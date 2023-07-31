«Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Вендела. «Фламенго» дает 18 млн (Вене Касагранде)

«Наполи» направил «Зениту» предложение по Венделу.

По информации журналиста Вене Касагранде, « » готов заплатить за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.

Последнее предложение «Фламенго», также заинтересованного в , составило 18 млн евро.

Отмечается, что «Зенит» предпочитает продать Вендела в «Наполи». Ранее «Зенит» отклонил предложение « » на 15 миллионов евро.

Вендел вернулся в Санкт-Петербург 25 июля. До этого бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита».