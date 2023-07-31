Депутат Свищев опроверг, что Fan ID введут на матчах Кубка: «Полный бред. Это полуфантастическая история сейчас»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев опроверг, что Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка России.
«Полный бред. Я такой информации не слышал. Я общался с представителями МВД, потому что ссылались якобы на них. Никакой информации о введении Fan ID нет. Ни у меня, ни в Министерстве спорта, ни в МВД. Сейчас еще в Минцифры позвоню.
На сегодняшний день можно успокоить наших болельщиков, которые ходят на Кубок России, что такая мера, если и рассматривается, то я о ней пока не слышал. Только из СМИ. Считаю, что это полуфантастическая история сейчас», – сказал Свищев.
Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка России. Вопрос практически решен («Мутко против»)
Песков 12.2021
"Россия никогда первая ни на кого не нападает», — сказал он.
При этом представитель Кремля назвал слухи о якобы возможном «вторжении» России на Украину «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности» и добавил, что РФ не является угрозой ни для кого.
Такие слова Свищева больше подходили бы новости об отмене Fan ID
В одном случае с них требуют дополнительную бумажку, в другом --нет.
Всплеска преступности во втором случае не наблюдается.
Может пора уже отменить этот бессмысленный дополнительный пропуск?