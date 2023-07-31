Алвеса могут посадить на 10 лет за изнасилование и обяжут выплатить жертве 150 000 евро, если признают виновным. Суд увидел основания привлечь Дани к ответственности

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига светская хроника происшествия девушки и спорт деньги Футбол

Дани Алвес на этой неделе даст показания по делу об изнасиловании 23-летней девушки.

Как передает Marca, Инструкционный суд Барселоны №15 завершил расследование в отношении экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии и пришел к выводу, что есть основания полагать, что футболист совершил сексуальное насилие над девушкой.

Судья, занимающийся этим делом, принял решение об уголовном преследовании Алвеса.

Следующим шагом станет уточнение требований о наказании бразильца. Он может быть лишен свободы на 10 лет.

Также суд определил, что Алвес должен будет выплатить жертве 150 000 евро за моральный и психологический ущерб, если будет признан виновным. Сторона защиты не намерена обжаловать этот пункт.

3 августа футболист должен предстать перед судьей и дать показания.

Алвес заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Она начала снимать с меня штаны и усадила на унитаз. Сказала, что ей нравится»

Алвес об обвинениях в изнасиловании: «Моя совесть чиста. Не знаю, чиста ли у девушки, но я прощаю ее»

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41 комментарий

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Роман
Пошла в туалет вместе с Алвесом , чтоб поговорить об искусстве времён Ренессанса и аэродинамике болидов формулы
+62
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Александр Кузичкин
Ответ Ruslan Zinovyev
Да, она пошла за ним в туалет и он ее там изнасиловал. Сам факт что она поперлась в мужской туалет в ночном клубе уже делает Алвеса невиновным. Показания Алвес мог менять по миллиону причин в том числе из-за не очень высокого интеллекта.
Она могла передумать,начать ломаться. Ну а он решил получить свое несмотря на что. Всякое бывает. Так что изнасилование вполне могло быть.
+32
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+26
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Forrest Gamp
Ответ Роман
Пошла в туалет вместе с Алвесом , чтоб поговорить об искусстве времён Ренессанса и аэродинамике болидов формулы
ну да вы же там были, все видели
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Александр Кузичкин
Ну то,как Алвес менял свои показания и то,что девушка сразу пошла в полицию,а не через 15 лет,дают огромнейший повод быть уверенным в его виновности. Хотя я бы никогда бы не поверил,что он может что-то плохое сделать. История с Абидалем чего только стоит... Грустно все это
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Nikita Ufimtsev
Ответ Ruslan Zinovyev
Да, она пошла за ним в туалет и он ее там изнасиловал. Сам факт что она поперлась в мужской туалет в ночном клубе уже делает Алвеса невиновным. Показания Алвес мог менять по миллиону причин в том числе из-за не очень высокого интеллекта.
А передумать нельзя?
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+10
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#SharkTeam
Ответ Ruslan Zinovyev
Да, она пошла за ним в туалет и он ее там изнасиловал. Сам факт что она поперлась в мужской туалет в ночном клубе уже делает Алвеса невиновным. Показания Алвес мог менять по миллиону причин в том числе из-за не очень высокого интеллекта.
Зашел в темный переулок сам виноват что ограбили/убили?
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ZA.RMA
Ответ Роман
Пошла в туалет вместе с Алвесом , чтоб поговорить об искусстве времён Ренессанса и аэродинамике болидов формулы
Из ряда «она была в коротком, сама виновата»

Почему вы не задаете вопрос Алвесу?

Зачем он будучи женатым вообще повел девушку в туалет?

Может это карма?
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Денис Давыдов
Ответ Рафаэль Ахтямов
То есть не смущает тот факт, что она сама пошла в мужской туалет. Да может быть все было, никто не спорит, но по согласию.
зашла в мужской туалет по согласию и чё? это теперь даёт право насиловать? "никто не спорит, но по согласию" ахаха
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Леван Мкртчян
Ответ Marina_Greta
Потому футболистам надо думать, прежде чем заводить мимолетные связи, их жизнь ничему не учит, сколько случаев было, а воз и ныне там. С их возможностями умудряются вляпаться в такую ситуацию. Эти дамы понятно для чего идут и клеются, но своя голова должна быть?
Это классическая ’ошибка выжившего’ в Ваших рассуждениях. Говоря о "их жизнь ничему не учит, сколько случаев было, а воз и ныне там" , Вы не можете оценить масштабы того сколько было случаев таких мимолетных связей, которые никак далее не всплывали в информационном поле.
Есть ощущение , что 90%+ таких связей никак далее не всплывают и остаются тайной
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Кирилл Шарапов
Ответ Ruslan Zinovyev
Да, она пошла за ним в туалет и он ее там изнасиловал. Сам факт что она поперлась в мужской туалет в ночном клубе уже делает Алвеса невиновным. Показания Алвес мог менять по миллиону причин в том числе из-за не очень высокого интеллекта.
Она говорила, что не знала куда они идут. Когда поняла, что это туалет, то сразу захотела уйти
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Василий Васильевич
Пусть посидит,подумает о своем поведении.
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songbilong
деньги есть, снимай любую пут*ну и люби её всю жизнь если хочешь. не, можно было понять, если совсем бедный
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Барселона Каталония
могла больше получать .Это связано не только с тем думаю что другое есть причины
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New_Barca
Ответ ZA.RMA
Из ряда «она была в коротком, сама виновата» Почему вы не задаете вопрос Алвесу? Зачем он будучи женатым вообще повел девушку в туалет? Может это карма?
Алвес не прав конечно, что изменил и повел себя легкомысленно. Но за такое нельзя давать реальный срок.
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Леван Мкртчян
Ответ vfhmsqqp7v
Не смешно
Так не смейтесь. Мне-то зачем эта информация
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Леван Мкртчян
Ответ Роман
Пошла в туалет вместе с Алвесом , чтоб поговорить об искусстве времён Ренессанса и аэродинамике болидов формулы
Ну если по аэродинамике , думаю, что Дани, как минимум, размышлял о задней подвеске и какой привод он хотел бы видеть в этой ситуации
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Денис Давыдов
Ответ Nikita Ufimtsev
А передумать нельзя?
низя, ток потом в суде правда будешь мяться и пытаться верещать, что она хотела, на самом деле, но все равно низя да.
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Marina_Greta
Ну к слову, именно дело Алвеса думаю отличается от всех ранее, тут он сам много раз врал, менял показания, пытался извернуться, тот же Менди оправдан и там было очевидно, что когда едут в особеняк к богатому футболисту, где есть алкоголь, явно не в приставку играть.. Алвес просто думал, что все емц можно и все можно замять, больше, чем уверена, и подкупить потом пытались, но жертва пошла до конца.
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svft
где-то на западе Франции в портовом городишке читает эту новость и усмехается Бенжи М.
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ZA.RMA
Ответ riverman1980
изменять женам не запрещено законом. это в принципе норма современного общества да и более ранних тоже.
Не знаю в каком обществе вы живете, но в обществе людей, у которых есть моральные и духовные ценности не «нормализуют» измену.
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Karl0709
А если Дани Алвес 300 тысяч штраф заплатит, то ему срок в два раза сократят?
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predMBAPPE
Алвеса посадить, девушку (любящую стоять на кортах в мужском сортире) сжечь на костре🔥
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doctorfaust1982sk@gmail.com
Да уже поняли что могут посадить. 300 тыс раз уже писали. Не интересно. Успокойтесь!!!
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Timur_A
Футболисты теперь будут везде с видеорегистратором ходить и с бланками добровольного согласия на взаимодействия сексуального характера. В такой бланк девушка должна будет вписать свои ФИО, номер паспорта, текущие время, дату и поставить свою подпись.
А контракты клубы будут заключать теперь не с футболистами, а с компаниями, владельцами которых будут являться мамы футболистов, а сами футболисты будут в этих компаниях наёмными сотрудниками с зарплатой 1 МРОТ.
А ещё через поколение так будут делать не только футболисты, а все без исключения граждане "цивилизованных" стран, и Birthrate в этих странах упадёт ниже 1 ребёнка на женщину.
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Гриззли
В этой ситуации похоже, что отвертеться не получится...
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