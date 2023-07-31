Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка России. Вопрос практически решен («Мутко против»)

Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка России.

Как утверждает телеграм-канал «Мутко против», вопрос с введением Fan ID на матчи Кубка России практически решен – система начнет действовать на играх турнира. В основном на введении паспорта болельщика в турнире настаивают сотрудники Минспорта и ФСБ.

«Единственный вопрос, который пока стоит перед чиновниками и силовиками – как это организовать. Дело в том, что для его введения нужно вносить изменения в постановление правительства (или принимать новое). Но непонятно, как там указать, что Fan ID распространяется именно на матчи команд РПЛ. То есть им нужно прописывать, что речь идет именно о домашних играх клубов РПЛ или указывать в документе именно «Путь РПЛ». Но, тогда получается, если команда выбывает в «путь регионов», тогда опять сможет играть без Fan ID. В общем, как все это закрепить официально чиновники пока не знают.

Так что сейчас они размышляют об отдельном правовом акте, чтобы ввести паспорт болельщика на матчи кубка «по упрощенной системе».

При этом генсек РФС Максим Митрофанов недавно заявил, что МВД не выходило на организацию с вопросом введения карты болельщика на кубке России. Но тут, конечно, вопрос в формулировках. МВД, может, официально и не выходило (вопрос о том, на каких соревнованиях используется карта болельщика находится в ведении правительства), но руководство футбольного союза уж точно в курсе ситуации», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID в декабре 2021-го. В силу он вступил 1 июня 2022-го.

С лета 2022-го оформление Fan ID требовалось для похода на матчи Мир РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Затем действие закона распространили на все остальные стадионы команд РПЛ.

На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется.