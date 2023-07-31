«ПСЖ» не отдал Мбаппе «Барсе» в обмен на Дембеле, Гави, Рафинью. Парижане хотят только Усмана (Foot Mercato)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы агенты Килиан Мбаппе Усман Дембеле Рафинья Диас Гави Футбол

«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по Килиану Мбаппе с обменом на троих игроков.

По информации Foot Mercato, известный агент предложил «ПСЖ» подписать Усмана Дембеле, Гави и Рафинью Диаса в обмен на переход Мбаппе в «Барселону».

Однако «ПСЖ» отклонил предложение, поскольку заинтересован лишь в подписании Дембеле.

Ранее сообщалось, что Дембеле близок к переходу в «ПСЖ», и парижский клуб намерен закрыть сделку по французскому вингеру до 1 августа, так как после этой даты сумма его отступных в 50 миллионов евро увеличится вдвое.

Отмечается, что парижане готовы вести переговоры и после увеличения стоимости трансфера Дембеле.

Отметим, что в подписании Мбаппе также заинтересован мадридский «Реал».

«ПСЖ» согласовал с Дембеле контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных

«Барса» получит лишь 25 млн евро при активации отступных Дембеле, остальные 25 млн достанутся игроку. Это условие его контракта

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134 комментария

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la_masia
🦆
+160
-6
+154
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arsenal.ave
Еще и Гави сюда приплели, вот сказочники))
+115
-8
+107
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Кирилл
«По информации Foot Mercato, известный агент предложил «ПСЖ»»…

Так кто предлагал то: Барселона или какой-то «известный агент», имя которого нельзя написать ?)
+45
-2
+43
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vfhmsqqp7v
Ответ Даниил Гутин
можно было бы ещё и Фати дописать, для полноты картины
Ты думаешь французы их различают?
+28
-1
+27
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Аморалинни
Ответ la_masia
🦆
Такая же жирная как Василий
+40
-18
+22
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Даниил Гутин
Ответ arsenal.ave
Еще и Гави сюда приплели, вот сказочники))
можно было бы ещё и Фати дописать, для полноты картины
+22
-1
+21
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Кирилл
«По информации Foot Mercato, известный агент предложил «ПСЖ»»… Так кто предлагал то: Барселона или какой-то «известный агент», имя которого нельзя написать ?)
Агент Смит из Матрицы что-ли?
+11
-3
+8
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Константин Губин
Что за чушь?? Гави и Рафинья в основном составе. Из не собираются продавать, а Мбаппе не хочет в Барселону!! Он хочет в Реал!
+6
0
+6
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Даниил Гутин
Бред же, чем бы платила Барса зарплату, по мнению инсайдеров?
+9
-3
+6
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Dzhanbekov Shapi
Не стоит этого, учитывая какой гадюка Мбаппе. Обернется барсе будет 2.0Дембеле.
+5
0
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Вечно в бане
По классике: эта утка такая жирная, что могла бы вести футбольный клуб.
Даже если представить, что Барселона готова на такой обмен, даже если представить, что ПСЖ готов взять за Мбаппе троих игроков, которые суммарно стоят все же меньше, чем они планируют выручить за Мбаппе, остаётся один простой вопрос: что Барселоне делать с Мбаппе, который получает, как двадцать Иньиго Мартинесов, для регистрации которого, пришлось устраивать столько танцев с рычагами?
+6
-2
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Экселлент
Жерар Ромеро: «На мой взгляд, позиция «Барселоны» должна быть предельно четкой: 100 миллионов и Дембеле ваш. Никаких торгов.

Я уверен, что будь Дембеле игроком ПСЖ, они бы поступили именно так.

В последние годы ПСЖ сильно усложнял жизнь «Барселоны» с трансферами Верратти, Маркиньоса и несколькими другими игроками.

Они хотят Дембеле? Заплатите 100 миллионов евро отступных и все. «Барселоне» не нужно упрощать жизнь ПСЖ. Они не заслуживают легкой сделки, я устал от них».
+4
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Анвар Масимов
Ответ Hala Madrid
Ты про 0-4 на спотифай😥
ну вспоминать первый разгром за 20 лет , это единственное что отсается закомлексованным сливкам )
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Леван Мкртчян
Ответ Hala Madrid
🆘 Le Parisien: 10 дней назад агент Насера ​​Аль-Хелаифи сообщил, что «Барса» готова обменять Рафинью, Гави и Дембеле на Мбаппе. Килиан Мбаппе отказался переходить в «Барселону». Ну как спотифая не жалеть скажите?🤣🤣😂пхахх
Кто такой ’агент Насера Аль-Хелайфи’?
И зачем шейху и владельцу клуба вообще нужен агент?)
Имя этого """агента""" скажите пожалуйста, если не трудно
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6tspey7tb5
Что бы покрыть зарплату Мбаппе Лапопту нужно будет во вторую смену встать на Рамбле и торговать наркотинами.
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Анвар Масимов
Ответ Shuller18
Да, особенно в последнем классико, когда 0:4, сыграл как настоящий ГОАТ.
Удобно вспоминать первый разгром за 20 лет)
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Serik Alik
Бред
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songbilong
Ответ Кирилл
«По информации Foot Mercato, известный агент предложил «ПСЖ»»… Так кто предлагал то: Барселона или какой-то «известный агент», имя которого нельзя написать ?)
Покойный Мино Райола
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S.Bernabeu
Ответ иц а мэн
гави стоит как пять мбаппе
Гави конечно классный игрок ,но он не входит ни в какое сравнение с Мбаппе
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Blaumerc
Ответ Экселлент
Жерар Ромеро: «На мой взгляд, позиция «Барселоны» должна быть предельно четкой: 100 миллионов и Дембеле ваш. Никаких торгов. Я уверен, что будь Дембеле игроком ПСЖ, они бы поступили именно так. В последние годы ПСЖ сильно усложнял жизнь «Барселоны» с трансферами Верратти, Маркиньоса и несколькими другими игроками. Они хотят Дембеле? Заплатите 100 миллионов евро отступных и все. «Барселоне» не нужно упрощать жизнь ПСЖ. Они не заслуживают легкой сделки, я устал от них».
Ромеро хорош
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MESSIya
Известный агент? Сиссоко что ли?
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Вячеслав Боярко
вот если бы Лапорту добавили до кучи - тогда ПСЖ согласился бы))
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& Co1366
Что за известный агент такую лабуду предложил? Чешуя!
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Nike of FW
ещё часы с кукушкой, надувной матрас и жирную утку .
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DeBussi333
Ответ Игорь Климов
Очевидно, что это фейк и домыслы. Нет у Барселонв денег на зарплату Мбаппе.
Я говорил это и раньше, и сейчас повторю. Во первых, как и говорили в комментариях, у Барселоны при её нынешней финансовой ж..е нет возможности платить его зп. Во вторых эта черепашка-примадонна, "благодаря" "парижским" шейхам, страдает таким высокомерием, которое при любом раскладе вызовет недовольство других игроков в любой команде. И кстати, к сведению болельщиков Реала. Когда Мбаппе играл в ПСЖ, единственное место в атаке, где он чувствовал в "своей тарелке" было на левом фланге, и он требовал, чтоб именно туда его ставили. На других позициях он играл с неохотой,да и на самом деле играл хуже. То ли потому, что не мог играть лучше, то ли намеренно. Что делать руководству/тренерскому штабу мадридцев, если он и у них начнёт "капризничать"? Подвинуть Винисиуса с левого фланга может привести к недовольству ещё одного игрока, поставить Мбаппе справа, и игрок будет показывать свою нелучшую игру и может оказаться недовольным, что ему не дают возможность продемонстрировать свой полный потенциал. Усадить на скамейку запасных такого звёздного игрока тоже будет выглядеть, по крайней мере, странно. Причём я рассматриваю приход Мбаппе в качестве футболиста, которого Реал возьмёт бесплатно, т.е. думать о том, что у них "просиживаются" на скамейке 150 или 200 миллионов евро из бюджета им не придётся. Так что, от "головной боли", которую папа Карло получит с приходом Мбаппе, надо будет искать "лекарство", и не факт, что его можно будет легко найти.
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