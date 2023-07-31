«Господа, спорт – не ваша личная «делянка», не частная лавочка, к чему вы очевидно привыкли». Миронов обратился к спортивным функционерам

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Государственная дума Сергей Миронов Р-Спорт Биатлон

Сергей Миронов заявил, что для спортивных чиновников альтернативное олимпийское движение является угрозой их бизнесу.

Ранее Миронов, который возглавляет партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать. 

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на это заявил, что «отдельным бестолковым депутатам хорошо бы не подавать советы космической глупости в вопросах, в которых они некомпетентны». 

«Господа, спорт – не ваша личная «делянка», не частная лавочка, к чему вы очевидно привыкли. Хотя бы потому, что на эту сферу государство тратит немалые средства.

Большой спорт – очень большие деньги. Это народные деньги. Настолько большие, что для наших функционеров, похоже, этот фактор вышел на первое место, а все, что связано с национальным престижем, с патриотизмом спортсменов и болельщиков, ушло на второй, а то и третий план», – сказал Миронов. 

«Сергей Миронов заявил, что, судя по болезненной реакции спортивных функционеров на его предложение о развитии альтернативного олимпийского движения, они восприняли эту инициативу как угрозу их личному бизнесу», – приводит слова Миронова его пресс-служба.

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5 комментариев

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Skyolker
Давайте снизим количество чиновников в Госдуме, Совфеде и правительстве. Оставим человек 100 максимум. Вот где реальная экономия будет! Я даже совсем не против, если эти деньги потратят на развитие спорта, медицину и образование.
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Аля Иванова
Хоть и депутат, но сказал правду.
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Ебздрогыч
Жабагадюкинг набирает обороты! Кормушка сокращается, а количество желающих из нее кормиться только увеличивается!
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VMX1389
Интересно у Миронова есть план развития альтернативных олимпийских игр? Откуда брать финансирование? Средства? Есть анализ ситуации, что и как делать? А то все такие за все хорошее, против всего плохого
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