Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка России. Вопрос практически решен («Мутко против»)

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Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка России.

Как утверждает телеграм-канал «Мутко против», вопрос с введением Fan ID на матчи Кубка России практически решен – система начнет действовать на играх турнира. В основном на введении паспорта болельщика в турнире настаивают сотрудники Минспорта и ФСБ.

«Единственный вопрос, который пока стоит перед чиновниками и силовиками – как это организовать. Дело в том, что для его введения нужно вносить изменения в постановление правительства (или принимать новое). Но непонятно, как там указать, что Fan ID распространяется именно на матчи команд РПЛ. То есть им нужно прописывать, что речь идет именно о домашних играх клубов РПЛ или указывать в документе именно «Путь РПЛ». Но, тогда получается, если команда выбывает в «путь регионов», тогда опять сможет играть без Fan ID. В общем, как все это закрепить официально чиновники пока не знают.

Так что сейчас они размышляют об отдельном правовом акте, чтобы ввести паспорт болельщика на матчи кубка «по упрощенной системе». 

При этом генсек РФС Максим Митрофанов недавно заявил, что МВД не выходило на организацию с вопросом введения карты болельщика на кубке России. Но тут, конечно, вопрос в формулировках. МВД, может, официально и не выходило (вопрос о том, на каких соревнованиях используется карта болельщика находится в ведении правительства), но руководство футбольного союза уж точно в курсе ситуации», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID в декабре 2021-го. В силу он вступил 1 июня 2022-го.

С лета 2022-го оформление Fan ID требовалось для похода на матчи Мир РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Затем действие закона распространили на все остальные стадионы команд РПЛ.

На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется.

73 комментария

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dimamak10
Чтоб не было подобных новостей : на матч Ростова в матче чемпионата пришло 5000 человек
На Матч Ростова в кубке пришло 30000
+130
-4
+126
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Streetbor
количество зрителей нужно уровнять. А то все эти людишки на стадионе, заставляют космонавтов дополнительно работать.
+62
0
+62
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леннорыч-абрамович
Пиво в глаз или фан-айди раз?
+35
-2
+33
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Алексей Ненахов
R.I.P. Футбол , мы тебя любили , до встречи во всех барах и диванах страны
+29
0
+29
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Максим Новиков
Хорошо, что Бар айди и диван айди пока не ввели
+27
0
+27
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qzs4gc4x85
🤡
+26
-1
+25
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selso99
Да закройте уже сам футбол. Там как минимум 22 человека+судьи собираются вместе. Опасная ситуация.
+21
0
+21
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shishovv
Ответ леннорыч-абрамович
Пиво в глаз или фан-айди раз?
В попу раз, для тех кто оформил фан-айди
А пиво уже на стадионе таких будет ждать
+18
0
+18
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Ден Ден
> Строишь стадионы, чтобы люди могли комфортно посещать матчи.
> Вводишь ограничения на посещение матчей.

Гении. Хотя уже не удивляет, давно ясно, в какой стране живём
+14
0
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Артем Zyabrev
хорошими делами прославиться нельзя!
это про депутатов
+13
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Сергей Шитик
Удивительная страна.
+9
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Bartez1986
была мысль слетать на матч Спартак - Пари НН 8 августа. но теперь понял, что это было бы очень опасно - одни преступники на трибунах бы собрались. депутаты позаботились о нас, простых людях, в очередной раз. Грацио, #####
+9
-1
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Дмитрий Иванченко
Негоже в кубке показывать, что посещаемость может быть нормальной. Плохо должно быть везде
+8
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Kirival Monstro
Ответ dimamak10
Чтоб не было подобных новостей : на матч Ростова в матче чемпионата пришло 5000 человек На Матч Ростова в кубке пришло 30000
16к было с Зенитом, к слову и 10к на Рубин в кубке. Вы о чем?
+9
-2
+7
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Unknown Forusha
Добивание российского футбола
+7
0
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Idacius
Насмотрелись на массовые побоища на матчах Кубка и решили ввести FanID?)
+6
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Усатый КозлоБык ©
Гнать выпускников Госдепа из думы
+7
-1
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Ahtarisiti
Вредители кругом сплошные
+6
0
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Redmurza
ФНЛ ништяк
+5
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mg2000
Пора вводить карту депутата Госдумы, чтобы на IQ сдавали - надавил на кнопку, получи косточку
+5
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BaronSandro
Ответ Максим Новиков
Хорошо, что Бар айди и диван айди пока не ввели
Не надо им идеи подкидывать
+4
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BaronSandro
Это нам предлагается посочувствовать законотворцам, что очень сложно сформулировать очередной фекалийный закон?
+3
0
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Ебздрогыч
Ну вот пускай силовики вместе с РФС на кубок и ходят. Будут сидеть в тишине, безопасности, для них и пиво разрешат продавать
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Russ Ivan
На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес... (С)
+3
0
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Izzuit
Эх, а ведь хотел на этой неделе купить абонемент на матчи кубка любимой команды. Ну что ж, сэкономлю деньги получается
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