Кубок арабских чемпионов. «Аль-Наср» Роналду против «Монастира»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Тунис Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович Монастир Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду играет против тунисского «Монастира».

Встреча команд проходит в рамках 2-го раунда группового этапа Кубка арабских чемпионов.

Криштиану Роналду и Марцело Брозович начали матч в стартовом составе «Аль-Насра».

Кубок арабских чемпионов

Групповой этап

2-й тур

«Монастир» Тунис – «Аль-Наср» Саудовская Аравия – 0:1 (0:1, второй тайм)

Гол: 0:1 – Талиска (42).

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Мадо, Ладжами, Теллес, Брозович, Секо Фофана, Аль-Ганнам, Гариб, Талиска, Роналду.

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18 комментариев

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Greatest Of All Time
Это что получается, Рюналду начал играть против Монастыря???))))
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VERBLYUD
Ответ Василий Васильевич
у Аль Насра состав говнише на фоне других арабских грандов)))))
Бред. На данный момент у них один из сильнейших составов в СА. Мане, Брозович, Фофана, Теллес, Талиска...
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Василий Васильевич
Ответ VERBLYUD
Бред. На данный момент у них один из сильнейших составов в СА. Мане, Брозович, Фофана, Теллес, Талиска...
Сильнейший у Аль Хилаля,и они ещё усилится раз готовы столько на Мбаппе потратить ,там деньги явно заложены на усиление состава .
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Mega• Battman
где смотреть???
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Блуждающий странник
Роналду не забил Монастырю потому что это грех, а он не грешник
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Кондитер
Ответ falkao2013
Такой матч и только сейчас выложили новость. Уже сыграли 42 минуты.
часовые пояса разные 😀
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