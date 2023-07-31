«Реал» хочет купить Мбаппе за 200+ млн евро у «ПСЖ» в ближайшие 2 недели. Контракт – до 2029-го

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Сантьяго Бернабеу Килиан Мбаппе деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» намерен в ближайшее время оформить трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Как пишет журналист Родриго Фаэс для ESPN, мадридский клуб планирует закрыть сделку по переходу нападающего до старта Ла Лиги, в течение двух первых недель августа. Однако ни Мбаппе, ни «ПСЖ» пока не сообщили «Реалу» окончательную цену, поэтому активную работу над трансфером «Мадрид» еще не ведет.

Источники сообщают, что у «Реала» все готово к осуществлению сделки. В клубе понимают, что на трансфер придется потратить более 200 млн евро.

Мбаппе планируют предложить контракт сроком до 2029 года. Отмечается, что срок соглашения будет таким же, как и у Джуда Беллингема. За счет этого «Реал» хочет уравнять статус игроков, которых наравне с Винисиусом считают важнейшими для будущего проекта.

Те же источники уверяют, что после ухода Карима Бензема в руководстве «Реала» мечтают открыть «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции, имея в составе Мбаппе и Беллингема, в которых видят главных звезд клуба на ближайшие годы.

Кроме того, трансфер Мбаппе считают ключевым и со спортивной точки зрения, так как сейчас у Карло Анчелотти есть лишь один чистый нападающий – Хоселу. При этом 9-й номер в «Реале» свободен.

Ранее появлялась информация о том, что «ПСЖ» потребует 250 млн евро за Килиана, но источники ESPN опровергают эту информацию и сообщают, что парижане будут готовы продать игрока за меньшую сумму.

«Реал» хочет оформить трансфер как можно скорее, так как считает, что через год, когда Мбаппе станет свободным агентом, несколько клубов АПЛ предложат ему более выгодные условия контракта.

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55 комментариев

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ZA.RMA
Интересно, этот сериал в этом году закроется или рейтинги хорошие и будет продолжение?
+47
-3
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Кирилл Никонов
Ответ ZA.RMA
Интересно, этот сериал в этом году закроется или рейтинги хорошие и будет продолжение?
Хороший вопрос,но пока вышел специальный проект на пару серий,называется ,,Дембеле в ПСЖ"
+36
-3
+33
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Бестрофейник 19/20
Ответ Panurge From hell
зачем 200,если черепаха уже явно не останется в ПСЖ?
Ещё год контракта
+10
0
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Кирилл Никонов
Ответ ZA.RMA
О, да, я глянула первую серию..слишком нудно как-то. Вам не показалось?
Возможно вы правы,сюжет мне не понравился.Главный герой (Дембеле) слишком уж myдак
+5
0
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AmazingN
Ответ Кирилл Никонов
Хороший вопрос,но пока вышел специальный проект на пару серий,называется ,,Дембеле в ПСЖ"
Этакий спин-офф
+5
0
+5
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ZA.RMA
Ответ Кирилл Никонов
Хороший вопрос,но пока вышел специальный проект на пару серий,называется ,,Дембеле в ПСЖ"
О, да, я глянула первую серию..слишком нудно как-то. Вам не показалось?
+6
-1
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Gosha Virobian
Как болельщик ПСЖ с 1992 г., все устали от этого сериала. К сожалению Мбаппе продукт сегодняшнего мира, футбол превратился в бизнес, больше чем спорт, огромные деньги, эго, агенты, море желтой прессы, соцсети...Объективно очень классный игрок, когда-то был скромный парень, но благодаря своему окружению, финансам превратился в золотого мальчика, с мнением, что он важнее клуба, надеюсь Реал, как более здоровый институт, имеющий опыт больших звезд, с отличным тренером успокоит его и направит в правильное русло, просто хорошо играть в футбол, а не качать права. Удачи Кильяну, спасибо за голы, эмоции, но ПСЖ пора строить команду без огромных звезд, мы довольно молодой клуб, который не имеет пока легитимности на Европейской арене.
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ ZA.RMA
Интересно, этот сериал в этом году закроется или рейтинги хорошие и будет продолжение?
Кульминация скоро, уже в полночь истечёт время когда Мбаппе мог продлиться с ПСЖ жо 2025
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Эмиль Исмайылов
Ответ Нефанатик
Мбаппе лучший игрок мира. Просто фанатики Реала которые против этого трансфера на столько недалекие что считают своим долгом поддерживать винисиуса, просто потому что он игрок Реала, а с приходом Мбаппе бразильского танцору придется освобождать левую бровку
ты прав про Мбаппе и не прав про Вини он 1 лучших щась точно если и не лучший Мбаппе в ЦН сыграет с ним на отлично как по мне для Карло будет легко управлять таким составом если смотреть на его прошлые составые которые быди получше тот же Милан и Реал 2014
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Ruslan-Spartakforever
Да не хотят ссорится , так что бабки есть и заплатят 100%. Вопрос в сумме
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Erkin Jumabaev
Ух ты блин, чуть не пропустил новую серию этого крутого сериала..
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Babyboy
вот это новость! молния прям. как неожиданно то. интересно, сторгуются или нет
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Роналдо зе ориджинал
Ответ Kaka_GOAT
Реал в этом году купить Мбаппе за 200+ или в следующем году бесплатно или Мбаппе продлить контракт с ПСЖ или уедет в Саудовскую Аравию Если объединить все новости про Мбаппе получается это
Надо больше мягких знаков
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Нефанатик
Ответ Эмиль Исмайылов
ты прав про Мбаппе и не прав про Вини он 1 лучших щась точно если и не лучший Мбаппе в ЦН сыграет с ним на отлично как по мне для Карло будет легко управлять таким составом если смотреть на его прошлые составые которые быди получше тот же Милан и Реал 2014
Если Винисиус один из лучших то, Дембеле тоже один из лучших. Он в отличии от танцора в створ попадает
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Владислав Романов
Ответ ZA.RMA
Интересно, этот сериал в этом году закроется или рейтинги хорошие и будет продолжение?
рейтинги уже не очень хорошие, пытались даже перевести на арабский, не помогло😁
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Davron Mamadzhanov
Ответ Человек1991
250 лимонов ПСЖ , 150 лимонов подписной Бонус Мбаппе , и контракт на 6 лет 70 лимонов ЗП , итого 820 миллионов, почти МИЛЛИАРД ! )) Фанатики Реала: мы возьмём Мбаппе бесплатно ! хахахаха))
Мечтать не вредно
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Церебральный Сортировщик
Ответ Человек1991
250 лимонов ПСЖ , 150 лимонов подписной Бонус Мбаппе , и контракт на 6 лет 70 лимонов ЗП , итого 820 миллионов, почти МИЛЛИАРД ! )) Фанатики Реала: мы возьмём Мбаппе бесплатно ! хахахаха))
А чё ты так распереживался?) Да хоть 100500 миллиардов) Эти деньги не с болел Реала будут стричь, а возьмут из бюджета клуба, который является одним из самых экономически стабильных в мире) Могут себе позволить.
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Panurge From hell
Ответ Panurge From hell
так у ПСЖ нет вариантов кроме продажи.Держать черепаху,которая тебя кусает,ещё год и платить её больше 100 млн-перебор даже для Аль-Хелайфи.
ей* почему-то редактировать нельзя
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Иван Иванов
Ответ ZA.RMA
Интересно, этот сериал в этом году закроется или рейтинги хорошие и будет продолжение?
Нет, спасибо, третьего сезона я уже не выдержу.
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azikevich
Ответ ZA.RMA
О, да, я глянула первую серию..слишком нудно как-то. Вам не показалось?
если сегодня сериал не закроют, то с завтрашнего дня, считай, второй сезон - спонсор ПСЖ
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Radik_2.0
здрасьте приехали.. пацаны, а чего началось то, с каких пор реал интересуется Мбаппе?
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AKM 88
по братски не пишите больше про Мбапе ничего, уже голова кружится от его перехода или не перехода. может лучше будет если по факту все узнаем? все равно уже всерьёз не воспринимаются новости о его отношениях с реалом и псж!
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Владислав Романов
Ну, Реалу явно нужен нападающий, вариантов не много, возможно, этим летом, увидим последние серии сериала.
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Эмиль Исмайылов
Ответ Нефанатик
Если Винисиус один из лучших то, Дембеле тоже один из лучших. Он в отличии от танцора в створ попадает
чел ты явно Барсадрочер как я понял, какой Дембеле? у Вини в прошлом сезоне больше Г/А чем у Усмана за всю карьеру? мне реально стало слишком смешн, с тобой спорить глупо ты из тех кто считает Гави лучшим полузащем мира и Араухо лучшим защем мира, так что воли отсюда из футбола
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Kaka_GOAT
Реал в этом году купить Мбаппе за 200+ или в следующем году бесплатно или Мбаппе продлить контракт с ПСЖ или уедет в Саудовскую Аравию
Если объединить все новости про Мбаппе получается это
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