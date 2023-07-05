«Атлетико» бесплатно подписал Сеюнджю. Экс-защитник «Лестера» заключил контракт на 4 года

Чаглар Сеюнджю сменил «Лестер» на «Атлетико».

Мадридский клуб объявил о подписании четырехлетнего контракта с 27-летним защитником. Турок покинул Англию в качестве свободного агента.

провел в « » пять лет. В АПЛ-2022/23 он сыграл 7 раз и забил 1 гол.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: atleticodemadrid.com