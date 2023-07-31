Суд арестовал российские активы главы «Шахтера» Ахметова по делу о финансировании украинской армии

Российские активы президента «Шахтера» Рината Ахметова арестованы.

«Суд постановил наложить арест на имущество ООО «Метинвест Евразия», частной компании с ограниченной ответственностью «Метинвест Б. В.», ООО «Белгородметаллоснаб», – говорится в постановлении Басманного суда Москвы.

передает, что, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, зарегисирированное в Белгороде ООО «Белгородметаллоснаб» входит в ООО «Метинвест Евразия» (зарегистрировано в Москве), учредителем которого является компания «Метинвест Б. В.»

«Метинвест Б. В.», в свою очередь, входит в группу компаний SCM Holdings Limited, 100% акций которой принадлежат .

Как сообщает «Коммерсантъ», российские активы Ахметова арестованы по ходатайству Следственного комитета в рамках уголовного дела о финансировании украинских вооруженных сил. Оно было заведено еще в сентябре 2020 года.

Утверждается, что речь идет о десятках миллионов рублей, которые переводились «Метинвест Евразия» в Первый международный украинский банк.