В «Фенербахче» злятся на Гюлера, выбравшего «Реал». «Барселона» оставила бы хавбека на год в аренде, как хотели турки

Руководство «Фенербахче» хотело, чтобы Арда Гюлер перешел в «Барселону».

По данным Mundo Deportivo, в турецком клубе злятся на хавбека, который предпочел перейти в «Реал».

Игрок покинет команду этим летом, в то время как «блауграна» намеревалась оставить его в аренде на год.

Президент стамбульцев Али Коч надеялся именно на то, что Гюлер останется до 2024-го.

«Реал» и «Фенербахче» согласовали переход Гюлера за 20+10 млн евро. Хавбек вылетит в Мадрид завтра (A Spor)