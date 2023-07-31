«ПСЖ» не отдал Мбаппе «Барсе» в обмен на Дембеле, Гави, Рафинью. Парижане хотят только Усмана (Foot Mercato)

«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по Килиану Мбаппе с обменом на троих игроков.

По информации Foot Mercato, известный агент предложил «ПСЖ» подписать , и Рафинью Диаса в обмен на переход Мбаппе в «Барселону».

Однако «ПСЖ» отклонил предложение, поскольку заинтересован лишь в подписании Дембеле.

Ранее сообщалось, что Дембеле близок к переходу в «ПСЖ», и парижский клуб намерен закрыть сделку по французскому вингеру до 1 августа, так как после этой даты сумма его отступных в 50 миллионов евро увеличится вдвое.

Отмечается, что парижане готовы вести переговоры и после увеличения стоимости трансфера Дембеле.

Отметим, что в подписании также заинтересован мадридский «Реал».

«ПСЖ» согласовал с Дембеле контракт на 5 лет и сообщил «Барсе», что готов выплатить 50 млн евро отступных

«Барса» получит лишь 25 млн евро при активации отступных Дембеле, остальные 25 млн достанутся игроку. Это условие его контракта