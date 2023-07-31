«Юве» готов обменять Влаховича на Лукаку. «Челси» хочет подписать Душана

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Джанлука Ди Марцио Душан Влахович Футбол

«Ювентус» может отдать Душана Влаховича в «Челси» в обмен на Ромелу Лукаку.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» готов к обмену с «Ювентусом», поскольку заинтересован в подписании Влаховича.

«Ювентус», в свою очередь, сможет подписать Лукаку лишь в случае ухода сербского форварда.

Отмечается, что соглашение между клубами в финансовом аспекте сделки в данный момент не достигнуто.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривал вариант аренды Лукаку у «Челси», но лондонцы отклонили это предложение. Отметим, что сезон-2022/23 бельгиец провел в аренде в «Интере».

Лукаку заявил, что никогда не скажет «Вперед, «Юве»!»: «Не думаю, что сделка будет заключена»

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30 комментариев

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oldfunjuve
боже мой 🤦🏻🤦🏻
поменять перспективного молодого игрока на дерево это чтож они курят там?! лучше поменяйте тренера потом увидите настоящего Влаховича
+16
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Акира_1
Для Челси был бы беспроигрышный вариант: взять ФРВ почти бесплатно и слить истеричку Лукаку. Даже если Влахович провалится, потом и его можно на кого-то из Италии обменять через год. 👍
+12
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Чунга чанга
Круговорот древесины в природе...
+10
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Костя Киреев
Юве выгнали из еврокубков и они решили туда не возвращаться?
+6
-1
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Профессор из Кобхэма
Пишут, что Челси согласился(еще бы).

В колхозе Аллегри стареющий травмат Лукаку забивать будет минимум.

А тут 23 летний добротный форвард, которого просто загнобили в старухе. И который изначально был интересен Почеттино.

В общем грядет великий развод Жувы🥳
+5
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Профессор из Кобхэма
Ответ Shuller18
Влахович и Джексон примерно одного типа форварды: убежать и забить. Смысл?
Ну хотя бы для ротации, вряд ли Джексон без замен отыграет 40+ матчей, да и опыта у него не так много.
А тут будет здоровая конкуренция. К тому же Джексон может с фланга играть, если нужно будет.
+2
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forever 77
Ответ Juve164
кто распускает эти слухи?
Фабрицио подтвердил
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avalanch
отдать старого Лукаку и забрать молодого влаховича. кажется норм обмен. если че всегда можно перепродать
+2
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avalanch
Ответ Juve164
кто распускает эти слухи?
да уже многие написали на самом деле. может уже и не слухи )
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Juve164
кто распускает эти слухи?
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Манковский
Лакака: "форца Юве, с детства любимая команда".
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Акира_1
Ответ Костя Киреев
Юве выгнали из еврокубков и они решили туда не возвращаться?
Трехногий втащит, не стоит переживать.
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Дмитрий Мороз
Ерунда какая то. Зачем Юве это бревно ?
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Vadja
Мне кажется, что за просто мысль о чем-то подобном надо отправлять в психоневрологический диспансер на принудительное обследование.
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Блуждающий странник
Тот, кто лоббирует обмен Влаховича на Лукаку профнепригоден. Кто вообще у Юве сидит в руководстве? А это Ди Марцио сообщает. У него промахи редко бывают
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Николай Иванов.
Выглядит как развод
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miguel_diaz
Сегодня первое апреля?
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Tiestorzn17
Ответ Se Ba
Лукаку плюс 30 миллионов разве плохо?))
Естественно. Лукаку дерево.
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Se Ba
Ответ Tiestorzn17
Естественно. Лукаку дерево.
А Влахович прям далеко ушел от Лукаку?)
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Алексей Гусев
Ответ Костя Киреев
Юве выгнали из еврокубков и они решили туда не возвращаться?
выгнали?
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Tiestorzn17
В руководстве Ювентуса сидят сейчас очень странные люди…
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DolJun
Ответ Febos_
мне будет очень жаль Датро Фофана и потенциальных молодых нападающих вроде Ваи если этот трансфер совершится. Или Боули готов на всё чтобы избавиться от лукаку . вообщем не хотелось бы иметь дело с итальянскими клубами не только потому что они нищие попрошайки, но и потому что любой игрок из СерииА автоматически потеряет в 50% эффективности перейдя из колхозной лиги в апл
откуда такая уверенность что влахович заиграет? пока выглядит как очередной керол
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Febos_
Ответ DolJun
откуда такая уверенность что влахович заиграет? пока выглядит как очередной керол
я лично не хочу такой обмен , мне Влахович не нравится, надеюсь подпишут чтобы потом продать подороже)
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Профессор из Кобхэма
Ответ Febos_
мне будет очень жаль Датро Фофана и потенциальных молодых нападающих вроде Ваи если этот трансфер совершится. Или Боули готов на всё чтобы избавиться от лукаку . вообщем не хотелось бы иметь дело с итальянскими клубами не только потому что они нищие попрошайки, но и потому что любой игрок из СерииА автоматически потеряет в 50% эффективности перейдя из колхозной лиги в апл
Все так, но Челси нужно возвращаться в топ здесь и сейчас, иначе можно просесть по деньгам.
Все таки ЛЧ - это не только престиж, но и деньги.
С запросами фанатов, да и судя по всему руководства Челси не может сидеть без ЛЧ 2-3 года, как некоторые соседи по Лондону.

Фофана не готов к Челси, Ваи судя по всему тоже, если его хотели/хотят сплавить в аренду.

Влахович вполне себе может выстрелить. У него хорошие данные, и какой никакой опыт.
Если нет - его всегда можно будет продать, он молодой и не ноунейм.
А тут еще и шанс избавиться от Лукаку.
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