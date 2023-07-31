«Спартак» лидирует в борьбе за Машовича. За защитника «Бохума» и Сербии готовы заплатить 8 млн евро

«Спартак» лидирует в борьбе за центрального защитника «Бохума» Эрхана Машовича.

Как сообщает сербский сайт MaxBet Sport, московский клуб обратился к кандидатуре 24-летнего футболиста после срыва трансфера Страхини Эраковича, который перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды».

По данным источника, российский клуб готов заплатить 8 миллионов евро за Машовича.

Интерес к проявляют многие клубы – «Андерлехт», «Копенгаген», «Торино», «Монца», «Гент». Однако на данный момент « » опережает конкурентов в борьбе за игрока. Контакты красно-белых с « » пока находятся на наиболее продвинутом уровне.

Контракт Машовича с «Бохумом» действует еще два года, поэтому у клуба нет необходимости его продавать. Однако если «Бохум» устроит предложение, то защитника отпустят.

В прошлом сезоне Эрхан стал третьим бомбардиром «Бохума» в Бундеслиге, забив 4 гола за 29 матчей. На счету футболиста 3 матча за сборную Сербии, он дебютировал за национальную команду в июне 2022 года.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.