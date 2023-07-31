«МЮ» и adidas продлили контракт до 2035-го. По нему клуб получит 900 млн фунтов – это рекорд АПЛ

«Манчестер Юнайтед» подписал новый долгосрочный контракт с adidas.

Немецкая компания останется экипировщиком « » до 2035 года. По новому контракту клуб получит от adidas как минимум 900 миллионов фунтов. Это рекордная сделка в истории АПЛ, пишет Daily Mail.

По предыдущему контракту с adidas клуб получал 75 млн фунтов в год. Теперь эта сумма увеличится до 90 млн фунтов за сезон.

Стороны начали сотрудничество перед сезоном-2015/16. До этого на протяжении 13 лет техническим спонсором была американская компания Nike.