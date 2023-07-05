У Испании 5-й финал за 7 последних молодежных Евро – против Англии. Матч пройдет 8 июля

Сборная Испании вышла в финал молодежного чемпионата Европы.

В полуфинале была разгромлена Украина (5:1). В решающем матче команда встретится с Англией – это случится 8 июля.

За последние 7 розыгрышей 21 испанцы вышли в финал в 5-й раз. За это время у них три победы.

Испания – одна из двух самых титулованных команд: как и Италия, она 5 раз выиграла молодежный Евро.