«Реал» и «Фенербахче» согласовали переход Арды Гюлера.

По информации A Spor, трансфер 18-летнего полузащитника обойдется « » в 20 миллионов евро. Еще 10 млн евро мадридцы выплатят в качестве бонусов. Отступные Гюлера составляют 17,5 миллионов евро. Кроме того, « » получит 20% от суммы следующего трансфера полузащитника.

Сообщается, что в четверг вылетит в Мадрид для подписания контракта с «Реалом».

Отметим, что Гюлером также интересовалась « ».

Статистику футболиста можно изучить здесь.