Ди Мария вернулся в «Бенфику» как свободный агент

Анхель Ди Мария вновь поиграет за «Бенфику».

Португальский клуб объявил о возвращении вингера в качестве свободного агента и назначил презентацию на четверг.

Ранее 35-летний футболист покинул «Ювентус» в связи с окончанием срока контракта.

Аргентинец играл за «Бенфику» с 2007 по 2010 год, после чего был куплен «Реалом». Подробно со статистикой Ди Марии можно ознакомиться здесь.

Изображение: slbenfica.pt