Болельщиков «Балтики» облили зеленкой у 5-звездочного отеля в Москве перед игрой со «Спартаком». Пострадали как минимум 10 человек
Болельщиков «Балтики» облили зеленкой около пятизвездочного отеля Hyatt в Москве.
Они приехали поддержать команду в матче Мир РПЛ со «Спартаком», который состоится сегодня вечером.
По данным Mash, пострадали как минимум 10 человек. Среди них – топ-менеджер калининградской игорной зоны «Янтарная» Ильдар Магизов. По словам пострадавших, нападавший в маске подкараулил их на выходе из фанатского автобуса и скрылся после того, как плеснул в них зеленкой.
На видео один из пострадавших говорит: «Это спартаковцы, что ли?» Второй отвечает: «Да, спартаковцы».
Скриншот: t.me/breakingmash
На место происшествия прибыли скорая и полиция. Болельщики «Балтики» намерены написать заявление.
В калининградском клубе отреагировали на случившееся: «Разумеется, мы будем содействовать нашим болельщикам».
Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится сегодня на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.
Ожидаем примеры хотя бы трех случаев, когда фанаты Спартака обливали соперников зеленкой.
Ах да, смартик не осилит вновь подтвердить свои слова
Ну да ну да, ничего нового)
1. Вы реально верите, что мясо решило пойти в модный отель, чтобы пообливать там кого-то зеленкой?
2. Как они узнали, что это именно болельщики Балтики, если они не на цветах?
3. Сами болельщики тоже какие-то модные кабанчики, зачем мясу прыгать именно на них?
Очевидно, что того, кто это сделал, и того, кто это заказал, надо искать не в Москве, а дома
«нападавший», «скрылся» - т.е он один был. Но почему-то фигурируют мифические спартаковцы, во множественном числе.
Не говоря о том, что как была определена клубная принадлежность? Размахивал шарфиком?
Нормальный такой наброс. 128.1 прям
Что за детский сад? В полицию надо обращаться в таких случаях. Пусть найдут и накажут.
А то появляются очень умные люди, которые пишут, что Спартачи худшее, что есть в нашем футболе, да иди ты н****, я Спартач и я не худшее, что есть в нашем футболе. Худшее, что есть это глупцы, которые пишут всякую х****. Давайте, - минусуйте меня, мне по барабану, я за справедливость, а вот это обзывательство- несправедливость. Это как сказал Владимир Владимирович Путин, "Кто как обзывается, тот так и называется."
Это священник похоже, тот кадилом размахивает на всех.