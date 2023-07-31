«ПСЖ» согласовал с Дембеле контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных

Усман Дембеле согласился перейти в «ПСЖ» из «Барселоны».

Как пишет журналист , футболист дал согласие на переход. « » устно согласовал с агентом француза 5-летний контракт.

Кроме того, парижане направили «Барселоне» формальное письмо с сообщением о готовности активировать отступные в 50 миллионов евро. «ПСЖ» старается сделать все, чтобы успеть закрыть сделку. Все зависит от времени – с 1 августа отступные вингера «Барселоны» увеличатся вдвое.

Ранее стало известно, что не устроил предложенный «Барселоной» контракт сроком до 2027 года. Его агенты потребовали плюс 6-7 млн евро к зарплате и бонусы.

26-летний правый вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах минувшего сезона. Полную статистику игрока можно найти здесь.