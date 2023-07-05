36-летний Кудряшов перешел в «Факел»

Теги Федор Кудряшов премьер-лига Россия Антальяспор высшая лига Турция трансферы Факел Футбол

Федор Кудряшов возвращается в российский чемпионат.

36-летний защитник подписал контракт с «Факелом». До этого он выступал за «Антальяспор», который покинул этим летом по истечении срока контракта.

«Честно скажу, что я в предвкушении. Я довольно долго не следил за чемпионатом России, играл в Турции, но то, как «Факел» вернулся в Премьер-лигу, просто не может оставить равнодушным.

Я стал смотреть за этим. Видел, как команда бьется ради своих болельщиков, а те ее поддерживают и дома, и на выезде. Когда возник вариант с «Факелом», я сразу сказал Александру Самедову, что меня очень подкупает эта история.

Скорее бы разделаться со всеми делами в Турции и присоединиться к команде в Воронеже. Хочу быть полезным клубу», – прокомментировал переход Кудряшов.

В РПЛ бывший футболист сборной России выступал за «Сочи», «Ростов», «Рубин», «Ахмат», «Краснодар», «Спартак», «Томь» и «Химки».

В начале 2020 года он присоединился к «Антальяспору». Подробная статистика игрока – здесь.

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22 комментария

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Egor Aleksandrovich
неожиданно)
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Egor Aleksandrovich
Ответ Владислав88
Идиотизм полный, если честно. Вместо того, что набирать молодых из дубля Зенит, Локо, ЦСКА, Спартака, как это делает Ростова, скупают какое-то старичьё. Ну ещё Мамаева и Дзагоева подпишите)))
им в вышке сохраниться опять нужно, какая еще молодежь?)
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Антимосковский
Ответ Владислав88
Идиотизм полный, если честно. Вместо того, что набирать молодых из дубля Зенит, Локо, ЦСКА, Спартака, как это делает Ростова, скупают какое-то старичьё. Ну ещё Мамаева и Дзагоева подпишите)))
ту самую молодежь, которая в фнл-2 не всегда тянет? Факел туда пока не собирается.
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Антимосковский
Ответ Egor Aleksandrovich
из Антальи в Воронеж, вот так размен
много кто такой переход оформляет раз-два в год))
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Egor Aleksandrovich
из Антальи в Воронеж, вот так размен
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Kahn01
В плане отдачи настоящий спортсмен. Никогда не видел чтоб халтурил. Удачи
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Дави На кнопы
Из колхозной молодёжи...
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Olajuvon
Он из Воронежа?
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Владислав88
Ответ Egor Aleksandrovich
им в вышке сохраниться опять нужно, какая еще молодежь?)
Ростов с мололдёжью 3-е место занял как-то. А деды лечиться полсезона будут. Такие команды как и Факел и должны молодёжь клубов из питера и Москвы прокачивать, ещё и зарабатывать на этом.А у нас дурью какой-то занимаются, скупая всякий баласт. Ладно взяли Кудряшова и к нему 3-4 молодых, но там одни сплошные старики и баласт уровня Якимова. И во что играть таким составом будут? Автобус городить? Очень весело.
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Владислав88
Ответ elninjo_3
Нам он пойдет. Уже не молод, но отлично читает игру, с хорошим пасом, следит за формой. На фланге не потянет, но центрального защитника сыграет на ура. Я думаю, что это усиление.
Как он через матч уадляться начнёт, не удивляться потом) Тем более судьи в Турции более жёстчко играть разрешают, а у нас чуть что сразу жёлтая, тем болееигроку Факела)
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