Роналду забил первый гол в сезоне – победный «Монастиру» в Кубке арабских чемпионов

Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне.

Португальский нападающий « » поразил ворота тунисского « » в матче Кубка арабских чемпионов (4:1).

записал на свой счет победный гол на 74-й минуте матча. Это первый гол форварда в нынешнем сезоне.

Прежде португалец ни разу не отличился за 243 минуты на поле в четырех товарищеских матчах – с «Сельтой», «Бенфикой», «ПСЖ» и «Интером».

Кроме этого, 38-летний форвард сборной не отметился результативными действиями в первом матче Кубка арабских чемпионов против «Аль-Шабаба» (0:0).