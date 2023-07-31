Роналду забил первый гол в сезоне – победный «Монастиру» в Кубке арабских чемпионов
Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне.
Португальский нападающий «Аль-Насра» поразил ворота тунисского «Монастира» в матче Кубка арабских чемпионов (4:1).
Криштиану Роналду записал на свой счет победный гол на 74-й минуте матча. Это первый гол форварда в нынешнем сезоне.
Прежде португалец ни разу не отличился за 243 минуты на поле в четырех товарищеских матчах – с «Сельтой», «Бенфикой», «ПСЖ» и «Интером».
Кроме этого, 38-летний форвард сборной Португалии не отметился результативными действиями в первом матче Кубка арабских чемпионов против «Аль-Шабаба» (0:0).
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