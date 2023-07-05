«Атлетико» бесплатно подписал Сеюнджю. Экс-защитник «Лестера» заключил контракт на 4 года

Теги премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига трансферы Лестер чемпионшип Чаглар Сеюнджю Футбол

Чаглар Сеюнджю сменил «Лестер» на «Атлетико».

Мадридский клуб объявил о подписании четырехлетнего контракта с 27-летним защитником. Турок покинул Англию в качестве свободного агента.

Сеюнджю провел в «Лестере» пять лет. В АПЛ-2022/23 он сыграл 7 раз и забил 1 гол.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: atleticodemadrid.com

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19 комментариев

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Kahn01
Ответ LaffyTaffy
бестолковый защ, привозила. Непонятно чем приглянулся Симеоне
Симеоне из Витселя сделал защитника, а из профильного уж тем более вылепит что нибудь.
+15
-2
+13
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Snid
Ответ LaffyTaffy
бестолковый защ, привозила. Непонятно чем приглянулся Симеоне
Ценой)
+13
-1
+12
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LaffyTaffy
бестолковый защ, привозила. Непонятно чем приглянулся Симеоне
+12
-4
+8
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error505
Долго ещё мы не увидим Лестер в АПЛ
+7
-4
+3
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Morning Again
Да уж, кажется после этого лета Лестер не один сезон будет из Чемпионшипа выбираться
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AlexDeLarge
Так-то Атлетико его вел еще во Фрайбурге, там был прямо серьезный интерес, так что, Симеоне знает, что с ним делать

Если не будет ломаться, в системе может стать топарем
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Ola BP
Ответ error505
Долго ещё мы не увидим Лестер в АПЛ
В следующем сезоне обратно выйдут.
Варди голов 25 ещё успеет положить)
+1
-1
0
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RedDevil1909
Ответ RealJon
они еше подписали Моуриньо )))
уругвайца наверное во вторую команду для начала
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Jannon
Ответ LaffyTaffy
бестолковый защ, привозила. Непонятно чем приглянулся Симеоне
стоит вспомнить, как Савич в сити не заиграл, а у Симеоне вполне неплохо влился
0
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Зверёк
Ответ LaffyTaffy
бестолковый защ, привозила. Непонятно чем приглянулся Симеоне
Согласен,турецкий Давид Луиз
0
0
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