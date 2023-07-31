Суд арестовал российские активы главы «Шахтера» Ахметова по делу о финансировании украинской армии

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер бизнес происшествия Ринат Ахметов Политика ТАСС деньги Футбол

Российские активы президента «Шахтера» Рината Ахметова арестованы.

«Суд постановил наложить арест на имущество ООО «Метинвест Евразия», частной компании с ограниченной ответственностью «Метинвест Б. В.», ООО «Белгородметаллоснаб», – говорится в постановлении Басманного суда Москвы.

ТАСС передает, что, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, зарегисирированное в Белгороде ООО «Белгородметаллоснаб» входит в ООО «Метинвест Евразия» (зарегистрировано в Москве), учредителем которого является компания «Метинвест Б. В.»

«Метинвест Б. В.», в свою очередь, входит в группу компаний SCM Holdings Limited, 100% акций которой принадлежат Ахметову.

Как сообщает «Коммерсантъ», российские активы Ахметова арестованы по ходатайству Следственного комитета в рамках уголовного дела о финансировании украинских вооруженных сил. Оно было заведено еще в сентябре 2020 года.

Утверждается, что речь идет о десятках миллионов рублей, которые переводились «Метинвест Евразия» в Первый международный украинский банк.

Материалы по теме

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Оперативно.. На второй год войны..
+93
-1
+92
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Baltazar
Спустя полтора года, опомнились)))))
+59
0
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Самсонов
Ответ Ызяя
Ну войной это, все же, назвать будет преувеличением. Скорей тогда уже - войнушка.
Руины Бахмута и десятки (а скорее сотни) тысяч погибших с вами не согласятся
+58
-13
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Там ленивцы из Зверополиса работают что ли?
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Не прошло и два года...
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ne ravnodushen
Ответ Baltazar
Спустя полтора года, опомнились)))))
Спустя без малого 3 года!!!! С сентября 2020.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жизнь Бичары
Ответ Сергей Васильев
Комментарий удален модератором
Красиво отрабатываешь в незначай притянул
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nacho13
Ответ Ызяя
Ну войной это, все же, назвать будет преувеличением. Скорей тогда уже - войнушка.
В Югославии война, в Осетии и Абхазии война, в Ираке, Афганистане и Ливии война, а это, конечно, же СВО.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фанат Ска хабаровска
Ответ Baltazar
Спустя полтора года, опомнились)))))
Лучше поздно, чем никогда
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ Aleksey Yashin
Там ленивцы из Зверополиса работают что ли?
Нет, просто дали время распродать самое ценное и переоформить на других лиц. Ворон ворону глаз не выклюет.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitryi Plan
ого.так и до пороха доберутся года через 2
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
арап Петра Великого
Десятки миллионов рублей!? Что-то мало. Это не уровень Ахметова. Думаю, что он даже не заметит...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
алексей любовь
Ответ Сергей Васильев
Комментарий удален модератором
Раскатал тебя в карты в 90-х?😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andris Velicko
Ответ Ызяя
Ну войной это, все же, назвать будет преувеличением. Скорей тогда уже - войнушка.
Ну ты и фидорас
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
арап Петра Великого
Ответ арап Петра Великого
Десятки миллионов рублей!? Что-то мало. Это не уровень Ахметова. Думаю, что он даже не заметит...
Читайте первоисточник по ссылке в тексте на «Коммерсантъ». Сколько Ахметов успел или дали вывести за 2022 год...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Miyawaki
А чем вам украинская армия мешает? Она не нападала не на кого лол))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павло Климкин
Ответ ne ravnodushen
Спустя без малого 3 года!!!! С сентября 2020.
Думаете? На месяц раньше.))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ zanuda59
Поговаривают, что Ахметов хорошо занёс куда надо, чтоб Стрелков не взял Мариуполь осенью 14-го.
Поговаривают, что если бы Гиркину не мешали, то он бы всю Украину давно взял.
А на деле он брал только телегу. Ну и теперь камеру может взять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
da her@s@nim
Лучше поздно, чем никогда 💪🏽
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
Ответ Miyawaki
А чем вам украинская армия мешает? Она не нападала не на кого лол))
А разве не украинская армия пошла на восток Украины, где Турчинов назвал жителей Донецка и Луганска пособниками террористов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
А на "Шахтёр" у него чего-нибудь останется?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Keane09
Вот клоунада
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chinafon2012
Видимо, гражданин Украины и патриот своей страны должен был финансировать российскую армию.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Otto Kretschmer
долго запрягали
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
А по утру они проснулись...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий