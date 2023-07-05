Ди Мария вернулся в «Бенфику» как свободный агент
Анхель Ди Мария вновь поиграет за «Бенфику».
Португальский клуб объявил о возвращении вингера в качестве свободного агента и назначил презентацию на четверг.
Ранее 35-летний футболист покинул «Ювентус» в связи с окончанием срока контракта.
Аргентинец играл за «Бенфику» с 2007 по 2010 год, после чего был куплен «Реалом». Подробно со статистикой Ди Марии можно ознакомиться здесь.
Изображение: slbenfica.pt
Помню его гол рабоной за Бенфику, не помню кому, но уже тогда нравился очень) рабоной, кажется больше и не забивал)
Тут ветка о Ди Марии, а не о Маскерано
да нет, он вроде не фанат барселоны
Пойду выбирать)