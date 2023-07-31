«ПСЖ» не отдал Мбаппе «Барсе» в обмен на Дембеле, Гави, Рафинью. Парижане хотят только Усмана (Foot Mercato)
«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по Килиану Мбаппе с обменом на троих игроков.
По информации Foot Mercato, известный агент предложил «ПСЖ» подписать Усмана Дембеле, Гави и Рафинью Диаса в обмен на переход Мбаппе в «Барселону».
Однако «ПСЖ» отклонил предложение, поскольку заинтересован лишь в подписании Дембеле.
Ранее сообщалось, что Дембеле близок к переходу в «ПСЖ», и парижский клуб намерен закрыть сделку по французскому вингеру до 1 августа, так как после этой даты сумма его отступных в 50 миллионов евро увеличится вдвое.
Отмечается, что парижане готовы вести переговоры и после увеличения стоимости трансфера Дембеле.
Отметим, что в подписании Мбаппе также заинтересован мадридский «Реал».
«ПСЖ» согласовал с Дембеле контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных
«Барса» получит лишь 25 млн евро при активации отступных Дембеле, остальные 25 млн достанутся игроку. Это условие его контракта
Так кто предлагал то: Барселона или какой-то «известный агент», имя которого нельзя написать ?)
Даже если представить, что Барселона готова на такой обмен, даже если представить, что ПСЖ готов взять за Мбаппе троих игроков, которые суммарно стоят все же меньше, чем они планируют выручить за Мбаппе, остаётся один простой вопрос: что Барселоне делать с Мбаппе, который получает, как двадцать Иньиго Мартинесов, для регистрации которого, пришлось устраивать столько танцев с рычагами?
Я уверен, что будь Дембеле игроком ПСЖ, они бы поступили именно так.
В последние годы ПСЖ сильно усложнял жизнь «Барселоны» с трансферами Верратти, Маркиньоса и несколькими другими игроками.
Они хотят Дембеле? Заплатите 100 миллионов евро отступных и все. «Барселоне» не нужно упрощать жизнь ПСЖ. Они не заслуживают легкой сделки, я устал от них».
И зачем шейху и владельцу клуба вообще нужен агент?)
Имя этого """агента""" скажите пожалуйста, если не трудно