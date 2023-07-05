«Реал» и «Фенербахче» согласовали переход Гюлера за 20+10 млн евро. Хавбек вылетит в Мадрид завтра (A Spor)
«Реал» и «Фенербахче» согласовали переход Арды Гюлера.
По информации A Spor, трансфер 18-летнего полузащитника обойдется «Реалу» в 20 миллионов евро. Еще 10 млн евро мадридцы выплатят в качестве бонусов. Отступные Гюлера составляют 17,5 миллионов евро. Кроме того, «Фенербахче» получит 20% от суммы следующего трансфера полузащитника.
Сообщается, что в четверг Арда Гюлер вылетит в Мадрид для подписания контракта с «Реалом».
Отметим, что Гюлером также интересовалась «Барселона».
Статистику футболиста можно изучить здесь.
Интересно будет посмотреть за его взаимодействием с текущей молодежью.
Приятно, что клуб остается приоритетным местом для развития карьеры.
Надо уводить топаря и оставлять переца в очередной раз с носом) Все же я думаю всем очевидно, что игроки выбирают Больше Чем Клуб, нежели модридский судейский автобус)
И при Зидане Иско играл очень даже хорошо.Но после он сам виноват в своих неудачах,чему подтверждение его нынешнее положение.
То есть, если реал продает гюлера дороже, чем взял(что в принципе большая редкость) 20% от суммы сверх 30млн получит Фенер. Трансфер шикарный, парень дико напоминает движением, манерой игры и техникой Месута Озиля
Статистика Иско за Реал: 353 матча, 110 результативных действий, 5 ЛЧ, в 3 из которых играл важнейшую роль. У Иньесты за 674 матча в бчк 194 результативных действия и 4 ЛЧ.
У Иско в Реале результативное действие в 31% матчей, у Иньесты в 28% матчей
Только местные кулес с пеной у рта могут доказывать, что футболист, сыгравший 350 матчей и взявший 5 ЛЧ провалился лол