Дмитрий Чернышенко: «53% населения РФ вовлечено в занятия спортом. В числе лучших регионов – Вологодская, Белгородская, Воронежская области, Карелия и Приморский край»

Дмитрий Чернышенко назвал лучшие регионы России по вовлеченности в занятия спортом.

«Этот год у нас юбилейный, столетие в сфере спорта – столетие образования органов управления в сфере спорта, и по всей стране сейчас проводятся массовые спортивные мероприятия, в субъектах чествуют наших выдающихся спортсменов.

Пристальное внимание к спорту окажет влияние на его популяризацию и приведет к достижению показателя, который вы нам поставили – чтобы к 2030 году 70% граждан регулярно занимались физкультурой и спортом.

Хочу доложить, что все идет по плану, сегодня уже 53% населения вовлечено в занятия спортом, это порядка 70 млн человек.

В числе лучших регионов – Вологодская, Белгородская, Воронежская области, Республика Карелия и Приморский край», – сказал Чернышенко на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.

Документ эпохи. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой