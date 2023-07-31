В МОК подтвердили, что Томас Бах написал Харлан письмо, где сообщил о готовности предоставить дополнительную квоту на ОИ-2024
МОК подтвердил, что Томас Бах готов предоставить Ольге Харлан дополнительную квоту на ОИ.
Глава Международного олимпийского комитета написал украинской саблистке письмо, в котором сообщил о готовности предоставить квоту на Игры-2024 в виде исключения – если Харлан не сможет пройти квалификацию после отстранения.
В 1/32 финала индивидуального турнира чемпионата мира-2023 Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.
Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.
«Подтверждаем, что президент МОК направил это письмо Ольге Харлан. Это подлинная информация», – сообщили в пресс‑службе организации.
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