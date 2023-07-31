«Ливерпуль» продал Фабиньо «Аль-Иттихаду» за 40 млн фунтов. Контракт – до 2026 года

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабиньо Футбол

Фабиньо перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад».

Саудовский клуб заключил с полузащитником контракт сроком до 2026 года.

Сообщалось, что мерсисайдцы получат за 29-летнего игрока 40 млн фунтов.

Бразилец провел в клубе АПЛ пять сезонов и выиграл 6 трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

В прошлом чемпионате на его счету 36 игр и 2 голевых паса. Подробно со статистикой Фабиньо можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/ittihad_en

55 комментариев

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Ебздрогыч
А что с его бульдогами? Больше всего за них переживаю!
+62
-4
+58
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
Саудовцы конечно всеми силами поднимают уровень своей лиги…
Особенно медийность. Во всяком случае, теперь я отличаю Аль-Наср от Аль-Хилаля итд
+25
-3
+22
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Красный чай
Продали за столько за сколько и купили, он оказался отличным трансфером жаль только подсдал в прошлом сезоне.
+23
-3
+20
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ZA.RMA
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Особенно медийность. Во всяком случае, теперь я отличаю Аль-Наср от Аль-Хилаля итд
✨Аль-Наср Роналду и Аль-Иттихад Бензема✨
+23
-4
+19
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НРИ
Ответ Galga
Что будет с полузащитой Ливерпуля🤯
Зобнина на его место , идеально вписался бы
+14
-2
+12
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Николай Васильков
Ответ ZA.RMA
Ну, удачи что ли ему…но я не понимаю зачем он решил уйти вообще
Он к 29 годам уже выиграл всё с Ливерпулем, + с Монако стал чемпионом. Карьера безусловно удалась, можно и заработать.
+9
-2
+7
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Xxx zzz
Ответ dino
кто будет смотреть эту лигу?? ответ - никто
Как никто ?)) Там сейчас будет такая посещаемость чтобы на звезд посмотреть это во первых,а во вторых половина фанов футболистов которые перешли уж точно будут смотреть
+4
0
+4
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Satvaldino
Ответ ZA.RMA
Ну, удачи что ли ему…но я не понимаю зачем он решил уйти вообще
Бабки, бабки, с*ка, бабки (с)
+5
-1
+4
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Алексей Виноградов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Особенно медийность. Во всяком случае, теперь я отличаю Аль-Наср от Аль-Хилаля итд
по крайней мере в составах команд будет куда больше знакомых имён чем в играх чемпионата Франции, скажем. ;-)
+4
0
+4
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ZA.RMA
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Похоже на вселенную Марвел :)
Больше похоже на твикс..реши на чьей стороне ты😂
+4
-1
+3
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0:4 на спотифай камп ноу
Ну меня не считайте глором я за Аль-Наср с прошлого года 😂
+2
0
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ НРИ
Зобнина на его место , идеально вписался бы
После паса с Данией, он ему не понадобится. Мы же помним, как Юрген постарел в сезоне 20-21 из за защиты и опорки?
+2
0
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
✨Аль-Наср Роналду и Аль-Иттихад Бензема✨
Похоже на вселенную Марвел :)
+2
-1
+1
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Pucheslav
Ответ Василий Васильевич
Классный опорник,зачем было продавать ....
Его матчи в прошлом сезоне видели ?
+1
0
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ZA.RMA
Саудовцы конечно всеми силами поднимают уровень своей лиги…
+6
-5
+1
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red hikkikomori
Ответ dino
не гони. какая посещаемость в полузакрытой стране? футбол делают болельщики, а болел там нет. все арабы за гонки на верблюдах топчт
Там болел больше чем у нас на стадионах
+1
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Джанлука Нальюка
Ответ Homer Simpson
Ты что такое говоришь?! Щас набегут тру фаны Ливерпуля и начнут с пеной у рта орать что он лучший в команде, столб, опора, лидер, так еще и кэп с нового сезона. Резюмирую, тебя ждет много минусов под этим сообщением. Как и меня🤣🤣
Он сдал.но он все еще на хорошем уровне.
Центральные защитники дефицитный товар, очевидной замены ему нет
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Jese Rodrigues
Ответ Ебздрогыч
А что с его бульдогами? Больше всего за них переживаю!
Забавная сказка. Учитывая что собак арабы использовали для прощупывания местности во время походов. Причем кошки тоже там были, но они были в уюте в повозке, а собаки пахали.
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dino
Ответ Николай Васильков
Он к 29 годам уже выиграл всё с Ливерпулем, + с Монако стал чемпионом. Карьера безусловно удалась, можно и заработать.
за сколько его покупали?
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f5dfmvw9bk
Ответ Ебздрогыч
А что с его бульдогами? Больше всего за них переживаю!
Да всё нормально. Это вообще полный абсурд был, разрешено конечно брать их
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wjvxpb5q6f
Удачи на востоке🙌 Но не очень искренне😬😅

Потеряли Окса, Кейта, Карвалью, Милнера, Кэпа и Фаба.
Есть Джонс, Эллиот, Тьяго, Мак Аллистер, Сабослаи и Байчетич.
Пока это выглядит как провальный сезон с проходным двором в центре поля, и если Юргену не купят двух полузащитников с хорошим отбором, то нам писец🤡

Но в любом случае, ты никогда не будешь один, Фаб❤️
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llolishe
Ответ Марат Романов
Выиграл все трофеи с Ливерпулем,вот какой толк.
А что он выиграл в прошлом сезоне
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Джанлука Нальюка
Центр полузащиты стал еще более проблемным
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Алексей Виноградов
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Они не собираются останавливаться
ну так им же надо в топ-10 попасть к 2030 году.
каждая команда на миллиард игроков купит и готово! ;-)
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Xxx zzz
Ответ dino
не гони. какая посещаемость в полузакрытой стране? футбол делают болельщики, а болел там нет. все арабы за гонки на верблюдах топчт
Будто люди там не могут переобуться ?) это и близко не проблема,туда никто толком не приезжает а тут именитые футболисты.Спрос будет
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