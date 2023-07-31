«Ливерпуль» продал Фабиньо «Аль-Иттихаду» за 40 млн фунтов. Контракт – до 2026 года

Фабиньо перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад».

Саудовский клуб заключил с полузащитником контракт сроком до 2026 года.

Сообщалось, что мерсисайдцы получат за 29-летнего игрока 40 млн фунтов.

Бразилец провел в клубе пять сезонов и выиграл 6 трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

В прошлом чемпионате на его счету 36 игр и 2 голевых паса. Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/ittihad_en