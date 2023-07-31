«Реал» хочет купить Мбаппе за 200+ млн евро у «ПСЖ» в ближайшие 2 недели. Контракт – до 2029-го

«Реал» намерен в ближайшее время оформить трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Как пишет журналист Родриго Фаэс для ESPN, мадридский клуб планирует закрыть сделку по переходу нападающего до старта , в течение двух первых недель августа. Однако ни Мбаппе, ни «ПСЖ» пока не сообщили «Реалу» окончательную цену, поэтому активную работу над трансфером « » еще не ведет.

Источники сообщают, что у «Реала» все готово к осуществлению сделки. В клубе понимают, что на трансфер придется потратить более 200 млн евро.

Мбаппе планируют предложить контракт сроком до 2029 года. Отмечается, что срок соглашения будет таким же, как и у . За счет этого «Реал» хочет уравнять статус игроков, которых наравне с Винисиусом считают важнейшими для будущего проекта.

Те же источники уверяют, что после ухода Карима Бензема в руководстве «Реала» мечтают открыть « » после реконструкции, имея в составе Мбаппе и Беллингема, в которых видят главных звезд клуба на ближайшие годы.

Кроме того, трансфер Мбаппе считают ключевым и со спортивной точки зрения, так как сейчас у Карло Анчелотти есть лишь один чистый нападающий – Хоселу. При этом 9-й номер в «Реале» свободен.

Ранее появлялась информация о том, что «ПСЖ» потребует 250 млн евро за , но источники ESPN опровергают эту информацию и сообщают, что парижане будут готовы продать игрока за меньшую сумму.

«Реал» хочет оформить трансфер как можно скорее, так как считает, что через год, когда Мбаппе станет свободным агентом, несколько клубов АПЛ предложат ему более выгодные условия контракта.