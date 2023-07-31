«Юве» готов обменять Влаховича на Лукаку. «Челси» хочет подписать Душана

«Ювентус» может отдать Душана Влаховича в «Челси» в обмен на Ромелу Лукаку.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» готов к обмену с « », поскольку заинтересован в подписании .

«Ювентус», в свою очередь, сможет подписать Лукаку лишь в случае ухода сербского форварда.

Отмечается, что соглашение между клубами в финансовом аспекте сделки в данный момент не достигнуто.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривал вариант аренды Лукаку у « », но лондонцы отклонили это предложение. Отметим, что сезон-2022/23 бельгиец провел в аренде в «Интере».

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