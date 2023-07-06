Дедлайн для Мбаппе, россиянки в сборной Сирии, Испания и Англия в финале Евро U21, Энрике возглавил «ПСЖ», Маунт взял 7-й номер в «МЮ», победы Медведева и Андреевой и другие новости

1. Дровишек в костер отношений Мбаппе и «ПСЖ» подкинул президент Нассер Аль-Хелайфи, заявивший, что не намерен отпускать «лучшего игрока мира без компенсации». Дедлайн для принятия решения – две недели. Теперь «ПСЖ» рассматривает все варианты – в том числе переговоры с «Реалом».

2. Пять российских спортсменок с измененными именами заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии. Тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец признался, что был шокирован такими новостями. Тем не менее в Минспорта опровергли, что россиянки принимают участие в Панарабских играх, а Дарья Малькова, одна из спортсменок, заявила, что в Сирию приехала «как спарринг-партнер для местных девочек». Мутная история, мы во всем разобрались.

3. Англия разгромила Израиль (3:0) и вышла в финал молодежного Евро, где встретится с Испанией, которая выбила Украину (5:1). Для англичан это первый финал с 2009 года, испанцы сыграют в матче за золото в 5-й раз за 7 последних турниров.

4. Луис Энрике возглавил «ПСЖ», подписав контракт на два года. Договор с Кристофом Гальтье расторгнут. Цели нового тренера – победа в ЛЧ, атакующий футбол и улучшение отношений с бывшим клубом – «Барселоной».

5. Мэйсон Маунт официально стал игроком «Манчестер Юнайтед» (контракт – до 2028-го) и взял седьмой номер. Рио Фердинанд уверен, что «Челси» еще пожалеет о продаже хавбека.

6. Даниил Медведев начал «Уимблдон» победой над Артуром Фери, Роман Сафиуллин прошел Роберто Баутиста-Агута. Тем временем Новак Джокович и Янник Синнер уже пробились в 3-й круг.

У девушек победы в 1-м раунде одержали Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова и 16-летняя Мирра Андреева. Дарья Касаткина и Ига Швентек вышли в 3-й круг.

7. Дмитрий Чернышенко отчитался перед Владимиром Путиным о том, что 53% населения РФ вовлечено в занятия спортом. Однако во время совещания с президентом вице-премьер забыл про Игры БРИКС, запланированные на 2024 год. Это был максимально неловкий диалог.

8. Трансферы. «Реал» выиграл борьбу у «Барсы» за 18-летнего Гюлера (и тем самым разозлил «Фенербахче»). «Барселона» подписала защитника Иньиго Мартинеса. В «Атлетико» перешел экс-защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю. Анхель Ди Мария вернулся в «Бенфику». 36-летний Федор Кудряшов присоединился к «Факелу». «Спартак», по слухам, интересуется Шомуродовым и согласовал трансфер вингера «Кадиса» Бонгонда.

9. Загитова заменит Щербакову в шоу Татьяны Навки «Шахерезада». Появилась информация, что Анна во второй половине июня прервала тренировки по медицинским показаниям.

10. Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились не оскорблять друг друга на матче за Суперкубок России.

11. Призер ЧМ по конькобежному спорту Елизавета Голубева переходит в сборную Казахстана.

12. Новые регионы России получат 326 млн рублей на закупку спортивного инвентаря.

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