Болельщиков «Балтики» облили зеленкой у 5-звездочного отеля в Москве перед игрой со «Спартаком». Пострадали как минимум 10 человек

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия болельщики Балтика Футбол

Болельщиков «Балтики» облили зеленкой около пятизвездочного отеля Hyatt в Москве.

Они приехали поддержать команду в матче Мир РПЛ со «Спартаком», который состоится сегодня вечером.

По данным Mash, пострадали как минимум 10 человек. Среди них – топ-менеджер калининградской игорной зоны «Янтарная» Ильдар Магизов. По словам пострадавших, нападавший в маске подкараулил их на выходе из фанатского автобуса и скрылся после того, как плеснул в них зеленкой.

На видео один из пострадавших говорит: «Это спартаковцы, что ли?» Второй отвечает: «Да, спартаковцы».

Скриншот: t.me/breakingmash

На место происшествия прибыли скорая и полиция. Болельщики «Балтики» намерены написать заявление.

В калининградском клубе отреагировали на случившееся: «Разумеется, мы будем содействовать нашим болельщикам».

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится сегодня на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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159 комментариев

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Плакса Джон ушел налево
Фанаты Хамовников 100% или жигулевского
+145
-5
+140
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Peter Parker
А зачем это спартаковцам? Был какой-то конфликт? Может это у владельца игорного бизнеса какие-то проблемы с конкурентами?
+105
-7
+98
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arspurs9
Ответ SMART789
знакомый почерк самых воспитанных фанатов красно белого клуба
«Знакомый почерк»
Ожидаем примеры хотя бы трех случаев, когда фанаты Спартака обливали соперников зеленкой.
Ах да, смартик не осилит вновь подтвердить свои слова
Ну да ну да, ничего нового)
+97
-10
+87
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Домоседов
Не пишите глупостей, а включите голову:
1. Вы реально верите, что мясо решило пойти в модный отель, чтобы пообливать там кого-то зеленкой?
2. Как они узнали, что это именно болельщики Балтики, если они не на цветах?
3. Сами болельщики тоже какие-то модные кабанчики, зачем мясу прыгать именно на них?

Очевидно, что того, кто это сделал, и того, кто это заказал, надо искать не в Москве, а дома
+71
-2
+69
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КБ Сергей
«… это спартаковцы, что ли?». «Да, спартаковцы». Всё, дело раскрыто. Не, ну, а кто же ещё может облить зелёнкой болельщиков «Балтики»? Каждый раз, как они приезжают в столицу, спартаковцы непременно обливают их зелёнкой. Кто пишет эту чушь? Самим-то не стыдно?
+72
-11
+61
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Рав. Зильберман
В чем прикол для фанатов обливать зеленкой? Какойто протухлый метод. Накрыли бы их еще ладно. Но ведь это кузьма приехала. Короче шляпа какаято
+37
-1
+36
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Домоседов
Ответ Домоседов
Не пишите глупостей, а включите голову: 1. Вы реально верите, что мясо решило пойти в модный отель, чтобы пообливать там кого-то зеленкой? 2. Как они узнали, что это именно болельщики Балтики, если они не на цветах? 3. Сами болельщики тоже какие-то модные кабанчики, зачем мясу прыгать именно на них? Очевидно, что того, кто это сделал, и того, кто это заказал, надо искать не в Москве, а дома
И да, забавно, что весь наброс случился от того, что мужик заплетающимся языком промямлил "это спартаковцы штоле?", а другой, видимо, находящийся в таком же состоянии, подтвердил. То есть весь гвалт из-за разговора двух бухих мужиков
+31
-1
+30
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Stolny51
Минуточку

«нападавший», «скрылся» - т.е он один был. Но почему-то фигурируют мифические спартаковцы, во множественном числе.

Не говоря о том, что как была определена клубная принадлежность? Размахивал шарфиком?

Нормальный такой наброс. 128.1 прям
+28
-2
+26
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DZ0
Какой-то вброс. Да парней жалко, но приплетать сюда "спартаковцев" лишнее
+25
-1
+24
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Andrey Maximkin
Ответ КБ Сергей
«… это спартаковцы, что ли?». «Да, спартаковцы». Всё, дело раскрыто. Не, ну, а кто же ещё может облить зелёнкой болельщиков «Балтики»? Каждый раз, как они приезжают в столицу, спартаковцы непременно обливают их зелёнкой. Кто пишет эту чушь? Самим-то не стыдно?
Да, рядовые болельщики как раз в Хаятах и останавливаются. Сэкономили ребята, наверное, на собаках с пересадками добирались из Калининграда, только чтоб один вечер в топовом отеле провести
+23
-1
+22
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Oleg Olegov
Ответ Плакса Джон ушел налево
Фанаты Хамовников 100% или жигулевского
Там без шансов, если фаны Балтики объединятся с хардкорщиками Охоты Крепкое.
+19
-3
+16
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pzn8kcwd5d
Зачем это болельщикам Спартака перед игрой ? Скорее всего это от кого-то другого провокация
+20
-5
+15
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last_guard
Магу владельца казино облили около отеля зеленкой враги по "бизнесу", но конечно виноваты спартаковские болельщики.
+16
-2
+14
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Stolny51
Ответ savik-A.M.
угу , и он один облил 10 человек
А потом убежал, бренча вёдрами по коленкам
+13
0
+13
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Фут.Боль
Какие богатые болельщики Балтики, в 5 звездочном люксовом Хаятте живут. Не знаешь где их встретить ,иди в Хаятт.
+9
-2
+7
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Александр Романков
Один спросил- спартачи? Второй ответил - да спартачи. - а ну тогда все понятно, вы же комиссары мигре все там расследование провели, чтобы пустозвонами не быть.
Что за детский сад? В полицию надо обращаться в таких случаях. Пусть найдут и накажут.
А то появляются очень умные люди, которые пишут, что Спартачи худшее, что есть в нашем футболе, да иди ты н****, я Спартач и я не худшее, что есть в нашем футболе. Худшее, что есть это глупцы, которые пишут всякую х****. Давайте, - минусуйте меня, мне по барабану, я за справедливость, а вот это обзывательство- несправедливость. Это как сказал Владимир Владимирович Путин, "Кто как обзывается, тот так и называется."
+9
-3
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savik-A.M.
топ менеджер местного Лас Вегаса там случайно оказался
+6
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red wait
Ответ SMART789
знакомый почерк самых воспитанных фанатов красно белого клуба
а с чего ты взял что это фанаты Спартака зделали
+9
-3
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Плакса Джон ушел налево
Ответ Oleg Olegov
Там без шансов, если фаны Балтики объединятся с хардкорщиками Охоты Крепкое.
Фан факт: охота крепкое рекламировал Винни Джонс, без шансов.
+8
-2
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Spamos11
Ответ SMART789
знакомый почерк самых воспитанных фанатов красно белого клуба
Если кого и поливать, то это вашего брата, почерк знакомый.. напердел в лужу и под куст.. где почерк? приведи хотя бы один пример, когда Спартачи такое делали?! Один пример и всё.. Что там, нет вариантов? Сходи в толстый фраер пивка попей. В Питере пить.. думать и анализировать не обязательно, можно просто пить.
+5
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Рав. Зильберман
Ответ An Kr
🤣а кто ещё? с кем играть приехала Балтика? дажп яиц нет в фанатья спартачка чтобы признаться.
В чем смысл обливать зеленкой 10 кузмичей?
+6
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encaro_one
Как один человек может зеленкой 10 тел облить.
Это священник похоже, тот кадилом размахивает на всех.
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Rafael Yukhananov
Тупее предположения не возможно придумать. И у обломков мечети в 16 веке тоже нашли следы спартаковских болельщиков.
+4
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Redmurza
Болелы Спартака это, или кто-то другой, это в любом случае отборные дегенераты и подонки
+5
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arspurs9
Ответ savik-A.M.
угу , и он один облил 10 человек
Бегал с ведром. Всю ночь дома из маленьких пузырьков сливал, что бы показать фанатскую силу)
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