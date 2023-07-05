Дмитрий Чернышенко: «53% населения РФ вовлечено в занятия спортом. В числе лучших регионов – Вологодская, Белгородская, Воронежская области, Карелия и Приморский край»
Дмитрий Чернышенко назвал лучшие регионы России по вовлеченности в занятия спортом.
«Этот год у нас юбилейный, столетие в сфере спорта – столетие образования органов управления в сфере спорта, и по всей стране сейчас проводятся массовые спортивные мероприятия, в субъектах чествуют наших выдающихся спортсменов.
Пристальное внимание к спорту окажет влияние на его популяризацию и приведет к достижению показателя, который вы нам поставили – чтобы к 2030 году 70% граждан регулярно занимались физкультурой и спортом.
Хочу доложить, что все идет по плану, сегодня уже 53% населения вовлечено в занятия спортом, это порядка 70 млн человек.
В числе лучших регионов – Вологодская, Белгородская, Воронежская области, Республика Карелия и Приморский край», – сказал Чернышенко на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.
Документ эпохи. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой
Проверять её нет ни возможности (не пользуется интернетом), ни желания (так приятнее).
А вообще. у минспорта критерии вовлеченности такие, что если у вас метро дальше 3 минут от дома пешком, то вы уже разрядник :)