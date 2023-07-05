36-летний Кудряшов перешел в «Факел»
Федор Кудряшов возвращается в российский чемпионат.
36-летний защитник подписал контракт с «Факелом». До этого он выступал за «Антальяспор», который покинул этим летом по истечении срока контракта.
«Честно скажу, что я в предвкушении. Я довольно долго не следил за чемпионатом России, играл в Турции, но то, как «Факел» вернулся в Премьер-лигу, просто не может оставить равнодушным.
Я стал смотреть за этим. Видел, как команда бьется ради своих болельщиков, а те ее поддерживают и дома, и на выезде. Когда возник вариант с «Факелом», я сразу сказал Александру Самедову, что меня очень подкупает эта история.
Скорее бы разделаться со всеми делами в Турции и присоединиться к команде в Воронеже. Хочу быть полезным клубу», – прокомментировал переход Кудряшов.
В РПЛ бывший футболист сборной России выступал за «Сочи», «Ростов», «Рубин», «Ахмат», «Краснодар», «Спартак», «Томь» и «Химки».
В начале 2020 года он присоединился к «Антальяспору». Подробная статистика игрока – здесь.
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