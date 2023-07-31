«ПСЖ» согласовал с Дембеле контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных
Усман Дембеле согласился перейти в «ПСЖ» из «Барселоны».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, футболист дал согласие на переход. «ПСЖ» устно согласовал с агентом француза 5-летний контракт.
Кроме того, парижане направили «Барселоне» формальное письмо с сообщением о готовности активировать отступные в 50 миллионов евро. «ПСЖ» старается сделать все, чтобы успеть закрыть сделку. Все зависит от времени – с 1 августа отступные вингера «Барселоны» увеличатся вдвое.
Ранее стало известно, что Дембеле не устроил предложенный «Барселоной» контракт сроком до 2027 года. Его агенты потребовали плюс 6-7 млн евро к зарплате и бонусы.
26-летний правый вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах минувшего сезона. Полную статистику игрока можно найти здесь.
Я считаю его трансфер худшим в истории клуба, положивший начало развала.
можно спорить о Коутиньо. Но у него в отличии от француза никогда не было проблем с дисциплиной.
Рафинья, конечно как футболист менее одарен, однако он компенсирует это своим трудолюбием и страстью к футболке Барсы. Еще и редко получает травмы
Усман хотя бы мог уйти более достойно, подождав до 1 июля, чтобы отблагодарить клуб за доверие, которое ему оказывали в течение этих пяти лет и десятки миллионы евро заплаченных за время в лазарете. Вместо этого пошел на поводу жадному агенту.
Не буду желать ему удачи в Париже, только не в этом клубе. можете закидать меня тапками.
P.s. Особая благодарность ему за финал ЧМ от болельщика Аргентины и поклонника Лео )
А так у Дембеле за Барселону 6 сезонов, 3 чемпионства, в 2 из которых довольно приличный вклад. По статистике больше чем 25+35
У Коутиньо и близко нет таких цифр, а заплатили за него больше
Явно выше чем на 50 миллионов
И найти вингера хотя бы примерно уровня Дембеле за 50 миллионов будет оч сложно
И не стоит забывать, каким образом бразилец вынуждал Ливерпуль его продать – имитировал травму спины, что абсолютно не мешало ему вызываться и играть за сборную.
Канифолил мозги год назад. Обманул в этом году.
Идиот уровня Балотелли.
Травмат уровня Азара.
Он просто чорт.
с… продажная , его отмыли, вылечили в человека превратили , а он 🐒не благодарный какой