«Атлетико» бесплатно подписал Сеюнджю. Экс-защитник «Лестера» заключил контракт на 4 года
Чаглар Сеюнджю сменил «Лестер» на «Атлетико».
Мадридский клуб объявил о подписании четырехлетнего контракта с 27-летним защитником. Турок покинул Англию в качестве свободного агента.
Сеюнджю провел в «Лестере» пять лет. В АПЛ-2022/23 он сыграл 7 раз и забил 1 гол.
Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: atleticodemadrid.com
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