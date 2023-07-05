Дмитрий Чернышенко: «53% населения РФ вовлечено в занятия спортом. В числе лучших регионов – Вологодская, Белгородская, Воронежская области, Карелия и Приморский край»

Теги Дмитрий Чернышенко ТАСС массовый спорт Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко назвал лучшие регионы России по вовлеченности в занятия спортом.

«Этот год у нас юбилейный, столетие в сфере спорта – столетие образования органов управления в сфере спорта, и по всей стране сейчас проводятся массовые спортивные мероприятия, в субъектах чествуют наших выдающихся спортсменов.

Пристальное внимание к спорту окажет влияние на его популяризацию и приведет к достижению показателя, который вы нам поставили – чтобы к 2030 году 70% граждан регулярно занимались физкультурой и спортом.

Хочу доложить, что все идет по плану, сегодня уже 53% населения вовлечено в занятия спортом, это порядка 70 млн человек.

В числе лучших регионов – Вологодская, Белгородская, Воронежская области, Республика Карелия и Приморский край», – сказал Чернышенко на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.

Документ эпохи. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой

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42 комментария

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papadok
53%? Ихтамнет! Живу в вышеупомянутом Воронеже, девять этажей, пять подъездов. Два раза в день гуляю с собаками, так что представляю, кто чем живет. У одного соседа есть велосипед, где-то раз в неделю пользует. И, пожалуй все.
+33
0
+33
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Bobby Clarke
Ммм... Ну и какие виды спорта сейчас наиболее популярны в Белгородской области?
+25
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+25
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Татьяна Солотина
Врёт и даже не боится, что его с лёгкостью разоблачат. Половина страны, как он рапортует, занимается спортом, это каждый второй! Тогда бы отряды спортсменов ходили по улицам и спортзалы лопнули бы от таких нагрузок. Первой, в числе лучших, назвал Вологодскую область. Я там живу вот уже восьмой десяток лет, но что-то не заметила такого энтузиазма. Все заняты выживанием, но не спортом. В этот год даже на стадионе тишина.
+24
0
+24
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Mikas7
Ответ Bobby Clarke
Ммм... Ну и какие виды спорта сейчас наиболее популярны в Белгородской области?
танковый биатлон
+21
0
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Ебздрогыч
В Белгородской и Воронежской областях активно развивается бег в укрытия, сбор самых ценных вещей на скорость, оперативное оставление жилища. Судя по всему, в ближайшее время доля вовлеченных в такой спорт будет только увеличиваться. Верной дорогой идем, товарищи!
+14
-2
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avcgloronalduMU
вовлечены? это посещают спортивные сайты?)
+10
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Костя Кот
Ответ papadok
53%? Ихтамнет! Живу в вышеупомянутом Воронеже, девять этажей, пять подъездов. Два раза в день гуляю с собаками, так что представляю, кто чем живет. У одного соседа есть велосипед, где-то раз в неделю пользует. И, пожалуй все.
в предыдущих сериях: суперсерия Россия25 - Беларусь побила все рекорды по просмотрам, смотрела вся вселенная
+7
0
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Alex Kopylov
Раньше хоть более правдоподобно врали
+6
0
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Mikl_5555
Ответ papadok
53%? Ихтамнет! Живу в вышеупомянутом Воронеже, девять этажей, пять подъездов. Два раза в день гуляю с собаками, так что представляю, кто чем живет. У одного соседа есть велосипед, где-то раз в неделю пользует. И, пожалуй все.
ты чтооооооо,усомнился в словах самого чернышенкоооооо??
+6
0
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Alex Kopylov
Ответ Bobby Clarke
Ммм... Ну и какие виды спорта сейчас наиболее популярны в Белгородской области?
Как и по всей стране - литрбол
+3
0
+3
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Andrew Petrov
если метание котлет,прыжки в сторону и хобби Дзюбы приравнять к занятию спортом- то да пожалуй 53% не меньше 🤫
+3
0
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Mikl_5555
а какой самый популярный то-литробол?
+3
0
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Зерек Муратбекович
Уроки физкультуры в школе
+2
0
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Игорь М.
Ответ Bobby Clarke
Ммм... Ну и какие виды спорта сейчас наиболее популярны в Белгородской области?
Гонки
+2
0
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MaxBridge
Ответ Александр Сырчин
Ну я не из Воронежа, конечно, но в свои почти 38 периодически хожу на коробку в футбол поиграть.
Блин мне так доставляет когда люди пишут «в свои 38/35/33» как будто это солидный возраст какой то😂😂😂 не в тему новости но просто забавно
+2
0
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rks
Ответ papadok
53%? Ихтамнет! Живу в вышеупомянутом Воронеже, девять этажей, пять подъездов. Два раза в день гуляю с собаками, так что представляю, кто чем живет. У одного соседа есть велосипед, где-то раз в неделю пользует. И, пожалуй все.
время, проведенное на Sports, тоже идет в зачет. Судя по количеству твоих комментариев, ты закрыл зачет по четырем подъездам своего дома)
+2
0
+2
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Olga.t
Ответ Татьяна Солотина
Врёт и даже не боится, что его с лёгкостью разоблачат. Половина страны, как он рапортует, занимается спортом, это каждый второй! Тогда бы отряды спортсменов ходили по улицам и спортзалы лопнули бы от таких нагрузок. Первой, в числе лучших, назвал Вологодскую область. Я там живу вот уже восьмой десяток лет, но что-то не заметила такого энтузиазма. Все заняты выживанием, но не спортом. В этот год даже на стадионе тишина.
Конечно врёт, и конечно не боится, потому что информация главе поступает из докладов чиновников и из папочек.
Проверять её нет ни возможности (не пользуется интернетом), ни желания (так приятнее).
+2
-1
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Мэй Касахара
Ответ Ебздрогыч
В Белгородской и Воронежской областях активно развивается бег в укрытия, сбор самых ценных вещей на скорость, оперативное оставление жилища. Судя по всему, в ближайшее время доля вовлеченных в такой спорт будет только увеличиваться. Верной дорогой идем, товарищи!
Все по плану
+1
0
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Ковид 07.10.52
Ответ Владимир Беспутин
По такому сценарию больше половины работающих после работы бежит не домой, а в спортзал. Он понимает, что несёт?
Он понимает для кого несет....
+1
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MaxBridge
Про литрбол шутки были?
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Рокко Сиффредди
53% это почти все младенцы, дети, подростки и трудоспособное население в стране.
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Вячеслав Суворов
Чернышенко живет возле какой то спортивной базы?
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papadok
Ответ rks
время, проведенное на Sports, тоже идет в зачет. Судя по количеству твоих комментариев, ты закрыл зачет по четырем подъездам своего дома)
Спасибо, хороший комментарий :) Раньше была байдарка, лыжи, немного велосипед, сейчас осталась скандинавская ходьба, рыбалка-грибы и автотуризм. Спортс - вместо новостей с воблы и вообще новостей. Выжить проще тем (не слететь с катушек), кто живет своими проблемами и минимизирует трату сил на проблемы внешние. Поэтому я здесь :)
А вообще. у минспорта критерии вовлеченности такие, что если у вас метро дальше 3 минут от дома пешком, то вы уже разрядник :)
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Mikl_5555
все таки % сплоченности вокруг деда выше будет..
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Mikl_5555
Ответ Bobby Clarke
Ммм... Ну и какие виды спорта сейчас наиболее популярны в Белгородской области?
прятки
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