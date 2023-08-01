«Ювентус» хочет от «Челси» больше 35 млн евро в случае обмена Влаховича на Лукаку
«Ювентус» требует от «Челси» доплатить существенную сумму в случае обмена форвардами.
Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, в случае сделки с участием Ромелу Лукаку и Душана Влаховича туринцы могут также получить от лондонцев 30-35 млн евро.
Однако на данный момент представители Серии А запрашивают более крупную сумму, ссылаясь на семилетнюю разницу в возрасте нападающих.
Стороны намерены продолжить переговоры в ближайшие дни.
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А в этом были Муту, Креспо, Шевченко, Пато(ну этот ладно, травмат), Игуаин, Лукаку. У них у всех получалось в Италии в свое время, и не получилось в Челси. Так что высокомерно умничать не надо на тему возраста, а просто скажи, кто пришел с чемпионата Италии и стал крушить? короткая и специфичная эпоха итальянцев - вообще не аргумент, она не перекрывает остальные провалы.
Гюсто точно не предложат, вот увидите, он будет стабильно ротироваться Поччетино, а вот Мадуэке - да, вполне себе.. жаль, что КХО и Чалобу нельзя им пихнуть, вообще бы было в идеале... Лукаку, КХО/Чалоба и 20-25 млн)