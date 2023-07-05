36-летний Кудряшов перешел в «Факел»

Федор Кудряшов возвращается в российский чемпионат.

36-летний защитник подписал контракт с « ». До этого он выступал за « », который покинул этим летом по истечении срока контракта.

«Честно скажу, что я в предвкушении. Я довольно долго не следил за чемпионатом России, играл в Турции, но то, как «Факел» вернулся в Премьер-лигу, просто не может оставить равнодушным.

Я стал смотреть за этим. Видел, как команда бьется ради своих болельщиков, а те ее поддерживают и дома, и на выезде. Когда возник вариант с «Факелом», я сразу сказал , что меня очень подкупает эта история.

Скорее бы разделаться со всеми делами в Турции и присоединиться к команде в Воронеже. Хочу быть полезным клубу», – прокомментировал переход Кудряшов.

В бывший футболист сборной России выступал за « », « », « », « », « », « », « » и « ».

В начале 2020 года он присоединился к «Антальяспору». Подробная статистика игрока – здесь.