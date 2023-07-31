Суд ЕС приостановил санкции в отношении Мазепина, признав экс-гонщика «Ф-1» «непричастным к событиям на Украине»

Санкции в отношении бывшего пилота «Формулы-1» со стороны Евросоюза вновь приостановлены.

Европейский суд разрешил Мазепин въезд на территорию ЕС 2 марта. Тем не менее, Совет ЕС продлил санкции, и адвокаты Никиты подали новое заявление в суд.

Как стало известно сегодня, 31 июля, Европейский суд повторно приостановил санкции.

Мазепин, выступавший в 2021 году за « », может въезжать на территорию ЕС, вести переговоры с командами «Ф-1» и спонсорами и получать доход в связи с гоночной деятельностью.

«Председатель суда не был удовлетворен тем, что «ограничительные меры в отношении заявителя основаны на достаточно прочной фактической основе», и повторил, что «заявитель – молодой спортсмен, никоим образом не причастный к событиям на Украине и не осуществляющий никакой деятельности в отраслях экономики, которые бы приносили существенный доход правительству России», – сообщили юристы гонщика Давиде Роветта и Аарон Басс.

Никита попал в санкционные списки вместе с отцом, бизнесменом Дмитрием Мазепиным.

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