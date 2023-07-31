Болельщиков «Балтики» облили зеленкой у 5-звездочного отеля в Москве перед игрой со «Спартаком». Пострадали как минимум 10 человек

Болельщиков «Балтики» облили зеленкой около пятизвездочного отеля Hyatt в Москве.

Они приехали поддержать команду в матче Мир со « », который состоится сегодня вечером.

По данным Mash, пострадали как минимум 10 человек. Среди них – топ-менеджер калининградской игорной зоны «Янтарная» Ильдар Магизов. По словам пострадавших, нападавший в маске подкараулил их на выходе из фанатского автобуса и скрылся после того, как плеснул в них зеленкой.

На видео один из пострадавших говорит: «Это спартаковцы, что ли?» Второй отвечает: «Да, спартаковцы».

Скриншот: t.me/breakingmash

На место происшествия прибыли скорая и полиция. Болельщики «Балтики» намерены написать заявление.

В калининградском клубе отреагировали на случившееся: «Разумеется, мы будем содействовать нашим болельщикам».

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится сегодня на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.