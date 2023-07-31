Роналду забил первый гол в сезоне – победный «Монастиру» в Кубке арабских чемпионов

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу товарищеские матчи (клубы) видео высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Монастир Футбол

Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне.

Португальский нападающий «Аль-Насра» поразил ворота тунисского «Монастира» в матче Кубка арабских чемпионов (4:1).

Криштиану Роналду записал на свой счет победный гол на 74-й минуте матча. Это первый гол форварда в нынешнем сезоне.

Прежде португалец ни разу не отличился за 243 минуты на поле в четырех товарищеских матчах – с «Сельтой», «Бенфикой», «ПСЖ» и «Интером».

Кроме этого, 38-летний форвард сборной Португалии не отметился результативными действиями в первом матче Кубка арабских чемпионов против «Аль-Шабаба» (0:0).

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34 комментария

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Блуждающий странник
Какой грешный футболист... а так атмосфера у них хорошая. Побежал с тренером обниматься, пусть Рончик будет счастлив и поменьше скандалов
+17
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+11
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AlbertDav
Голевой навес был изумительный
+8
-1
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Ебздрогыч
Ждем восторгов Пирса Моргана и проникновенных постов сестер Авейру о трудностях судьбы и преодолениях маленького мальчика с Мадейры
+22
-15
+7
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Учиха Шисуи
Ответ QWertY
Даже не видя гол предположу либо в пустые с метра, либо с пенки, либо головой. Другого не дано)
многие и так забить не могут
+9
-3
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Али Себиев
Ответ QWertY
Даже не видя гол предположу либо в пустые с метра, либо с пенки, либо головой. Другого не дано)
«Либо ногой» забыл добавить. По-другому и правда не умеет, действительно ограниченный футболист
+6
-1
+5
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иц а мэн
пхпхахахахахпх
+6
-2
+4
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GoodChel
Ответ QWertY
Даже не видя гол предположу либо в пустые с метра, либо с пенки, либо головой. Другого не дано)
головой с метра,почти в пустые ворота
+3
0
+3
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Lifar Skladchikov
Ответ Ебздрогыч
Ждем восторгов Пирса Моргана и проникновенных постов сестер Авейру о трудностях судьбы и преодолениях маленького мальчика с Мадейры
Да ладно, дед на арабской пенсии. Ещё своим появлением привлек много суперзвёзд. Ещё бы вел себя как взрослый мужик 38 лет, то вообще было бы супер👌
+4
-1
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Тюменский медвежонок
Стоило один раз нормально навесить с фланга и аллилуйя нападающий сразу смог отличиться. Аль-Наср что-то нужно делать с плеймекерами потому что они попросту отсутствуют в команде
+4
-2
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весёлый роджер
Тащит Луч-Энергию как может
+2
0
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noti22
Ответ QWertY
Даже не видя гол предположу либо в пустые с метра, либо с пенки, либо головой. Другого не дано)
За пенками к королю МЛС
+11
-9
+2
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Дядя Артем
Ответ Ебздрогыч
Ждем восторгов Пирса Моргана и проникновенных постов сестер Авейру о трудностях судьбы и преодолениях маленького мальчика с Мадейры
у тебя с головой не все в порядке
+9
-8
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QWertY
Ответ noti22
За пенками к королю МЛС
Причем тут великий Бэкс?
+6
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xheo
Подвел соперников под Монастир!
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Али Себиев
Ответ Дядя Артем
у тебя с головой не все в порядке
Обиженный просто)
+4
-4
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TBFTT
Размочил!
+1
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нелюбитель футбола
Ответ GoodChel
головой с метра,почти в пустые ворота
Волосами..
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