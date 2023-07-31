Суд ЕС приостановил санкции в отношении Мазепина, признав экс-гонщика «Ф-1» «непричастным к событиям на Украине»

Теги Формула-1 Дмитрий Мазепин Хаас Никита Мазепин Авто

Санкции в отношении бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина со стороны Евросоюза вновь приостановлены.

Европейский суд разрешил Мазепин въезд на территорию ЕС 2 марта. Тем не менее, Совет ЕС продлил санкции, и адвокаты Никиты подали новое заявление в суд.

Как стало известно сегодня, 31 июля, Европейский суд повторно приостановил санкции.

Мазепин, выступавший в 2021 году за «Хаас», может въезжать на территорию ЕС, вести переговоры с командами «Ф-1» и спонсорами и получать доход в связи с гоночной деятельностью.

«Председатель суда не был удовлетворен тем, что «ограничительные меры в отношении заявителя основаны на достаточно прочной фактической основе», и повторил, что «заявитель – молодой спортсмен, никоим образом не причастный к событиям на Украине и не осуществляющий никакой деятельности в отраслях экономики, которые бы приносили существенный доход правительству России», – сообщили юристы гонщика Давиде Роветта и Аарон Басс.

Никита попал в санкционные списки вместе с отцом, бизнесменом Дмитрием Мазепиным.

Ого, бывшая команда Мазепиных идет в «Ф-1» на деньги главного миллиардера Казахстана! Он спонсор Головкина и Рыбакиной

21 комментарий

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Pavel Nikolaev
а меня не признали, и визу не дают. я же не сынок вора при царе
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Идеальный шторм
Только непричастным? А невиновным😂😂😂
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Zlodimir
С одной стороны, он смог стать гонщиком только благодаря отцу, но с другой 99,9% сегодня гонщиков стали ими исключительно благодаря возможностям близких родственников. Так что винить его только за это было бы неправильно! На приёмы и провластные митинги он не ходил, вроде бы с буквой Z не разъезжал, от того по закону, типа соблюдением которых (ну как они их избирательно соблюдают, теперь всем плюшевым любителям запада должно быть понятно?!) так на западе гордятся, он чист! Так что всё справедливо!
+8
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45_percent
Двойной удар в новости: по Мазепину и НА Украине))
+5
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Miyawaki
Ну в Ф1 он все равно не вернется с его уровнем вождения))
+2
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Рокко Сиффредди
Ответ Рокко Сиффредди
Похоже, Никки подписал кое-что.
Кое-что чисто номинальное
+4
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Рокко Сиффредди
Похоже, Никки подписал кое-что.
+3
-3
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Рнпрл Аари
Ола да лаааа. Ну что ждём Никиту каким нибудь резервистом...
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Russ Ivan
А другие наши спортсмены сильно причастны?
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Egg
Ответ Alexandr Tarakanoff
Дорога в Ф1 открыта!
Хорошая шутка. Какая команда захочет его взять?
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Alexander Poljakov
Ответ Pavel Nikolaev
а меня не признали, и визу не дают. я же не сынок вора при царе
а ты на визу хоть подал, чтоб её получить? в Германию въехать можно, Франция начнет предостаяшть убежище для россиян, которые бегут от мобилизации. вот совсем недавно это постановил французский суд . все возможности есть )
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