У Испании 5-й финал за 7 последних молодежных Евро – против Англии. Матч пройдет 8 июля
Сборная Испании вышла в финал молодежного чемпионата Европы.
В полуфинале была разгромлена Украина (5:1). В решающем матче команда встретится с Англией – это случится 8 июля.
За последние 7 розыгрышей Евро U21 испанцы вышли в финал в 5-й раз. За это время у них три победы.
Испания – одна из двух самых титулованных команд: как и Италия, она 5 раз выиграла молодежный Евро.
После Франции там все украинцы рассказывали какой важный турнир для нации и прочая лабуда, а тут из турнира их так громко вышвырнули...
Даже странно, что до полуфинала как-то дошли.