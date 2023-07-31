«Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Вендела. «Фламенго» дает 18 млн (Вене Касагранде)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Наполи Вендел деньги Футбол

«Наполи» направил «Зениту» предложение по Венделу.

По информации журналиста Вене Касагранде, «Наполи» готов заплатить за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.

Последнее предложение «Фламенго», также заинтересованного в Венделе, составило 18 млн евро.

Отмечается, что «Зенит» предпочитает продать Вендела в «Наполи». Ранее «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» на 15 миллионов евро.

Вендел вернулся в Санкт-Петербург 25 июля. До этого бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита».

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101 комментарий

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Александр Сырчин
Ответ Dimario
Если за 25 толкнут да еще и в Неаполь, то в Москву желчью и слезами затопит
Да я думаю, радости будет больше. Видим мы, как Зенит без Вендела и Малкома играет.
+149
-13
+136
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Filipp Gorski
Продано!
Если не фейк то супер
+90
-4
+86
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Тасманиец
Ждем комментариев в стиле "Зениту просто везет на трансферы, никакой системы нет"
+70
-14
+56
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Dimario
Если за 25 толкнут да еще и в Неаполь, то в Москву желчью и слезами затопит
+78
-45
+33
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Doomgoth
Перевязать ленточкой и отправить его экспресс-доставкой в Наполи. Пусть это будет правдой.
+23
0
+23
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Фантом
Ответ Жанна Калгина
Или на лавку присесть
А это уже не проблема "Зенита".
+22
0
+22
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Александр Сырчин
Если правда, то и думать нечего. В Наполи спокойно можно себе имя сделать.
+17
-1
+16
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k.m
Ответ OldRedWhite
Супер , но разумно ли усиливать конкурента по ЛЧ ?
Ты как?
+16
-2
+14
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Виталий Попов
Ответ OldRedWhite
Супер , но разумно ли усиливать конкурента по ЛЧ ?
почему только лайк и дизлайк....когда ж добавят ржущие и др реакции??))
+11
0
+11
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Владислав Романов
Зениту стало не интересно выигрывать чемпионат, в этом году выставили сложность "профессионал" 😁
+7
0
+7
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T622222
В ЛЧ это шанс
+8
-2
+6
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Угараю_с_вас
Ответ Тасманиец
Ждем комментариев в стиле "Зениту просто везет на трансферы, никакой системы нет"
В чем везение ) купили за 20, продали за 25)) игрок реально был ко двору, все в плюсе. Хороший трансфер, как и Малком. Надо учиться у них, а не желочью исходить и так далее
+8
-2
+6
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L.A.S_Vegas_777_
За 25 млн прям сразу надо соглашаться.
Он сам хочет уйти, а тут вполне нормальный ценник за него дают.
+5
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Жанна Калгина
Ответ Александр Сырчин
Если правда, то и думать нечего. В Наполи спокойно можно себе имя сделать.
Или на лавку присесть
+6
-1
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Сергей Эйзенбраун
Ответ zhongler
если действительно не фейк, то реально достойная сделка. Вендел при всем уважении не стоит 25 лямов. Поэтому все отлично 👍
Вендел стоит больше. Если мудрик перешёл за 70-100 млн, то Вендел стоит от 50. Игрок не усиупающий Малкому. Были периоды когда он был лидером Зенита и по обье у и по качеству игры.
+6
-1
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Groznyi2024
Вот уже близко к делу, 35 и по рукам
+4
0
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nocenkov@yandex.ru
Ответ Александр Сырчин
Да я думаю, радости будет больше. Видим мы, как Зенит без Вендела и Малкома играет.
купят других
+13
-9
+4
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Василий Васильевич
ну за 25 можно продавать конечно
+3
0
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Alex
Вендел спасибо и всего хорошего)
+2
0
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zhongler
Малком - 60 лям, Вендел - 25 лям. В итоге 85 лям. это 2 Малкома по стоимости покупки.:)
+3
-1
+2
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Dimario
Ответ Василий Васильевич
Ага,Зенит щас продает всех лидеров ,никого не покупает или покупает слабых легла и никаких чемпионств больше не будет.
Покупают - плохо, не покупают - тоже плохо. Вам не угодить)
+6
-4
+2
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Spartak Zenit
хотел написать спасибо Спалетти, а его уже нет там)
+2
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Dmitry Family
Надеюсь не фейк, а то замучили уже всех
+2
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Алексей Матыгин
пусть забирают
+2
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бредущий по граблям
Бантик на шею ,в самолет и досвидания
+2
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