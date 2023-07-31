Кубок арабских чемпионов. «Аль-Наср» Роналду против «Монастира»
«Аль-Наср» Криштиану Роналду играет против тунисского «Монастира».
Встреча команд проходит в рамках 2-го раунда группового этапа Кубка арабских чемпионов.
Криштиану Роналду и Марцело Брозович начали матч в стартовом составе «Аль-Насра».
Кубок арабских чемпионов
Групповой этап
2-й тур
«Монастир» Тунис – «Аль-Наср» Саудовская Аравия – 0:1 (0:1, второй тайм)
Гол: 0:1 – Талиска (42).
«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Мадо, Ладжами, Теллес, Брозович, Секо Фофана, Аль-Ганнам, Гариб, Талиска, Роналду.
18 комментариев