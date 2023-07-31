«Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Вендела. «Фламенго» дает 18 млн (Вене Касагранде)
«Наполи» направил «Зениту» предложение по Венделу.
По информации журналиста Вене Касагранде, «Наполи» готов заплатить за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.
Последнее предложение «Фламенго», также заинтересованного в Венделе, составило 18 млн евро.
Отмечается, что «Зенит» предпочитает продать Вендела в «Наполи». Ранее «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» на 15 миллионов евро.
Вендел вернулся в Санкт-Петербург 25 июля. До этого бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита».
Если не фейк то супер
Он сам хочет уйти, а тут вполне нормальный ценник за него дают.