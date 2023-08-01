«Ювентус» хочет от «Челси» больше 35 млн евро в случае обмена Влаховича на Лукаку

«Ювентус» требует от «Челси» доплатить существенную сумму в случае обмена форвардами.

Как утверждает журналист , в случае сделки с участием и туринцы могут также получить от лондонцев 30-35 млн евро.

Однако на данный момент представители Серии А запрашивают более крупную сумму, ссылаясь на семилетнюю разницу в возрасте нападающих.

Стороны намерены продолжить переговоры в ближайшие дни.

Лукаку заявил, что никогда не скажет «Вперед, «Юве»!»: «Не думаю, что сделка будет заключена»