, что абсолютно не мешало ему вызываться и играть за сборную.
+2
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Владимир Самсонов
Ответ Однажды в Космосе
пока что чушь
Романо - довольно надёжный источник.
+2
-1
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vzi
Ответ Donald Subanov
Усман Дембеле, безусловно, обладает большим талантом, но в течение 5 лет он отметился только промахом на энфилде и частыми травмами в самые важные отрезки сезона. Я считаю его трансфер худшим в истории клуба, положивший начало развала. можно спорить о Коутиньо. Но у него в отличии от француза никогда не было проблем с дисциплиной. Рафинья, конечно как футболист менее одарен, однако он компенсирует это своим трудолюбием и страстью к футболке Барсы. Еще и редко получает травмы Усман хотя бы мог уйти более достойно, подождав до 1 июля, чтобы отблагодарить клуб за доверие, которое ему оказывали в течение этих пяти лет и десятки миллионы евро заплаченных за время в лазарете. Вместо этого пошел на поводу жадному агенту. Не буду желать ему удачи в Париже, только не в этом клубе. можете закидать меня тапками. P.s. Особая благодарность ему за финал ЧМ от болельщика Аргентины и поклонника Лео )
Усман Дембеле - это ходячий позор.
Канифолил мозги год назад. Обманул в этом году.

Идиот уровня Балотелли.
Травмат уровня Азара.

Он просто чорт.
+1
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Однажды в Космосе
Ответ QWertY
Какая?) Типа Бчк получит не 25 млн от трансфера, а все 26?)
успокойтесь болельщик мчк
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Ринат Абдулвалиев
Ответ QWertY
Ору😂 Великий ПСЖ во второй раз обставляет Бчк)
Поживём увидим как пойдёт у него игра и ещё важнее дела в лазарете
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sports!
самый опасный и креативный нападающий уходит за 25 млн🤦
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Однажды в Космосе
Ответ Владимир Самсонов
Романо - довольно надёжный источник.
на днях посмотрим
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Очевидное невероятное
витаминчики помогут)*
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sd4fmwrvz8
Пусть валит в этот не до клуб
с… продажная , его отмыли, вылечили в человека превратили , а он 🐒не благодарный какой
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zzzeeerrrooo
Ответ Donald Subanov
Усман Дембеле, безусловно, обладает большим талантом, но в течение 5 лет он отметился только промахом на энфилде и частыми травмами в самые важные отрезки сезона. Я считаю его трансфер худшим в истории клуба, положивший начало развала. можно спорить о Коутиньо. Но у него в отличии от француза никогда не было проблем с дисциплиной. Рафинья, конечно как футболист менее одарен, однако он компенсирует это своим трудолюбием и страстью к футболке Барсы. Еще и редко получает травмы Усман хотя бы мог уйти более достойно, подождав до 1 июля, чтобы отблагодарить клуб за доверие, которое ему оказывали в течение этих пяти лет и десятки миллионы евро заплаченных за время в лазарете. Вместо этого пошел на поводу жадному агенту. Не буду желать ему удачи в Париже, только не в этом клубе. можете закидать меня тапками. P.s. Особая благодарность ему за финал ЧМ от болельщика Аргентины и поклонника Лео )
Промах на Камп Ноу
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sports!
Ответ Barca10fan
Комментарий удален пользователем
фан барсы и даже не в состоянии прочитать новость о том, что остальные 25 млн получат агент и сам дембель
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ALMANAC
Там ему самое место
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Aymammet Baylyyew
Тепер нужно бернарду как нибудь привлечь
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