«Реал» и «Фенербахче» согласовали переход Гюлера за 20+10 млн евро. Хавбек вылетит в Мадрид завтра (A Spor)

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы деньги Арда Гюлер Футбол

«Реал» и «Фенербахче» согласовали переход Арды Гюлера.

По информации A Spor, трансфер 18-летнего полузащитника обойдется «Реалу» в 20 миллионов евро. Еще 10 млн евро мадридцы выплатят в качестве бонусов. Отступные Гюлера составляют 17,5 миллионов евро. Кроме того, «Фенербахче» получит 20% от суммы следующего трансфера полузащитника.

Сообщается, что в четверг Арда Гюлер вылетит в Мадрид для подписания контракта с «Реалом».

Отметим, что Гюлером также интересовалась «Барселона».

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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46 комментариев

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Дейл Купер
Отличный трансфер для Барселоны. Универсальный игрок, который сможет закрыть много проблемных позиций.
Интересно будет посмотреть за его взаимодействием с текущей молодежью.
Приятно, что клуб остается приоритетным местом для развития карьеры.
+72
-17
+55
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Тамазик Хеладзе
Ответ napoli_14
Эм. Wat?
это стадия отрицания, не парьтесь
+27
-4
+23
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Faulheit
GuruFutbola
Надо уводить топаря и оставлять переца в очередной раз с носом) Все же я думаю всем очевидно, что игроки выбирают Больше Чем Клуб, нежели модридский судейский автобус)
+22
-7
+15
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Faulheit
Ответ Raindrop Drop Top
Комментарий удален модератором
не внимательно читаешь новость. Он перешёл не в клуб, где его через пол года шантажировали бы, ради снижения зп, или вообще, нанимали бы интернет хейтеров за деньги клуба
+11
-2
+9
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Los Galácticos
Просто за даром подписали 18-летнего супер таланта, основу Реала конечно вряд ли сможет сразу потянуть, но то что Реал в любом случае останется в большом плюсе от такого трансфера это факт.
+24
-15
+9
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Egor Aleksandrovich
Ответ За Валенсию с 1999
Вытеснит нытика из состава
думаешь, он хорошо стоит на воротах?
+11
-2
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vcaireac
Ответ Экспертное мнение
Это из области трансфера Иско, тот вместо того чтобы стать новым Иньестой в Барсе, выбрал Реал и о нём все забыли. Тут также будет, жаль добряка.
Какой же бред)Иско и близко по функционалу не Иньеста)
И при Зидане Иско играл очень даже хорошо.Но после он сам виноват в своих неудачах,чему подтверждение его нынешнее положение.
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Мурад Гамзаев
Ответ Sss Qqq
за даром это за 30 лямов и 20% прав на него пренадлежит фенеру
Не 20% прав, а 20% прибыли от последующего трансфера из реала куда либо
То есть, если реал продает гюлера дороже, чем взял(что в принципе большая редкость) 20% от суммы сверх 30млн получит Фенер. Трансфер шикарный, парень дико напоминает движением, манерой игры и техникой Месута Озиля
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el52el5353
удачи парню,надеюсь все получится у него и беллингема!!!!!
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Билли Херрингтон
Ответ Экспертное мнение
Это из области трансфера Иско, тот вместо того чтобы стать новым Иньестой в Барсе, выбрал Реал и о нём все забыли. Тут также будет, жаль добряка.
Ну раз ты взялся сравнивать двух совершенно разных футболистов

Статистика Иско за Реал: 353 матча, 110 результативных действий, 5 ЛЧ, в 3 из которых играл важнейшую роль. У Иньесты за 674 матча в бчк 194 результативных действия и 4 ЛЧ.

У Иско в Реале результативное действие в 31% матчей, у Иньесты в 28% матчей

Только местные кулес с пеной у рта могут доказывать, что футболист, сыгравший 350 матчей и взявший 5 ЛЧ провалился лол
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Билли Херрингтон
Ответ Экспертное мнение
Посмотрел хайлайты, и близко не Месси)) Пытается конечно что-то подобное изобразить, но получается так себе, в 6 лет Месси играл сильнее нынешнего Гюлера.
Ты сегодня успел помолиться на его икону или еще нет?
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раскаявшийся жиробас
Ответ Дейл Купер
Отличный трансфер для Барселоны. Универсальный игрок, который сможет закрыть много проблемных позиций. Интересно будет посмотреть за его взаимодействием с текущей молодежью. Приятно, что клуб остается приоритетным местом для развития карьеры.
Сударь, пройдите обратно в Черный Вигвам
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Bentley Verura
Ответ feelthedroom@mail.ru
? Че
он рофлит
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vcaireac
Ответ Дейл Купер
Отличный трансфер для Барселоны. Универсальный игрок, который сможет закрыть много проблемных позиций. Интересно будет посмотреть за его взаимодействием с текущей молодежью. Приятно, что клуб остается приоритетным местом для развития карьеры.
😂😂😂
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Mystic Stylezzz
Ответ Дейл Купер
Отличный трансфер для Барселоны. Универсальный игрок, который сможет закрыть много проблемных позиций. Интересно будет посмотреть за его взаимодействием с текущей молодежью. Приятно, что клуб остается приоритетным местом для развития карьеры.
Нормально так забайтил
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mr kovalsky
Ответ Дейл Купер
Отличный трансфер для Барселоны. Универсальный игрок, который сможет закрыть много проблемных позиций. Интересно будет посмотреть за его взаимодействием с текущей молодежью. Приятно, что клуб остается приоритетным местом для развития карьеры.
Хахахаххахахахвххвхвхвхахвхвх
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Усы Годзиллы
Ответ Дейл Купер
Отличный трансфер для Барселоны. Универсальный игрок, который сможет закрыть много проблемных позиций. Интересно будет посмотреть за его взаимодействием с текущей молодежью. Приятно, что клуб остается приоритетным местом для развития карьеры.
Красиво.
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Ola BP
Реал подписал Гюлера, а Барселона в ответ подписали Сдалина.
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Rumov
Всегда желаю успеха молодым талантливым футболистам.
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Raindrop Drop Top
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Пугливый Кот
Ответ Los Galácticos
Просто за даром подписали 18-летнего супер таланта, основу Реала конечно вряд ли сможет сразу потянуть, но то что Реал в любом случае останется в большом плюсе от такого трансфера это факт.
За чем?))
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angliiskiilion
Ответ Sss Qqq
за даром это за 30 лямов и 20% прав на него пренадлежит фенеру
30 лямов сегодня это как 10 лямов лет 15 назад
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Ostap Blender
взяли за 20млн, а отступные 17,5млн. Я правильно понимаю, что условно та же Барселона может его выкупить за меньшие деньги? Поправьте, если ошибаюсь
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Faulheit
Ответ Экспертное мнение
Это из области трансфера Иско, тот вместо того чтобы стать новым Иньестой в Барсе, выбрал Реал и о нём все забыли. Тут также будет, жаль добряка.
или как Модрич, выбравший Реал, а не Барсу, после чего выиграл кучу трофеев и ЗМ
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Kaka_GOAT
Ответ Экспертное мнение
Это из области трансфера Иско, тот вместо того чтобы стать новым Иньестой в Барсе, выбрал Реал и о нём все забыли. Тут также будет, жаль добряка.
Ты знаешь что надо делать твою экспертную мнению
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