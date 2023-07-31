«Ливерпуль» продал Фабиньо «Аль-Иттихаду» за 40 млн фунтов. Контракт – до 2026 года
Фабиньо перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад».
Саудовский клуб заключил с полузащитником контракт сроком до 2026 года.
Сообщалось, что мерсисайдцы получат за 29-летнего игрока 40 млн фунтов.
Бразилец провел в клубе АПЛ пять сезонов и выиграл 6 трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Англии.
В прошлом чемпионате на его счету 36 игр и 2 голевых паса. Подробно со статистикой Фабиньо можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/ittihad_en
Центральные защитники дефицитный товар, очевидной замены ему нет
Потеряли Окса, Кейта, Карвалью, Милнера, Кэпа и Фаба.
Есть Джонс, Эллиот, Тьяго, Мак Аллистер, Сабослаи и Байчетич.
Пока это выглядит как провальный сезон с проходным двором в центре поля, и если Юргену не купят двух полузащитников с хорошим отбором, то нам писец🤡
Но в любом случае, ты никогда не будешь один, Фаб❤️
каждая команда на миллиард игроков купит и готово! ;-)