«Господа, спорт – не ваша личная «делянка», не частная лавочка, к чему вы очевидно привыкли». Миронов обратился к спортивным функционерам

Сергей Миронов заявил, что для спортивных чиновников альтернативное олимпийское движение является угрозой их бизнесу.

Ранее Миронов, который возглавляет партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на это заявил, что «отдельным бестолковым депутатам хорошо бы не подавать советы космической глупости в вопросах, в которых они некомпетентны».

«Господа, спорт – не ваша личная «делянка», не частная лавочка, к чему вы очевидно привыкли. Хотя бы потому, что на эту сферу государство тратит немалые средства.

Большой спорт – очень большие деньги. Это народные деньги. Настолько большие, что для наших функционеров, похоже, этот фактор вышел на первое место, а все, что связано с национальным престижем, с патриотизмом спортсменов и болельщиков, ушло на второй, а то и третий план», – сказал Миронов.

«Сергей Миронов заявил, что, судя по болезненной реакции спортивных функционеров на его предложение о развитии альтернативного олимпийского движения, они восприняли эту инициативу как угрозу их личному бизнесу», – приводит слова Миронова его пресс-служба.