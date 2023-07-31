«Спартак» лидирует в борьбе за Машовича. За защитника «Бохума» и Сербии готовы заплатить 8 млн евро

Теги Спартак Бохум премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Эрхан Машович деньги Футбол

«Спартак» лидирует в борьбе за центрального защитника «Бохума» Эрхана Машовича.

Как сообщает сербский сайт MaxBet Sport, московский клуб обратился к кандидатуре 24-летнего футболиста после срыва трансфера Страхини Эраковича, который перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды».

По данным источника, российский клуб готов заплатить 8 миллионов евро за Машовича.

Интерес к Эрхану проявляют многие клубы – «Андерлехт», «Копенгаген», «Торино», «Монца», «Гент». Однако на данный момент «Спартак» опережает конкурентов в борьбе за игрока. Контакты красно-белых с «Бохумом» пока находятся на наиболее продвинутом уровне. 

Контракт Машовича с «Бохумом» действует еще два года, поэтому у клуба нет необходимости его продавать. Однако если «Бохум» устроит предложение, то защитника отпустят.

В прошлом сезоне Эрхан стал третьим бомбардиром «Бохума» в Бундеслиге, забив 4 гола за 29 матчей. На счету футболиста 3 матча за сборную Сербии, он дебютировал за национальную команду в июне 2022 года.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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23 комментария

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Артём Амирджанян
Неплохой вариант
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Three Days Grace
они первые сообщили о том, что Эракович не перейдет в Спартак. Судя по этому, источник надежный)
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-1
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Ебздрогыч
Эракович в первом матче не впечатлил, Зенит включается в переговоры по Машовичу - ведь у Зенита эксклюзивное приоритетное право на всех сербов.
+12
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Tiestorzn17
Значит можно поздравить Зенит с переходом с концу недели 😁
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Пользователь Huawei
Давайте так:когда купит, тогда обсудим.
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Marina_Greta
Все таки, значит Санчес отцепился?
Жаль, ещё бы 1 топ игрок в РПЛ был бы и спокойно уровень показал бы.
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Nur
Хороший хоть игрок? ЦЗ?
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Игорь Лукбянченко
Были уже такие новости, только Серб был другой.
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Ильдар Фарукшин
Главное работают, ищут, не ноют. Мне всё нравится в этом сезоне ❤️❤️❤️❤️
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Никита Самарин
Есть спецы по Бундеслиги? Стоящий игрок или очередной защитник, который будет привозить и который не сильнее имеющихся?
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Данила Данайцев
На первый взгляд, вариант хороший, надеюсь, согласуют всё как можно быстрее и к Зениту, он будет готов выйти на поле.
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Антон Горохов
надо Кутепова возвращать))
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Spaten
В нашем футболе снова пошёл бум на югославов ! Не самый плохой вариант
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СПАРТАК
я считаю, что до 20 августа нам надо купить качественного защитника, чтобы было больше шансов победить матч с зенитом, так что пожалуйста, купите уже толкового защитника, а не пожалейте денег на него.
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Teodrakis
Третий бомбардир команды звучит круче, чем 4 гола
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Rio de Janeiro
Ответ Nur
Хороший хоть игрок? ЦЗ?
Отличный тем более для РПЛ.Пару лет назад Атлетик его включала в список самых перспективных защитников Европы упоминая рядом с Конате.Зимой вроде Вольфсбург им интересовался
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alexus-1990
Ответ Никита Самарин
Есть спецы по Бундеслиги? Стоящий игрок или очередной защитник, который будет привозить и который не сильнее имеющихся?
сложно быть хуже Дуарте и Чернова
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Дмитриев Юрий
Ответ Жорег Борщофф
А чем он не понравился? Хоть один косяк. Наоборот сыграл уверенно.
За те деньги, что за него заплатили, он должен был полностью лишать работы вратаря. А по факту он оказался ничуть не лучше остальных деревяшек.
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