«МЮ» и adidas продлили контракт до 2035-го. По нему клуб получит 900 млн фунтов – это рекорд АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес adidas игровая форма деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» подписал новый долгосрочный контракт с adidas.

Немецкая компания останется экипировщиком «Манчестер Юнайтед» до 2035 года. По новому контракту клуб получит от adidas как минимум 900 миллионов фунтов. Это рекордная сделка в истории АПЛ, пишет Daily Mail.

По предыдущему контракту с adidas клуб получал 75 млн фунтов в год. Теперь эта сумма увеличится до 90 млн фунтов за сезон.

Стороны начали сотрудничество перед сезоном-2015/16. До этого на протяжении 13 лет техническим спонсором была американская компания Nike.

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
В этом году Адидас постарался.
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бенисио Дель Пьеро
Это крупнейшая сделка в истории АПЛ
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Иванов
Вот, что значит величие!
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fisher40
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Это крупнейшая сделка в истории АПЛ
как вы талантливо цитируете новость
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бенисио Дель Пьеро
Ответ fisher40
как вы талантливо цитируете новость
Когда новость вышла заголовок был другим
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isshin88
Кому-нибудь из наших клубов надо в ответ подписать контракт с Абибасом. Создать инфоповод своеобразный и привлечь к себе внимание мировой общественности.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU<3
Ответ StarsAndArrows
У Арсенала 75млн+5 фунтов с каждой футболки вроде, до 2030. Интересно было бы топ 10 Европы посмотреть.
Итого 75,000005 млн фунтов в год
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кэдди Бэйла
Ответ Джейме Ланнистер
90 * 10 это 900. А контракт до 2035 года. Или контракт начинает действовать с 2025 года или контракт не на 90 млн в год.
Как я понял, до 2025 будет действовать контракт на прежних условиях, а дальше будет увеличение выплат
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ Александр Иванов
Вот, что значит величие!
Да, Ферги постарался
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fisher40
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Когда новость вышла заголовок был другим
а, сорян
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
МЛС вся в Адидасе
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isshin88
Ответ Игорь Климов
А ты из какой страны?
Странный вопрос. Из России. А вы Игорь?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Понамарёв
Можно пост о самых крупных сделках с экипировщиками во всем спорте?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
janserix
что что а мю умеет делать бабки несмотря на удачи и провалы клуба)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oldfan11
Жаль, от найк намного лучше форма выглядела
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ Бене Гессерит
Дед никакого отношения к нынешнему бренду не имеет
Ноль чемпионств и ноль попаданий в высшие стадии ЛЧ за последние 10 лет. Миллиард потраченных денег на трансферы и вдвое меньше проданных. Откуда у них такая фан база? Лишь благодаря трем поколениям чемпионских составов МЮ от Сэра Алекса.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muni Klar
крупнейшему клубу крупнейший контракт всё логично))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Большому кораблю большое плавание!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PFC_ZENIT
Ответ KMR
МЛС вся в Адидасе
Там технический спонсор (Найк, Адидас и тд) подписывают контракт с лигой, а не с командами.
В Америке и ее лигах другая немного система
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StarsAndArrows
У Арсенала 75млн+5 фунтов с каждой футболки вроде, до 2030.
Интересно было бы топ 10 Европы посмотреть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arima Baki
Ответ MU<3
Итого 75,000005 млн фунтов в год
этим мы очередной раз доказали что мю клуб п.....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU<3
Ответ MU<3
Итого 75,000005 млн фунтов в год
А, нет, её вернули.
Чистые 75млн 💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksandvankneshas
Ответ StarsAndArrows
У Арсенала 75млн+5 фунтов с каждой футболки вроде, до 2030. Интересно было бы топ 10 Европы посмотреть.
У Мадрида вроде 120 лям евров год.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий