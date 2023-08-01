«Ювентус» хочет от «Челси» больше 35 млн евро в случае обмена Влаховича на Лукаку

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Джанлука Ди Марцио Душан Влахович деньги Футбол

«Ювентус» требует от «Челси» доплатить существенную сумму в случае обмена форвардами.

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, в случае сделки с участием Ромелу Лукаку и Душана Влаховича туринцы могут также получить от лондонцев 30-35 млн евро.

Однако на данный момент представители Серии А запрашивают более крупную сумму, ссылаясь на семилетнюю разницу в возрасте нападающих.

Стороны намерены продолжить переговоры в ближайшие дни.

Лукаку заявил, что никогда не скажет «Вперед, «Юве»!»: «Не думаю, что сделка будет заключена»

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26 комментариев

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corazón blanco
Руководство Ювентуса точно профпригодно? Менять перспективного и еще молодого игрока на Лукаку, который в последнее время психологически и ментально стал слаб, да еще и стал более подвержен травмам. Для Челси это весьма хорошая сделка, возможно Почеттино сможет реанимировать карьеру серба.
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S. A.
Сколько бы Лукаку не проваливался, на него всегда есть спрос. То же самое с Моратой
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Алексей Гусев
Ответ S. A.
Сколько бы Лукаку не проваливался, на него всегда есть спрос. То же самое с Моратой
хорошая работа агентов.
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Алексей Гусев
Ответ Eden Hazard
Я знаю кто такие Виалли, Дзола и Ди Маттео. То был итальянский Челси. И это было в прошлом веке. А в этом были Муту, Креспо, Шевченко, Пато(ну этот ладно, травмат), Игуаин, Лукаку. У них у всех получалось в Италии в свое время, и не получилось в Челси. Так что высокомерно умничать не надо на тему возраста, а просто скажи, кто пришел с чемпионата Италии и стал крушить? короткая и специфичная эпоха итальянцев - вообще не аргумент, она не перекрывает остальные провалы.
Дессаи, Жоржиньо, Эмерсон, Дзаппакоста хотя бы мало?
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Sardor Abdujalilov
25 норм
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Eden Hazard
Ответ !!!Bata!!!
Согласен, видели и даже увековечили его имя в зале славы Челси, Джанфранко Дзолу например а еще Виаолли у них играл. Ты просто слишком молод, а это просительно.
Я знаю кто такие Виалли, Дзола и Ди Маттео. То был итальянский Челси. И это было в прошлом веке.
А в этом были Муту, Креспо, Шевченко, Пато(ну этот ладно, травмат), Игуаин, Лукаку. У них у всех получалось в Италии в свое время, и не получилось в Челси. Так что высокомерно умничать не надо на тему возраста, а просто скажи, кто пришел с чемпионата Италии и стал крушить? короткая и специфичная эпоха итальянцев - вообще не аргумент, она не перекрывает остальные провалы.
0
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!!!Bata!!!
Ответ Eden Hazard
болельщики Челси просто много видели нападающих из Италии. а болельщики Ювентуса в курсе о заниженной социальной ответственности Лукаку)
Согласен, видели и даже увековечили его имя в зале славы Челси, Джанфранко Дзолу например а еще Виаолли у них играл. Ты просто слишком молод, а это просительно.
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Eden Hazard
Ответ *MVP*
против такого расклада и болельщики Старухи, и болельщики Челси, а такое редкость
болельщики Челси просто много видели нападающих из Италии. а болельщики Ювентуса в курсе о заниженной социальной ответственности Лукаку)
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Marina_Greta
Ответ S. A.
Счас им никто даже в Серии Б не интересуется. Да и не стоит сравнивать
Что за неуважение к легенде Фиориентины и обладателя "Золотого унитаза"? Ведь он м спросить может.
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S. A.
Ответ Marina_Greta
А Кокорин?
Счас им никто даже в Серии Б не интересуется. Да и не стоит сравнивать
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Алексей Гусев
Ответ Григорий Геник
10 и по рукам! Чего не сделаешь, лишь бы избавиться от черного полена!
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Marina_Greta
Ответ Алексей Гусев
а как слова "Надеюсь, Боули согласиться... а 30 млн не такие деньги огромные для доплаты, надо соглашаться определённо!" можно понять, кроме как "боули должен согласиться на доплату в 30 которую предлагает"? Другой вопрос, что Челси мог бы предложить или Гюсто или Мадуэке...Но Юве нужны бабосы на расторжение с одним "назойливым кровососом", так что не понятно, что лучше для Туринцев)
Ну если Челси провернет эту сделку, считаю, это будет успехом, Влахович ещё относительно молод и может реанимировать карьеру, плюс для АПЛ его габариты будут в тему и полезны)
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Eden Hazard
Ответ Алексей Гусев
а как слова "Надеюсь, Боули согласиться... а 30 млн не такие деньги огромные для доплаты, надо соглашаться определённо!" можно понять, кроме как "боули должен согласиться на доплату в 30 которую предлагает"? Другой вопрос, что Челси мог бы предложить или Гюсто или Мадуэке...Но Юве нужны бабосы на расторжение с одним "назойливым кровососом", так что не понятно, что лучше для Туринцев)
с какого перепуга предлагать Гюсто или Мадуэке? Может ещё Кайседо все таки купить и в Ювентус отдать, вместе с Энцо?)
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Marina_Greta
Ответ Алексей Гусев
а как слова "Надеюсь, Боули согласиться... а 30 млн не такие деньги огромные для доплаты, надо соглашаться определённо!" можно понять, кроме как "боули должен согласиться на доплату в 30 которую предлагает"? Другой вопрос, что Челси мог бы предложить или Гюсто или Мадуэке...Но Юве нужны бабосы на расторжение с одним "назойливым кровососом", так что не понятно, что лучше для Туринцев)
Ладно, вы меня простите, просто выразилась сама непонятно, сама сейчас прочла и это выглядит, будто, Юве 30 предложил...
Гюсто точно не предложат, вот увидите, он будет стабильно ротироваться Поччетино, а вот Мадуэке - да, вполне себе.. жаль, что КХО и Чалобу нельзя им пихнуть, вообще бы было в идеале... Лукаку, КХО/Чалоба и 20-25 млн)
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Алексей Гусев
Ответ Marina_Greta
Кому ещё учиться надо... Боже, сначала научись понять прочитанное, прежде, чем дичь выдать... НАДЕЮСЬ БОУЛИ СОГЛАСИТСЯ ВЫПЛАТИТЬ ТРЕБУЕМУЮ СУММУ ЮВЕНТУСОМ мб так поймешь, хотя сомневаюсь.
а как слова "Надеюсь, Боули согласиться... а 30 млн не такие деньги огромные для доплаты, надо соглашаться определённо!" можно понять, кроме как "боули должен согласиться на доплату в 30 которую предлагает"? Другой вопрос, что Челси мог бы предложить или Гюсто или Мадуэке...Но Юве нужны бабосы на расторжение с одним "назойливым кровососом", так что не понятно, что лучше для Туринцев)
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Marina_Greta
Ответ Алексей Гусев
читать поучись, Челси предлагает 30-35, Ювентус не соглашается...
Лишь бы только цена была все таки не за гранью фантастики... 45-50..вполне нормально.
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Eden Hazard
Ответ corazón blanco
Руководство Ювентуса точно профпригодно? Менять перспективного и еще молодого игрока на Лукаку, который в последнее время психологически и ментально стал слаб, да еще и стал более подвержен травмам. Для Челси это весьма хорошая сделка, возможно Почеттино сможет реанимировать карьеру серба.
Влаховичу только 23. Термин "реанимировать" ещё рано применять) до Ювентуса все хорошо было.
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Felp
Челси и на 40 надо соглашаться, отличная сделка
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*MVP*
против такого расклада и болельщики Старухи, и болельщики Челси, а такое редкость
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