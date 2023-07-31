«Юве» готов обменять Влаховича на Лукаку. «Челси» хочет подписать Душана
«Ювентус» может отдать Душана Влаховича в «Челси» в обмен на Ромелу Лукаку.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» готов к обмену с «Ювентусом», поскольку заинтересован в подписании Влаховича.
«Ювентус», в свою очередь, сможет подписать Лукаку лишь в случае ухода сербского форварда.
Отмечается, что соглашение между клубами в финансовом аспекте сделки в данный момент не достигнуто.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривал вариант аренды Лукаку у «Челси», но лондонцы отклонили это предложение. Отметим, что сезон-2022/23 бельгиец провел в аренде в «Интере».
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поменять перспективного молодого игрока на дерево это чтож они курят там?! лучше поменяйте тренера потом увидите настоящего Влаховича
В колхозе Аллегри стареющий травмат Лукаку забивать будет минимум.
А тут 23 летний добротный форвард, которого просто загнобили в старухе. И который изначально был интересен Почеттино.
В общем грядет великий развод Жувы🥳
А тут будет здоровая конкуренция. К тому же Джексон может с фланга играть, если нужно будет.
Все таки ЛЧ - это не только престиж, но и деньги.
С запросами фанатов, да и судя по всему руководства Челси не может сидеть без ЛЧ 2-3 года, как некоторые соседи по Лондону.
Фофана не готов к Челси, Ваи судя по всему тоже, если его хотели/хотят сплавить в аренду.
Влахович вполне себе может выстрелить. У него хорошие данные, и какой никакой опыт.
Если нет - его всегда можно будет продать, он молодой и не ноунейм.
А тут еще и шанс избавиться от Лукаку.