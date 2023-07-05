У Испании 5-й финал за 7 последних молодежных Евро – против Англии. Матч пройдет 8 июля

Теги сборная Украины U-21 сборная Англии U-21 сборная Испании U-21 Евро U-21 2023 Футбол

Сборная Испании вышла в финал молодежного чемпионата Европы.

В полуфинале была разгромлена Украина (5:1). В решающем матче команда встретится с Англией – это случится 8 июля.

За последние 7 розыгрышей Евро U21 испанцы вышли в финал в 5-й раз. За это время у них три победы.

Испания – одна из двух самых титулованных команд: как и Италия, она 5 раз выиграла молодежный Евро.

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19 комментариев

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luu
Ну за такое не грех и молодёжку испанцев на миротворец добавить
+25
-5
+20
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ZarvuR2020
У редакции спорста праздник закончился
+22
-2
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Дмитрий Крутенко
Вот это зрада так зрада приключилась...
После Франции там все украинцы рассказывали какой важный турнир для нации и прочая лабуда, а тут из турнира их так громко вышвырнули...
+8
-1
+7
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Дани Алисса
Ответ Peter Danilchenko
Свинособак вышвырнули еще раньше 😂😂
10 минут назад это не "раньше’
+7
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igls54
Не получилось у Украины порвать Евросоюз
+7
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+6
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bel01
У Украины - далеко не лучшее в истории молодое поколение игроков.
Даже странно, что до полуфинала как-то дошли.
+4
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Carver
Наши, кстати, эту Испанию обыгрывали в отборочной группе. Победный Тюкавин тогда забил. Могли бы и поехать на этот Евро.
+2
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Metalloid
Ответ luu
Ну за такое не грех и молодёжку испанцев на миротворец добавить
Агенты Путина, не иначе! Кувшин слёз Зинченко отправят Чиферину в знак несогласия.
+4
-2
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corazón blanco
Просто сдули своего соперника, как бешеный ветер, шикарный результат.
+3
-2
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AERN
испанцы сразу показали место украинцам. 5 мячей в полуфинале, тут явно кто-то помогал миколам так высоко скакануть.
+1
0
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Uragan Boy
а бумажные так и не попали в финал)))
+1
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Metalloid
Ответ shiko101
Не в той новости , путинидный. Тут про то , что молодежная сборная Испании вышла в пятый финал за восемь лет последних. Смотришь на то что тут несут такие , как ты , потом на то , что несут по телеку ( короткое время , что не свихнуться ) и думаешь - это наяву или снится ? Не может же быть такого ...
Спортс очень сильно обсасывал украниу в этом чемпе, хоть большинству посетителей сайта это и претит, вот и ответ. Ну и в комментариях, лояльные врагу предатели, тоже подвели к такой реакции )
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Carver
Ответ Просто Я
у 15-рублевых наконец-то победа. Поздравляю, скоро забудете, что это такое) Правда, и здесь другим все приходится делать за вас
Почему вы думаете, что люди злорадствуют над поражением сборной Украины за деньги? Я, например, это делаю искренне и бесплатно после мини-футбольного полуфинала.
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Дани Алисса
хорошо что ещё Израиль вылетел
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Авторитетное Мнение
Ответ luu
Ну за такое не грех и молодёжку испанцев на миротворец добавить
Ничего себе, вот это таска да?
+1
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Metalloid
Ответ ZarvuR2020
У редакции спорста праздник закончился
Вот зашёл это написать. а не успел )
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