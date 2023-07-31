В МОК подтвердили, что Томас Бах написал Харлан письмо, где сообщил о готовности предоставить дополнительную квоту на ОИ-2024

Теги МОК Томас Бах сборная Украины жен Париж-2024 Ольга Харлан Матч ТВ Фехтование

МОК подтвердил, что Томас Бах готов предоставить Ольге Харлан дополнительную квоту на ОИ.

Глава Международного олимпийского комитета написал украинской саблистке письмо, в котором сообщил о готовности предоставить квоту на Игры-2024 в виде исключения – если Харлан не сможет пройти квалификацию после отстранения.

В 1/32 финала индивидуального турнира чемпионата мира-2023 Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.

Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.

«Подтверждаем, что президент МОК направил это письмо Ольге Харлан. Это подлинная информация», – сообщили в пресс‑службе организации.

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61 комментарий

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Solpin
Позор.
И к этим людям мы хотим вернуться? А зачем?
+136
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+115
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Алексей Ильин
Всего лишь письмо? Фи. Такая спортсменка заслуживает принять личную аудиенцию и говорить там "Вы предоставляете мне квоту на ОИ, но делаете это без должного уважения?"
+38
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Гусеконь
шарашкина контора. Хорош тратить деньги на эту олимпиаду.
Лучше на что-то полезное тратить, чем на это
+46
-15
+31
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Алексей Мирутко
Ответ Solpin
Позор. И к этим людям мы хотим вернуться? А зачем?
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+38
-10
+28
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Олег Кузнецов
Ответ Russ Ivan
А извиниться и пару $-миллионов на карточку?
Все в олимпийском движении равны,но некоторые равнее. Обычное европейское лицемерие. Кому то отстранение по национальному признаку, а кому-то извинения и дополнительная квота.
+29
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Ron Weasley
А чему тут удивляться. Бах это шестёрка американцев, как они сказали. так он и сделал
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johnnyplank
А почему сразу золотую медаль не предоставил?
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Спонсор из Скандинавии
Ответ Fedya Ivashchyk
а в чем собственно позор,она полностью переиграла в спортивном контексте вашу полуфехтовальницу,та зная все нюансы нынешней ситуации,зачем то осталась стоять там час и подавать протест тренироваться нужно больше
Дружище, если ты не понимаешь в чем позор, то тебе этого и не надо. Тут все и ежу понятно.
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umar009
Олимпийский дух он такой, да
+14
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Кавабунга Шреддоголовый
Надо было на поклон идти, потому что украинские спортсмены у нас теперь особенные и с них пылинки надо сдувать
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Russ Ivan
А извиниться и пару $-миллионов на карточку?
+17
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Владислав Романов
Потенциальному победителю ОИ можно готовиться к тому, что золото по "новым" правилам у него отберут в пользу украинских "спортсменов"
+14
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Max9999
Дорогой Харлан! еслив не сможешь пройти квалификацию -ничо страшного! Твори любую дичь. Тебе можна.
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bathedd
Черт знает во что превратили ОИ. Дайте этой потерпевщей медальку сразу, а главное грошей насыпте!
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evgen nickulin
да наштампуйте желтосиним наборам аминокислот уже золотых медалей на год вперед и раздайте без соревнований. а остальные за серебро и бронзу пободаются
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Dmona1
Золото ещё подари. Давай. Гарантируй золото.
+7
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Nick Crosier
Как то мелко. Я думал,что разрешить себя страпонить или отлижет.
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umar009
Ответ Fedya Ivashchyk
а в чем собственно позор,она полностью переиграла в спортивном контексте вашу полуфехтовальницу,та зная все нюансы нынешней ситуации,зачем то осталась стоять там час и подавать протест тренироваться нужно больше
В спортивном плане молодец, никто и не спорит, но момент с рукопожатием считаешь нормой?
+8
-3
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А не спеть ли мне песню...
Ответ Алексей Мирутко
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спорт-с.. могёт
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Никита Ксенофонтов
Бах - "Потому что я могу!"
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Дмитрий Воронцов
Ответ Solpin
Позор. И к этим людям мы хотим вернуться? А зачем?
Никуда мы не хотим вернуться. Журова же недавно вполне ясно объяснила, что на Спартакиадах уровень ничем не хуже, чем на ОИ.
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marsover
Ответ Fedya Ivashchyk
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Опомнились, когда ракеты полетели.
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Лютый альбинос
А мы ещё Мауро Икарди куколдом называли.
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Александр Максаков
Можешь дать золото? Так дай
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Водяра
Короче, МОК подарит украм медали на этих играх.
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