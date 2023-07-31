Алвеса могут посадить на 10 лет за изнасилование и обяжут выплатить жертве 150 000 евро, если признают виновным. Суд увидел основания привлечь Дани к ответственности

Дани Алвес на этой неделе даст показания по делу об изнасиловании 23-летней девушки.

Как передает Marca, Инструкционный суд Барселоны №15 завершил расследование в отношении экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии и пришел к выводу, что есть основания полагать, что футболист совершил сексуальное насилие над девушкой.

Судья, занимающийся этим делом, принял решение об уголовном преследовании Алвеса.

Следующим шагом станет уточнение требований о наказании бразильца. Он может быть лишен свободы на 10 лет.

Также суд определил, что Алвес должен будет выплатить жертве 150 000 евро за моральный и психологический ущерб, если будет признан виновным. Сторона защиты не намерена обжаловать этот пункт.

3 августа футболист должен предстать перед судьей и дать показания.

Алвес заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Она начала снимать с меня штаны и усадила на унитаз. Сказала, что ей нравится»

Алвес об обвинениях в изнасиловании: «Моя совесть чиста. Не знаю, чиста ли у девушки, но я прощаю ее»