Российские спортсмены с измененными именами заявлены на Панарабские игры как члены сборной Сирии.

Среди участников турнира значатся бадминтонистка Дарья Джеджула (указана как Dasha Dhedhula), велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы (указаны как Tatia Malko и Darie Malko), легкоатлетка Карина Полудкина (указана как Karina Polud) и пловчиха Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine).

У двух спортсменок в профилях на сайте соревнований изменены даты рождения – с 19 ноября 1995 года на 19 ноября 1999-го у Дарьи Джеджулы, с 16 ноября 2000 года на 5 июля 2001-го – у Дарьи Мальковой.

Также на турнир заявлены дзюдоистка Милана Мугу (указана как Милана Мрад) и гимнастка Александра Максимова, но у обеих на сайтах федераций (Международной федерации дзюдо и Международной федерации гимнастики) указаны привязки к сборной Сирии.

Панарабские игры проходят в Алжире.