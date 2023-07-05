В «Фенербахче» злятся на Гюлера, выбравшего «Реал». «Барселона» оставила бы хавбека на год в аренде, как хотели турки

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Али Коч Арда Гюлер Футбол

Руководство «Фенербахче» хотело, чтобы Арда Гюлер перешел в «Барселону».

По данным Mundo Deportivo, в турецком клубе злятся на хавбека, который предпочел перейти в «Реал».

Игрок покинет команду этим летом, в то время как «блауграна» намеревалась оставить его в аренде на год.

Президент стамбульцев Али Коч надеялся именно на то, что Гюлер останется до 2024-го.

«Реал» и «Фенербахче» согласовали переход Гюлера за 20+10 млн евро. Хавбек вылетит в Мадрид завтра (A Spor)

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46 комментариев

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Фёдор Кузнецов
И пишет об этом Mundo Deportivo, никак не пробарселоновское СМИ
+55
-15
+40
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Растиньяк
Ответ Фёдор Кузнецов
И пишет об этом Mundo Deportivo, никак не пробарселоновское СМИ
это не сми, а туалетная бумага
+54
-15
+39
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Aleksandr Danilov
Ответ lelouch
Правильный выбор не надо рисковать карьерой из за хотелок клуба
Как раз таки рискует. Лучше бы развивался у себя дома ещё годик чем шёл в клуб с таким давлением
+27
-4
+23
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ARIGAMI ARIGAMI
Турецкие гурудубиду и ригоберы
+17
-6
+11
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rej1sta
Ответ Фёдор Кузнецов
И пишет об этом Mundo Deportivo, никак не пробарселоновское СМИ
К марке вопросов у тебя нет никогда?)
+20
-13
+7
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corazón blanco
Так Мадрид тоже так хотел сделать, но Арда был согласен только на трансфер при условии, что он будет выступать за основную команду. Вообще позиция клубов понятна, все-таки игрок еще юн и в таком возрасте самое важное, чтобы он получал регулярную игровую практику. Но раз Арда уверен в своих силах, пожелаю ему удачи и надеюсь сможет о себе заявить очень громко и добьется успеха в Мадриде.
+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ rej1sta
К марке вопросов у тебя нет никогда?)
Марка мусороное СМИ
+10
-6
+4
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corazón blanco
Ответ Crosby84
Норм трактовка новости. ’Фенер’ злится...😄 Такое ощущение, что при действеущем контракте футболиста - клуб не может решать - продавать или нет
В том то и дело, что не может - так как у игрока прописана сумма отступных в контракте. Достаточно заплатить ее и дальше уже выбор остается только за игроком. Ну а то, что руководство Фенербахче недовольно - смешно. Мадрид предложил шикарные условия, бонусы, большой процент в случае перепродажи. Обычный фейк от каталонской газеты.
+3
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Чем то напомнило ситуацию с Лопетеги, перед началом ЧМ2018, когда Реал увёл его из сборной прямо перед началом турнира... Результат всем известен - сборная провалилась без тренера . Лопетеги вышвырнули из Реала, в первой половине сезона, ну и карьера пошла по наклонной после этого... Ни себе, ни людям...
Получается если бы Гюлер выбрал бы Барселону - проблем бы не было, я правильно понимаю?)

Может стоит напомнить как Барселона увела вне тр.окна единственного форварда Леганеса, так еще потом выгнали его из клуба и не хотели платить ему?)
+2
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xDe xDe
Но сам Гюлер ведь, емнип, не хотел оставаться в аренде на год. Какая разница, тут хоть Барса, хоть Реал.
+3
-1
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lelouch
Правильный выбор
не надо рисковать карьерой из за хотелок клуба
+9
-8
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Ilya_Panchenko
Ответ Aleksandr Danilov
Как раз таки рискует. Лучше бы развивался у себя дома ещё годик чем шёл в клуб с таким давлением
В Реале меньше конкуренция, может хотя бы подменять Родриго
+1
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Decomax London
отспупные Гюлера 17.5, Мадрид платит 20 + 10 за 80% прав) новость из Каталоний, Фенербахче злиться на Реал)
+1
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Homelender_666
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Турецкие гурудубиду и ригоберы
Ты забыл бурельку и Зуева)
+1
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Green grass
Злятся на то, что Реал им сразу выплачивает всю сумму, а не частями, плюс три миллиона сверху. Как тут не злиться?
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Crosby84
Норм трактовка новости.
’Фенер’ злится...😄
Такое ощущение, что при действеущем контракте футболиста - клуб не может решать - продавать или нет
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Crosby84
Ответ corazón blanco
В том то и дело, что не может - так как у игрока прописана сумма отступных в контракте. Достаточно заплатить ее и дальше уже выбор остается только за игроком. Ну а то, что руководство Фенербахче недовольно - смешно. Мадрид предложил шикарные условия, бонусы, большой процент в случае перепродажи. Обычный фейк от каталонской газеты.
Так ещё более смешно.
Прописать сумму откупных, которую выплатили.
А потом ещё и злиться 😄
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Zizu_2004Zinnedin
Ответ Фанат Ференцвароша
Давно турецких топарей не было. Последнего помню Арда Турана. Да и тот не сказать, что прям ведущим игроком был
чалханоглу
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Mbest77
Не хотели, но согласовали трансфер, это как?
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Tristan...
Чем то напомнило ситуацию с Лопетеги, перед началом ЧМ2018, когда Реал увёл его из сборной прямо перед началом турнира... Результат всем известен - сборная провалилась без тренера . Лопетеги вышвырнули из Реала, в первой половине сезона, ну и карьера пошла по наклонной после этого... Ни себе, ни людям...
+2
-2
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nurikkkk
За лишние 2,5 ляма и 10 бонусных уж вряд ли там кто-то злится))))
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nurikkkk
Mundo Deportivo))))))))))))
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f0rmoceft
Ответ Tazemyrat Kemalow
Переоценённий футболист! Скоро Реалу придётся избавиться от него!
Ты так пишешь, потому что он выбрал Реал, а не Барсу
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Алексей Елистратов
Ответ Aleksandr Danilov
Как раз таки рискует. Лучше бы развивался у себя дома ещё годик чем шёл в клуб с таким давлением
Его отдадут в условный Лейпциг или Унион, а так, он будет играть в турецкой лиге с Касымпашой.
Из плюсов в аренду топ-5 чемпионатов:
- Адаптация к чему-то новому
- Язык
- Конкуренция
- Возможно ЛЧ с хорошим клубом

Первые 2 пункта - вообще маст хэв, чем сидеть в теплице.
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Tristan...
Ответ Islom Qodirov
В барсе Арда не надо там Дембеле и Рафиня играет на правый фланг, у реала Асенсио ушёл в место него Арда то что надо
То есть Гюлер займёт почётное место Асенсио - на лавке... Также было бы в Барсе
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