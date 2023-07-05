Ди Мария вернулся в «Бенфику» как свободный агент

Теги высшая лига Португалия Бенфика трансферы Анхель Ди Мария Футбол

Анхель Ди Мария вновь поиграет за «Бенфику».

Португальский клуб объявил о возвращении вингера в качестве свободного агента и назначил презентацию на четверг.

Ранее 35-летний футболист покинул «Ювентус» в связи с окончанием срока контракта.

Аргентинец играл за «Бенфику» с 2007 по 2010 год, после чего был куплен «Реалом». Подробно со статистикой Ди Марии можно ознакомиться здесь.

Изображение: slbenfica.pt

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59 комментариев

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Ебздрогыч
Крутое возвращение! Уходил перспективным пареньком, возвращается чемпионом мира и настоящей легендой футбола!
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JENNINGS
Красивое возвращение! Был важной частью «Реала», «ПСЖ», собрал кучу трофеев, среди которых ЧМ! И в свои 35 по-прежнему в строю!
+34
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Этот Райола хочет денег
Давай ДиМа, ты фартовый. Может снимешь проклятие Бенфики)
+34
-6
+28
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Товарищ Бразаускас
Ответ dr. cage
Красиво замкнул круг.. Удачи лучшему аргентинскому игроку в XXI веке.. Спасибо за десиму!!
Лучшему аргентинскому игроку 21 века? Думаю, сам Ди Мария тебя не поддержал бы. Потому что он, в отличие от тебя, знает, кто лучший, понимает в футболе и не ловит дешевый хайп. Великий игрок, шикарная карьера.
+35
-9
+26
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Tydeus
Ответ Ебздрогыч
Крутое возвращение! Уходил перспективным пареньком, возвращается чемпионом мира и настоящей легендой футбола!
Ну и по мелочи ЛЧ, Ла Лиги, всяких там чемпионатов и кубков Франции
+12
0
+12
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che kaif
Ответ DeltaForce
Самый легендарный 22 номер в истории футбола)
Кака?!
+8
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+7
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Toni_Montana
Вернулся домой абсолютным победителем! Трудяга и просто хороший человек!
Помню его гол рабоной за Бенфику, не помню кому, но уже тогда нравился очень) рабоной, кажется больше и не забивал)
+8
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+6
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Manu Maks
Ответ dr. cage
Красиво замкнул круг.. Удачи лучшему аргентинскому игроку в XXI веке.. Спасибо за десиму!!
Когда вернётся в Аргентину тогда замкнется круг!
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blaugrano
Великий игрок. Не только на Копу - он ещё и на ЧМ поедет.
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f0rmoceft
Радует, что не в СА уехал👍
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che kaif
Ди Мария не сдается
+6
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+4
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Stanislav Samoylov
Ответ dr. cage
Красиво замкнул круг.. Удачи лучшему аргентинскому игроку в XXI веке.. Спасибо за десиму!!
Лучшему аргентинскому игроку в XXI веке?

Тут ветка о Ди Марии, а не о Маскерано
+5
-1
+4
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mr kovalsky
Ответ Tiestorzn17
Он видимо глор помойки кабинетной, им вроде как простительно блистать слабоумием, думаю что «с высока на других смотрят»
"Он видимо глор помойки кабинетной"
да нет, он вроде не фанат барселоны
+6
-3
+3
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and_ru
Красава, вот и Месси надо было в свой Аргентинос Хуниорс вернуться бы.
+2
0
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Михаил Хромаков
Ответ Игорь Климов
Ди Мария является Чемпионом Мира, несомненно великий игрок в мировом футболе! 🇦🇷
не все чемпионы мира - легенды, но по ди Марии согласен
+2
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Усы Годзиллы
Ответ Tiestorzn17
Он видимо глор помойки кабинетной, им вроде как простительно блистать слабоумием, думаю что «с высока на других смотрят»
Почему на поставил на аватар реальное изображение с лгбт расцветкой герба Барселоны?
+2
0
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вкус крабовых чипсов
Никогда не перестану повторять, как недооценен этот парень.. Без Месси и Рона был бы одним из претендентов на ЗМ
+4
-2
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Сергей Васильев
Через год в Челси лямов за 80 продадут
+3
-1
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Bayern Munich Mia San Mia
В 35 лет многие заканчивают, а Ди Мария ещё пылит. Видимо, потом отправится либо на родину, либо на Ближний Восток зарабатывать на старость.
+1
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ten Hag
Ответ Этот Райола хочет денег
Давай ДиМа, ты фартовый. Может снимешь проклятие Бенфики)
Было бы здорово увидеть как он поднимает трофей ЛЕ с Бенфикой)
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Влад Панарин
А ведь хорошо же так? И молодежь рядом нахватается и сам продлит карьеру.
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Artem Gavrishov
Я думал в Интер Майами перейдёт. Красавец что вернулся в клуб, который дал ему билет в большой футбол!
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Predator№7
Перспективный пацан, ему бы в Реал
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AnMe
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
В 35 лет многие заканчивают, а Ди Мария ещё пылит. Видимо, потом отправится либо на родину, либо на Ближний Восток зарабатывать на старость.
Через год закончит. Со сборной точно. Как раз в родной клуб вернулся, чтобы красиво уйти
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Ola BP
Ответ songbilong
помню как я его покупал у Бенфики в 2011 году в PES... эх, были времена
Аж захотелось купить комп и поиграть в старые версии PES)
Пойду выбирать)
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