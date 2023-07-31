Депутат Свищев опроверг, что Fan ID введут на матчах Кубка: «Полный бред. Это полуфантастическая история сейчас»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев Fan ID Футбол

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев опроверг, что Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка России.

«Полный бред. Я такой информации не слышал. Я общался с представителями МВД, потому что ссылались якобы на них. Никакой информации о введении Fan ID нет. Ни у меня, ни в Министерстве спорта, ни в МВД. Сейчас еще в Минцифры позвоню.

На сегодняшний день можно успокоить наших болельщиков, которые ходят на Кубок России, что такая мера, если и рассматривается, то я о ней пока не слышал. Только из СМИ. Считаю, что это полуфантастическая история сейчас», – сказал Свищев.

Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка России. Вопрос практически решен («Мутко против»)

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45 комментариев

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Вова Паскаянц
Значит точно введут )когда говорят бред,обязательно будет )
+65
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Владимири Йолкиннен
у вас и СВО и мобилизация были фантастическими
+60
-7
+53
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JENNINGS
Что-то подобное я слышал за пару дней до 21 сентября 2022
+22
-1
+21
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Marina_Greta
Уберите вообще его, дайте людям нормально ходить на футбол!
+21
-9
+12
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Faulheit
что нужно знать о депутатах:

Песков 12.2021
"Россия никогда первая ни на кого не нападает», — сказал он.

При этом представитель Кремля назвал слухи о якобы возможном «вторжении» России на Украину «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности» и добавил, что РФ не является угрозой ни для кого.
+16
-7
+9
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Marina_Greta
Ответ ТТД Бубнова
Свищева?
Можно и его.
+9
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Bor2193
У нас бред и фантастическая история, на матчи РПЛ нужен, а на кубковые нет. Наверное «Преступники» не ходят на кубковые матчи
+7
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goshforever
Надежный источник
+4
0
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Cruel Snake
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Оставьте хоть кубок болельщикам!
Друг им просто ##### на футбол, на кубок 🏆, болельщиков. ####
+3
0
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Aleksey Yashin
"Полный бред. Это полуфантастическая история сейчас"

Такие слова Свищева больше подходили бы новости об отмене Fan ID
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Олег Ивакин
Одни и те же люди ходят и на матчи любимой команды на один и тот же стадион.
В одном случае с них требуют дополнительную бумажку, в другом --нет.
Всплеска преступности во втором случае не наблюдается.
Может пора уже отменить этот бессмысленный дополнительный пропуск?
+3
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Хохломон
"Полуфантастическая" - значит всё-таки реальная?)
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Вова Паскаянц
Ответ OldRedWhite
Не факт ! Он всегда шёл на поводу у радикальных фанатов и заискивал перед потенциальными нарушениями общественного порядка !
Ну если у них стоит цель похоронить вообще футбол ,и сделать просматриваемость медиалиги больше , чем РПЛ,то вполне их шаги понятны ,но конечно не хотелось бы,мне лично без Разницы ,я пользуюсь Айфон,куча карточек ,мои данные точно есть везде ,но и фанатов понимаю
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ТТД Бубнова
Ответ Marina_Greta
Уберите вообще его, дайте людям нормально ходить на футбол!
Свищева?
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U
Ну если не просто бред, а полуфантастический бред, то, наверное уже в августе будет.
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Джа-Джа Бинкс
А кто-то будет спрашивать Свищева?
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Tiestorzn17
Ответ Евгений Шазиев
Так она второй и напала, после того, как напали на русских. И, кстати, Песков не депутат.
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Сергей Спиридонов
кубок без фан айди и не кубок уже
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ JENNINGS
Что-то подобное я слышал за пару дней до 21 сентября 2022
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Marina_Greta
Полуфантастическая ситуация - это работа депутатов на пользу народу.
3 минуса этому комментарию поставили Терюшков, Свищёв и Милонов
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ JENNINGS
Я не про росфутбол
А, понял, совершенно другое
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Ковид 07.10.52
А кто-нибудь может объяснить в чем разница кубка и рпл...те же стадионы, те же команды...те же болельщики.....а подход к безопасности разный..., что подтверждает бессмысленность фан-уйди....
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Евгений Шазиев
Ответ Вова Паскаянц
Значит точно введут )когда говорят бред,обязательно будет )
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Вова Паскаянц
Ответ Евгений Шазиев
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ЦСКА1960
Я тоже сомневаюсь, потому что фанид в РПЛ ввели с началом сезона, а сейчас кубок уже идёт. Так что если только в следующем розыгрыше кубка.
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