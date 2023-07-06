Дедлайн для Мбаппе, россиянки в сборной Сирии, Испания и Англия в финале Евро U21, Энрике возглавил «ПСЖ», Маунт взял 7-й номер в «МЮ», победы Медведева и Андреевой и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Дровишек в костер отношений Мбаппе и «ПСЖ» подкинул президент Нассер Аль-Хелайфи, заявивший, что не намерен отпускать «лучшего игрока мира без компенсации». Дедлайн для принятия решения – две недели. Теперь «ПСЖ» рассматривает все варианты – в том числе переговоры с «Реалом».

2. Пять российских спортсменок с измененными именами заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии. Тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец признался, что был шокирован такими новостями. Тем не менее в Минспорта опровергли, что россиянки принимают участие в Панарабских играх, а Дарья Малькова, одна из спортсменок, заявила, что в Сирию приехала «как спарринг-партнер для местных девочек». Мутная история, мы во всем разобрались.

3. Англия разгромила Израиль (3:0) и вышла в финал молодежного Евро, где встретится с Испанией, которая выбила Украину (5:1). Для англичан это первый финал с 2009 года, испанцы сыграют в матче за золото в 5-й раз за 7 последних турниров.

4. Луис Энрике возглавил «ПСЖ», подписав контракт на два года. Договор с Кристофом Гальтье расторгнут. Цели нового тренера – победа в ЛЧ, атакующий футбол и улучшение отношений с бывшим клубом – «Барселоной».

5. Мэйсон Маунт официально стал игроком «Манчестер Юнайтед» (контракт – до 2028-го) и взял седьмой номер. Рио Фердинанд уверен, что «Челси» еще пожалеет о продаже хавбека.

6. Даниил Медведев начал «Уимблдон» победой над Артуром Фери, Роман Сафиуллин прошел Роберто Баутиста-Агута. Тем временем Новак Джокович и Янник Синнер уже пробились в 3-й круг.

У девушек победы в 1-м раунде одержали Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова и 16-летняя Мирра Андреева. Дарья Касаткина и Ига Швентек вышли в 3-й круг.

7. Дмитрий Чернышенко отчитался перед Владимиром Путиным о том, что 53% населения РФ вовлечено в занятия спортом. Однако во время совещания с президентом вице-премьер забыл про Игры БРИКС, запланированные на 2024 год. Это был максимально неловкий диалог.

8. Трансферы. «Реал» выиграл борьбу у «Барсы» за 18-летнего Гюлера (и тем самым разозлил «Фенербахче»). «Барселона» подписала защитника Иньиго Мартинеса. В «Атлетико» перешел экс-защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю. Анхель Ди Мария вернулся в «Бенфику». 36-летний Федор Кудряшов присоединился к «Факелу». «Спартак», по слухам, интересуется Шомуродовым и согласовал трансфер вингера «Кадиса» Бонгонда.

9. Загитова заменит Щербакову в шоу Татьяны Навки «Шахерезада». Появилась информация, что Анна во второй половине июня прервала тренировки по медицинским показаниям.

10. Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились не оскорблять друг друга на матче за Суперкубок России.

11. Призер ЧМ по конькобежному спорту Елизавета Голубева переходит в сборную Казахстана.

12. Новые регионы России получат 326 млн рублей на закупку спортивного инвентаря.

Цитаты дня

Максим Дивнич: «СССР был первым в мире, кто принял закон об абортах. Это было сделано специально, чтобы уничтожать русских людей»

Защитник «Краснодара» Волков: «Роналду лучше Месси для меня. Не думаю, что Лео все дано свыше: он много работал над собой, а мог бы просрать»

Кристина Силаева о переходе в Казахстан: «Нельзя пропускать пик карьеры. Сейчас идет СВО, потом еще будет что‑нибудь»

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Tryapyshko
Почему Англия Израиль разгромила, а Испания Украину просто выбила, если там очевидно, что разбомбила?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CVC
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Alexander Tryapyshko
Почему Англия Израиль разгромила, а Испания Украину просто выбила, если там очевидно, что разбомбила?
редакция sports всячески избегает писать подобное об "украине")
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Путин знает чем увлечь оставшиеся 47% населения.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ESF
Слава Испании. Героям Слава
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ESF
Ответ CVC
редакция sports всячески избегает писать подобное об "украине")
Левацкий сайтишко. Ты чего - то другого ожидал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий