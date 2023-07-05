Пять российских спортсменок с измененными именами заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии

Теги плавание велотрек велошоссе спортивная гимнастика Дарья Малькова Анастасия Сорокина Александра Максимова Карина Полудкина Татьяна Малькова Панарабские игры Велоспорт

Российские спортсмены с измененными именами заявлены на Панарабские игры как члены сборной Сирии.

Среди участников турнира значатся бадминтонистка Дарья Джеджула (указана как Dasha Dhedhula), велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы (указаны как Tatia Malko и Darie Malko), легкоатлетка Карина Полудкина (указана как Karina Polud) и пловчиха Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine). 

У двух спортсменок в профилях на сайте соревнований изменены даты рождения – с 19 ноября 1995 года на 19 ноября 1999-го у Дарьи Джеджулы, с 16 ноября 2000 года на 5 июля 2001-го – у Дарьи Мальковой. 

Также на турнир заявлены дзюдоистка Милана Мугу (указана как Милана Мрад) и гимнастка Александра Максимова, но у обеих на сайтах федераций (Международной федерации дзюдо и Международной федерации гимнастики) указаны привязки к сборной Сирии. 

Панарабские игры проходят в Алжире. 

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36 комментариев

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Vasiliy S
У нас есть гордость, не будем менять гражданство ради выступлений!
5 минут спустя...
Ну Говнов так Говнов
+56
-4
+52
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Savardus
Гойда, получается?
+52
-5
+47
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Свободу Попугаям
Величием завоняло )
+38
-8
+30
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Павел Мельников
За друзей как бы можно выступать и не будет претензий от бдительных стражей уровня патриотизма?
+29
-3
+26
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Vitto
Кабаеву надо было дать поюзать...
+25
-4
+21
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Bayern-fan
пхахах
вот до чего докатилась "супердержава"
+22
-6
+16
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Казимир Стыцько
Ответ Vitto
Кабаеву надо было дать поюзать...
Под погонялом Al Putina
+18
-2
+16
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IrbIS
это уже многополярный мир или еще нет? cколько ждать еще ?
+13
-2
+11
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слесарь Гавриленко
Death hula
+10
0
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Mister Zalupa
Барин обменял крепостных на борзых щенков
+12
-3
+9
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Olajuvon
Если будут в паранже выступать, то никто и не узнает!
+7
0
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Святослав Лис
Ого интересно. Ну и измененньІе имена вишенька на торте. Сирия очень спортивная страна. ВьІступать за нее великая честь.
+9
-2
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Eduard Rastryopin
Ответ слесарь Гавриленко
Death hula
На следующем турнире ждем Cthulhu.
+6
0
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Павел Мельников
Ответ Гусеконь
хорошо, что спорт вне политики хоть где-то
Где?
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-3
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Казимир Стыцько
Все так. Примерно так и звались все русские в американских боевиках категории "В" в лихие 90е))
Так что, да, Гойда!
+5
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градус ненависти
Фома Ащьф - глава делегации
+4
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Melnikov1968
Игры Брикс ещё не скоро, решили форму не терять.
+3
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Maxim 1989
Ждём, когда экс Россияне будут выступать за Эритрею, Никарагуа и за другие Костепреимные страны.
+4
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catcher69
мвахахахахахахахаха)))))))))))))))))
+4
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Troy McClure
Ответ Александра Чиркова
Админы как знали какие посты публиковать, чтобы подписота поупражнялась в скудо...............остроумии
Ворчишь как бабка старая.
+2
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Liss84
Дзю Бай
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farp
надо ждать патч от сообщества, добавляющий реальные лиги.эмблемы и прочее
+1
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гилберт
Ответ Bayern-fan
пхахах вот до чего докатилась "супердержава"
Да что вы понимаете во внешнеполитическом юморе.
+1
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гилберт
Ответ Olajuvon
Если будут в паранже выступать, то никто и не узнает!
Пронюхают.
+1
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Damien King
Можно объединиться с Сирией и легально выступить под объединённым флагом, гимном и названием Сисия
0
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