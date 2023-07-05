В «Фенербахче» злятся на Гюлера, выбравшего «Реал». «Барселона» оставила бы хавбека на год в аренде, как хотели турки
Руководство «Фенербахче» хотело, чтобы Арда Гюлер перешел в «Барселону».
По данным Mundo Deportivo, в турецком клубе злятся на хавбека, который предпочел перейти в «Реал».
Игрок покинет команду этим летом, в то время как «блауграна» намеревалась оставить его в аренде на год.
Президент стамбульцев Али Коч надеялся именно на то, что Гюлер останется до 2024-го.
«Реал» и «Фенербахче» согласовали переход Гюлера за 20+10 млн евро. Хавбек вылетит в Мадрид завтра (A Spor)
Может стоит напомнить как Барселона увела вне тр.окна единственного форварда Леганеса, так еще потом выгнали его из клуба и не хотели платить ему?)
не надо рисковать карьерой из за хотелок клуба
’Фенер’ злится...😄
Такое ощущение, что при действеущем контракте футболиста - клуб не может решать - продавать или нет
Прописать сумму откупных, которую выплатили.
А потом ещё и злиться 😄
Из плюсов в аренду топ-5 чемпионатов:
- Адаптация к чему-то новому
- Язык
- Конкуренция
- Возможно ЛЧ с хорошим клубом
Первые 2 пункта - вообще маст хэв, чем сидеть в теплице.